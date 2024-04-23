https://sputnikarabic.ae/20240423/البيت-الأبيض-يعترف-بأن-الوضع-الميداني-ليس-لصالح-نظام-كييف-1088230070.html
البيت الأبيض يعترف بأن الوضع الميداني ليس لصالح نظام كييف
البيت الأبيض يعترف بأن الوضع الميداني ليس لصالح نظام كييف
سبوتنيك عربي
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في ساحة المعركة ليس لصالح أوكرانيا، سواء في دونباس أو في... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T19:48+0000
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وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "هذا (الوضع في ساحة المعركة) لا يسير لصالح الأوكرانيين في دونباس، وبالطبع في مناطق أخرى من البلاد".وأشار كيربي، في هذا الصدد، إلى أن البيت الأبيض يتوقع إحالة مشروع القانون حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوقيع عليه بعد مصادقة مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع.ويعتزم مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، على غرار مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مناقشة وربما إقرار مشروع قانون بشأن مساعدة حلفاء الولايات المتحدة الأجانب، بما في ذلك إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، حيث ستستأنف الإمدادات المنتظمة من الأسلحة الأمريكية لهذه البلدان بعد الانتهاء من إقرار القانون.ووافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.ومن المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة لصالح قوات نظام كييف، وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20240423/سوناك-يعد-أوكرانيا-بأكبر-حزمة-مساعدات-1088205814.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
البيت الأبيض يعترف بأن الوضع الميداني ليس لصالح نظام كييف
19:48 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 20:38 GMT 23.04.2024)
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في ساحة المعركة ليس لصالح أوكرانيا، سواء في دونباس أو في مناطق أخرى.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "هذا (الوضع في ساحة المعركة) لا يسير لصالح الأوكرانيين في دونباس، وبالطبع في مناطق أخرى من البلاد".
وأشار كيربي، في هذا الصدد، إلى أن البيت الأبيض يتوقع إحالة مشروع القانون حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوقيع عليه بعد مصادقة مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع.
ويعتزم مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، على غرار مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مناقشة وربما إقرار مشروع قانون بشأن مساعدة حلفاء الولايات المتحدة الأجانب، بما في ذلك إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، حيث ستستأنف الإمدادات المنتظمة من الأسلحة الأمريكية لهذه البلدان بعد الانتهاء من إقرار القانون.
ووافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.
ومن المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة
لصالح قوات نظام كييف، وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".