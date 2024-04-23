الجيشان الروسي والسوري يجريان تدريبا بالذخيرة الحية يحاكي صد هجمات معادية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
16:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240423/الجيشان-الروسي-والسوري-يجريان-تدريبا-بالذخيرة-الحية-يحاكي-صد-هجمات-معادية-فيديو-1088224887.html
الجيشان الروسي والسوري يجريان تدريبا بالذخيرة الحية يحاكي صد هجمات معادية... فيديو
الجيشان الروسي والسوري يجريان تدريبا بالذخيرة الحية يحاكي صد هجمات معادية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ تدريب عملي بحري سوري روسي مشترك بالذخيرة الحية. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T15:48+0000
2024-04-23T15:48+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102404/84/1024048440_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_4924dc6465166816fd4779eabed93af0.jpg
وقالت الدفاع السورية، في بيان لها: "في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش العربي السوري والقوات الروسية الصديقة العاملة في سوريا، أقيم في إحدى القواعد البحرية في طرطوس، تدريب مشترك للقوات البحرية السورية والروسية".وأوضح البيان أن التدريب "يحاكي ظروف الأعمال القتالية الحقيقية في الدفاع ضد الأخطار المحتملة كالتعرض لاعتداء إرهابي أو تسلل عن طريق البحر أو البر".ونُفذ التدريب بحضور العماد عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، والفريق أول سيرغي كيسيل، قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، وعدد من ضباط الجيشين الصديقين.وتابع الحضور شرحا عن آليات التعاون ومراحل العمل والأساليب المخططة لتنفيذ المهام بنجاح، والقطع البحرية المشاركة.ونقلت وزارة الدفاع السورية، في بيانها، عن العماد إبراهيم، قوله إن "التدريب أظهر كفاءة ومهارة المقاتلين"، مؤكدًا على "أهمية المشاريع والبيانات التي تنفذ بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة".وشدد العماد إبراهيم على "أن الجيش السوري ماضٍ في تنفيذ مهامه الوطنية المقدسة في الدفاع عن كرامة سوريا ووحدة أراضيها".بدوره، أكد قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، الفريق أول سيرغي كيسيل، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيشين الصديقين السوري والروسي، في سبيل القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
https://sputnikarabic.ae/20230823/الجيشان-الروسي-والسوري-يدكان-مواقع-الإرهابيين-في-إدلب-فيديو-1080366176.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102404/84/1024048440_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a500f532bd95a4f3e094773e50476301.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيشان الروسي والسوري يجريان تدريبا بالذخيرة الحية يحاكي صد هجمات معادية... فيديو

15:48 GMT 23.04.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورالمناورات الروسية-السورية العسكرية المشتركة في طرطوس
المناورات الروسية-السورية العسكرية المشتركة في طرطوس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ تدريب عملي بحري سوري روسي مشترك بالذخيرة الحية.
وقالت الدفاع السورية، في بيان لها: "في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش العربي السوري والقوات الروسية الصديقة العاملة في سوريا، أقيم في إحدى القواعد البحرية في طرطوس، تدريب مشترك للقوات البحرية السورية والروسية".
وأوضح البيان أن التدريب "يحاكي ظروف الأعمال القتالية الحقيقية في الدفاع ضد الأخطار المحتملة كالتعرض لاعتداء إرهابي أو تسلل عن طريق البحر أو البر".
ونُفذ التدريب بحضور العماد عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، والفريق أول سيرغي كيسيل، قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، وعدد من ضباط الجيشين الصديقين.
وتابع الحضور شرحا عن آليات التعاون ومراحل العمل والأساليب المخططة لتنفيذ المهام بنجاح، والقطع البحرية المشاركة.
طائرة سورية من طراز سو-22 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
الجيشان الروسي والسوري يدكان مواقع الإرهابيين في إدلب... فيديو
23 أغسطس 2023, 20:10 GMT

وأضاف البيان: "تخلل التدريب تنفيذ رمايات وعمليات إنزال جوي، من قبل الوحدات المشاركة، خلف المجموعات الإرهابية المفترضة، بالإضافة إلى رمايات من قبل وحدات الدفاع الجوي السوري والروسي، على أهداف معادية ومشاركة مجموعات من الزوارق الرباعية والكسح والضفادع البشرية ومجموعات الدعم والإخلاء، بالإضافة إلى وحدات من القوات الروسية الصديقة".

ونقلت وزارة الدفاع السورية، في بيانها، عن العماد إبراهيم، قوله إن "التدريب أظهر كفاءة ومهارة المقاتلين"، مؤكدًا على "أهمية المشاريع والبيانات التي تنفذ بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة".
وشدد العماد إبراهيم على "أن الجيش السوري ماضٍ في تنفيذ مهامه الوطنية المقدسة في الدفاع عن كرامة سوريا ووحدة أراضيها".
بدوره، أكد قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، الفريق أول سيرغي كيسيل، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيشين الصديقين السوري والروسي، في سبيل القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة في مستشفى العودة وسط قطاع غزة13:46 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала