https://sputnikarabic.ae/20240423/الرئيس-الإيراني-إذا-هاجمت-إسرائيل-أراضينا-لن-يتبقى-شيء-منها-1088219589.html
الرئيس الإيراني: إذا هاجمت تل أبيب أراضينا لن يتبقى شيء من إسرائيل
الرئيس الإيراني: إذا هاجمت تل أبيب أراضينا لن يتبقى شيء من إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن إسرائيل إذا هاجمت أراضي إيران فمن غير الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T13:34+0000
2024-04-23T13:34+0000
2024-04-23T13:49+0000
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وقال رئيسي، متحدثًا إلى طلاب جامعة "لاهور" خلال زيارته لباكستان: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأ مرة أخرى وهاجمت الأراضي الإيرانية، فإنها ستواجه عواقب مختلفة تماما، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".وأشار رئيسي إلى أن الأمريكيين والغربيين يدعون دائما أنهم أصحاب تفكير حر، وقال: واعتبر رئيسي ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان للغربيين عار عن الصحة وكذلك ادعاء دعم حرية الفكر لديهم.وشدد رئيسي على أن إيران عاقبت النظام الإسرائيلي هذه المرة على جريمته ومهاجمته قنصلية إيران في دمشق، وهو ما يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.ويوم الجمعة الماضي، وردت تقارير أن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
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إيران, العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, إسرائيل
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, إسرائيل
الرئيس الإيراني: إذا هاجمت تل أبيب أراضينا لن يتبقى شيء من إسرائيل
13:34 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 13:49 GMT 23.04.2024)
صرّح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن إسرائيل إذا هاجمت أراضي إيران فمن غير الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء.
وقال رئيسي، متحدثًا إلى طلاب جامعة "لاهور" خلال زيارته لباكستان: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأ مرة أخرى وهاجمت الأراضي الإيرانية، فإنها ستواجه عواقب مختلفة تماما، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".
وأشار رئيسي إلى أن الأمريكيين والغربيين يدعون دائما أنهم أصحاب تفكير حر، وقال:
لكن ما نراه عمليا هو أن عددا كبيرا من الطلاب يطردون من الجامعة لمجرد دعم شعب غزة المظلوم، فهل هذه حرية فكر؟ !".
واعتبر رئيسي ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان للغربيين عار عن الصحة وكذلك ادعاء دعم حرية الفكر لديهم.
دعم أمريكا والغرب لقتل وجرح أكثر من 100 ألف فلسطيني في أرض غزة المغتصبة يظهر أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون، كما أن ادعاء الدفاع عن حقوقهم الإنسانية أمر سخيف أيضًا.
إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني
وشدد رئيسي على أن إيران عاقبت النظام الإسرائيلي هذه المرة على جريمته ومهاجمته قنصلية إيران في دمشق، وهو ما يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
ويوم الجمعة الماضي، وردت تقارير أن ضربة إسرائيلية
، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.