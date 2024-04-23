الرئيس الإيراني: إذا هاجمت تل أبيب أراضينا لن يتبقى شيء من إسرائيل

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
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183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
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شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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https://sputnikarabic.ae/20240423/الرئيس-الإيراني-إذا-هاجمت-إسرائيل-أراضينا-لن-يتبقى-شيء-منها-1088219589.html
الرئيس الإيراني: إذا هاجمت تل أبيب أراضينا لن يتبقى شيء من إسرائيل
الرئيس الإيراني: إذا هاجمت تل أبيب أراضينا لن يتبقى شيء من إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن إسرائيل إذا هاجمت أراضي إيران فمن غير الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T13:34+0000
2024-04-23T13:49+0000
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وقال رئيسي، متحدثًا إلى طلاب جامعة "لاهور" خلال زيارته لباكستان: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأ مرة أخرى وهاجمت الأراضي الإيرانية، فإنها ستواجه عواقب مختلفة تماما، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".وأشار رئيسي إلى أن الأمريكيين والغربيين يدعون دائما أنهم أصحاب تفكير حر، وقال: واعتبر رئيسي ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان للغربيين عار عن الصحة وكذلك ادعاء دعم حرية الفكر لديهم.وشدد رئيسي على أن إيران عاقبت النظام الإسرائيلي هذه المرة على جريمته ومهاجمته قنصلية إيران في دمشق، وهو ما يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.ويوم الجمعة الماضي، وردت تقارير أن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
https://sputnikarabic.ae/20240423/عبد-اللهيان-العقوبات-الأوروبية-مؤسفة-لأن-تصرف-إيران-كان-دفاعا-عن-النفس-1088207511.html
https://sputnikarabic.ae/20240423/رئيس-الأركان-الإيراني-الوضع-تغير-بعد-ردنا-على-إسرائيل-وندرس-جميع-السيناريوهات-بدقة-1088210158.html
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إيران, العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, إسرائيل
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, إسرائيل

الرئيس الإيراني: إذا هاجمت تل أبيب أراضينا لن يتبقى شيء من إسرائيل

13:34 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 13:49 GMT 23.04.2024)
© Photo / SCO Uzbekistan Organizing Committeeزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان، في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان، في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Photo / SCO Uzbekistan Organizing Committee
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن إسرائيل إذا هاجمت أراضي إيران فمن غير الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء.
وقال رئيسي، متحدثًا إلى طلاب جامعة "لاهور" خلال زيارته لباكستان: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأ مرة أخرى وهاجمت الأراضي الإيرانية، فإنها ستواجه عواقب مختلفة تماما، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".
وأشار رئيسي إلى أن الأمريكيين والغربيين يدعون دائما أنهم أصحاب تفكير حر، وقال:

لكن ما نراه عمليا هو أن عددا كبيرا من الطلاب يطردون من الجامعة لمجرد دعم شعب غزة المظلوم، فهل هذه حرية فكر؟ !".

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
عبد اللهيان: العقوبات الأوروبية مؤسفة لأن تصرف إيران كان دفاعا عن النفس
07:13 GMT
واعتبر رئيسي ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان للغربيين عار عن الصحة وكذلك ادعاء دعم حرية الفكر لديهم.
دعم أمريكا والغرب لقتل وجرح أكثر من 100 ألف فلسطيني في أرض غزة المغتصبة يظهر أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون، كما أن ادعاء الدفاع عن حقوقهم الإنسانية أمر سخيف أيضًا.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي
إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني
وشدد رئيسي على أن إيران عاقبت النظام الإسرائيلي هذه المرة على جريمته ومهاجمته قنصلية إيران في دمشق، وهو ما يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
رئيس الأركان الإيراني: الوضع تغير بعد ردنا على إسرائيل وندرس جميع السيناريوهات بدقة
09:11 GMT
وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
ويوم الجمعة الماضي، وردت تقارير أن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
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