https://sputnikarabic.ae/20240423/الجيشان-الروسي-والسوري-يجريان-تدريبا-بالذخيرة-الحية-يحاكي-صد-هجمات-معادية-فيديو-1088224887.html
الجيشان الروسي والسوري يجريان تدريبا بالذخيرة الحية يحاكي صد هجمات معادية... فيديو
الجيشان الروسي والسوري يجريان تدريبا بالذخيرة الحية يحاكي صد هجمات معادية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ تدريب عملي بحري سوري روسي مشترك بالذخيرة الحية. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T15:48+0000
2024-04-23T15:48+0000
2024-04-23T15:48+0000
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وقالت الدفاع السورية، في بيان لها: "في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش العربي السوري والقوات الروسية الصديقة العاملة في سوريا، أقيم في إحدى القواعد البحرية في طرطوس، تدريب مشترك للقوات البحرية السورية والروسية".وأوضح البيان أن التدريب "يحاكي ظروف الأعمال القتالية الحقيقية في الدفاع ضد الأخطار المحتملة كالتعرض لاعتداء إرهابي أو تسلل عن طريق البحر أو البر".ونُفذ التدريب بحضور العماد عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، والفريق أول سيرغي كيسيل، قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، وعدد من ضباط الجيشين الصديقين.وتابع الحضور شرحا عن آليات التعاون ومراحل العمل والأساليب المخططة لتنفيذ المهام بنجاح، والقطع البحرية المشاركة.ونقلت وزارة الدفاع السورية، في بيانها، عن العماد إبراهيم، قوله إن "التدريب أظهر كفاءة ومهارة المقاتلين"، مؤكدًا على "أهمية المشاريع والبيانات التي تنفذ بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة".وشدد العماد إبراهيم على "أن الجيش السوري ماضٍ في تنفيذ مهامه الوطنية المقدسة في الدفاع عن كرامة سوريا ووحدة أراضيها".بدوره، أكد قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، الفريق أول سيرغي كيسيل، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيشين الصديقين السوري والروسي، في سبيل القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
https://sputnikarabic.ae/20230823/الجيشان-الروسي-والسوري-يدكان-مواقع-الإرهابيين-في-إدلب-فيديو-1080366176.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيشان الروسي والسوري يجريان تدريبا بالذخيرة الحية يحاكي صد هجمات معادية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ تدريب عملي بحري سوري روسي مشترك بالذخيرة الحية.
وقالت الدفاع السورية، في بيان لها: "في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش العربي السوري والقوات الروسية
الصديقة العاملة في سوريا، أقيم في إحدى القواعد البحرية في طرطوس، تدريب مشترك للقوات البحرية السورية والروسية".
وأوضح البيان أن التدريب "يحاكي ظروف الأعمال القتالية الحقيقية في الدفاع ضد الأخطار المحتملة كالتعرض لاعتداء إرهابي أو تسلل عن طريق البحر أو البر".
ونُفذ التدريب بحضور العماد عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية
، والفريق أول سيرغي كيسيل، قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، وعدد من ضباط الجيشين الصديقين.
وتابع الحضور شرحا عن آليات التعاون ومراحل العمل والأساليب المخططة لتنفيذ المهام بنجاح، والقطع البحرية المشاركة.
وأضاف البيان: "تخلل التدريب تنفيذ رمايات وعمليات إنزال جوي، من قبل الوحدات المشاركة، خلف المجموعات الإرهابية المفترضة، بالإضافة إلى رمايات من قبل وحدات الدفاع الجوي السوري والروسي، على أهداف معادية ومشاركة مجموعات من الزوارق الرباعية والكسح والضفادع البشرية ومجموعات الدعم والإخلاء، بالإضافة إلى وحدات من القوات الروسية الصديقة".
ونقلت وزارة الدفاع السورية
، في بيانها، عن العماد إبراهيم، قوله إن "التدريب أظهر كفاءة ومهارة المقاتلين"، مؤكدًا على "أهمية المشاريع والبيانات التي تنفذ بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة".
وشدد العماد إبراهيم على "أن الجيش السوري ماضٍ في تنفيذ مهامه الوطنية المقدسة في الدفاع عن كرامة سوريا ووحدة أراضيها".
بدوره، أكد قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، الفريق أول سيرغي كيسيل، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيشين الصديقين السوري والروسي، في سبيل القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.