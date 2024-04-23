البيت الأبيض يعترف بأن الوضع الميداني ليس لصالح نظام كييف

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
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من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
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البرنامج المسائي
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خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
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مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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البيت الأبيض يعترف بأن الوضع الميداني ليس لصالح نظام كييف
البيت الأبيض يعترف بأن الوضع الميداني ليس لصالح نظام كييف
سبوتنيك عربي
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في ساحة المعركة ليس لصالح أوكرانيا، سواء في دونباس أو في... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T19:48+0000
2024-04-23T20:38+0000
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وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "هذا (الوضع في ساحة المعركة) لا يسير لصالح الأوكرانيين في دونباس، وبالطبع في مناطق أخرى من البلاد".وأشار كيربي، في هذا الصدد، إلى أن البيت الأبيض يتوقع إحالة مشروع القانون حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوقيع عليه بعد مصادقة مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع.ويعتزم مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، على غرار مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مناقشة وربما إقرار مشروع قانون بشأن مساعدة حلفاء الولايات المتحدة الأجانب، بما في ذلك إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، حيث ستستأنف الإمدادات المنتظمة من الأسلحة الأمريكية لهذه البلدان بعد الانتهاء من إقرار القانون.ووافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.ومن المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة لصالح قوات نظام كييف، وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20240423/سوناك-يعد-أوكرانيا-بأكبر-حزمة-مساعدات-1088205814.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

البيت الأبيض يعترف بأن الوضع الميداني ليس لصالح نظام كييف

19:48 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 20:38 GMT 23.04.2024)
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في ساحة المعركة ليس لصالح أوكرانيا، سواء في دونباس أو في مناطق أخرى.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "هذا (الوضع في ساحة المعركة) لا يسير لصالح الأوكرانيين في دونباس، وبالطبع في مناطق أخرى من البلاد".
وأشار كيربي، في هذا الصدد، إلى أن البيت الأبيض يتوقع إحالة مشروع القانون حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوقيع عليه بعد مصادقة مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع.
زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك في بلفست، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سوناك يعد أوكرانيا بأكبر حزمة مساعدات
05:34 GMT
ويعتزم مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، على غرار مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مناقشة وربما إقرار مشروع قانون بشأن مساعدة حلفاء الولايات المتحدة الأجانب، بما في ذلك إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، حيث ستستأنف الإمدادات المنتظمة من الأسلحة الأمريكية لهذه البلدان بعد الانتهاء من إقرار القانون.
ووافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.

ومن المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة لصالح قوات نظام كييف، وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة في مستشفى العودة وسط قطاع غزة13:46 GMT
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