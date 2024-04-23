https://sputnikarabic.ae/20240423/الرئيس-الإيراني-إذا-هاجمت-إسرائيل-أراضينا-لن-يتبقى-شيء-منها-1088219589.html

الرئيس الإيراني: إذا هاجمت تل أبيب أراضينا لن يتبقى شيء من إسرائيل

الرئيس الإيراني: إذا هاجمت تل أبيب أراضينا لن يتبقى شيء من إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن إسرائيل إذا هاجمت أراضي إيران فمن غير الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء. 23.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-23T13:34+0000

2024-04-23T13:34+0000

2024-04-23T13:49+0000

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وقال رئيسي، متحدثًا إلى طلاب جامعة "لاهور" خلال زيارته لباكستان: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأ مرة أخرى وهاجمت الأراضي الإيرانية، فإنها ستواجه عواقب مختلفة تماما، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".وأشار رئيسي إلى أن الأمريكيين والغربيين يدعون دائما أنهم أصحاب تفكير حر، وقال: واعتبر رئيسي ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان للغربيين عار عن الصحة وكذلك ادعاء دعم حرية الفكر لديهم.وشدد رئيسي على أن إيران عاقبت النظام الإسرائيلي هذه المرة على جريمته ومهاجمته قنصلية إيران في دمشق، وهو ما يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.ويوم الجمعة الماضي، وردت تقارير أن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.

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