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البرلمان البريطاني يصوت بالموافقة على مشروع قانون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين
البرلمان البريطاني يصوت بالموافقة على مشروع قانون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين
سبوتنيك عربي
صوت مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الثلاثاء، على "مشروع قانون رواندا" لترحيل المهاجرين غير النظاميين. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T00:23+0000
2024-04-23T00:23+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن "البرلمان وافق مشروع قانون رواندا الرئيسي الذي قدمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أشهر من الجدل".وأشارت إلى أن "مشروع القانون سيرفع إلى القصر الملكي للموافقة عليه، ثم سيصبح بعد ذلك قانونًا".وأمس الاثنين، قال سوناك، في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، إن "البرلمان سيبقى ويصوت الليلة مهما استغرق الأمر من وقت... هذه الرحلات سوف تذهب إلى رواندا".وأضاف سوناك أنه "بدءًا من لحظة إقرار مشروع القانون، سنبدأ عملية جمع الأشخاص الذين تم تحديدهم للذهاب في الرحلة الأولى، نحن مستعدون لهذه اللحظة".وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قد قدمت مشروع قانون إلى البرلمان، العام الماضي، يقضي بترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر بحر المانش، إلى دولة ثالثة "آمنة" مثل رواندا، وعدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة، ولن يكون اللجوء ممكناً إلا في حالات استثنائية.ووقعت المملكة المتحدة ورواندا، في 13 نيسان/أبريل 2022، اتفاقية حول الهجرة يتم بموجبها ترحيل الأشخاص المعترف بهم من قبل الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلًا عن بيانات حكومية، أن 45 ألفًا و756 مهاجرًا وصلوا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي خلال عام 2022، وهو أكبر عدد من المهاجرين يصل بريطانيا خلال عام واحد منذ بدء تسجيل المهاجرين غير الشرعيين عام 2018.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بريطانيا-ورواندا-توقعان-نسخة-محدثة-لاتفاقية-ترحيل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1074906043.html
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البرلمان البريطاني يصوت بالموافقة على مشروع قانون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

00:23 GMT 23.04.2024
© flickr.com / كيوكو إسكاميلاقصر وستمنستر
قصر وستمنستر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© flickr.com / كيوكو إسكاميلا
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صوت مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الثلاثاء، على "مشروع قانون رواندا" لترحيل المهاجرين غير النظاميين.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن "البرلمان وافق مشروع قانون رواندا الرئيسي الذي قدمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أشهر من الجدل".
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس. 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
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وأشارت إلى أن "مشروع القانون سيرفع إلى القصر الملكي للموافقة عليه، ثم سيصبح بعد ذلك قانونًا".
وأمس الاثنين، قال سوناك، في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، إن "البرلمان سيبقى ويصوت الليلة مهما استغرق الأمر من وقت... هذه الرحلات سوف تذهب إلى رواندا".
وأضاف سوناك أنه "بدءًا من لحظة إقرار مشروع القانون، سنبدأ عملية جمع الأشخاص الذين تم تحديدهم للذهاب في الرحلة الأولى، نحن مستعدون لهذه اللحظة".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قد قدمت مشروع قانون إلى البرلمان، العام الماضي، يقضي بترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر بحر المانش، إلى دولة ثالثة "آمنة" مثل رواندا، وعدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة، ولن يكون اللجوء ممكناً إلا في حالات استثنائية.
ووقعت المملكة المتحدة ورواندا، في 13 نيسان/أبريل 2022، اتفاقية حول الهجرة يتم بموجبها ترحيل الأشخاص المعترف بهم من قبل الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلًا عن بيانات حكومية، أن 45 ألفًا و756 مهاجرًا وصلوا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي خلال عام 2022، وهو أكبر عدد من المهاجرين يصل بريطانيا خلال عام واحد منذ بدء تسجيل المهاجرين غير الشرعيين عام 2018.
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