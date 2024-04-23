https://sputnikarabic.ae/20240423/القوات-الروسية-تستولي-على-كمية-كبيرة-من-الأسلحة-الغربية-عند-تحرير-نوفوميخيلوفكا-1088207914.html
القوات الروسية تستولي على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية عند تحرير نوفوميخيلوفكا
القوات الروسية تستولي على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية عند تحرير نوفوميخيلوفكا
سبوتنيك عربي
استولى العسكريون الروس من اللواء 155 من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ التابع لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية الصنع،... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T07:26+0000
2024-04-23T07:26+0000
2024-04-23T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "في الفيديو من نوفوميخيلوفكا، يتحرك جنود اللواء البحري المنفصل 155 التابع لأسطول المحيط الهادئ التابع لمجموعة قوات "فوستوك"، بهدوء حول المنطقة السكنية، حاملين أعلام روسيا ومشاة البحرية من أجل تثبيتها على أحد المباني، أعلى نقطة باقية في المنطقة السكنية".بالإضافة إلى ذلك، حولت القوات المسلحة الأوكرانية إحدى القرى إلى منطقة محصنة خطيرة، حيث "حفروا الخنادق وصبوا المعاقل الخرسانية لسنوات عديدة"، وحولوا المباني السكنية والمرافق الاجتماعية إلى نقاط إطلاق نار، وتم تلغيم جميع الطرق. كما تم وضع مدافع ثقيلة في المعبد المحلي الذي كان يوجد في الطابق السفلي منه ملجأ للموظفين. وأضافت الوزارة: "حتى عند الاقتراب من القرية، واجهت طائراتنا الهجومية مقاومة من وحدات العدو المختبئة في مزارع الغابات، وكانت تتقدم بدعم من نيران المدفعية وراجمات الصواريخ، وفقًا لقائد الوحدة الهجومية التابعة للواء البحري المنفصل رقم 155".وذكرت الوزارة، يوم أمس الاثنين، أن أفرادًا عسكريين روسًا من مجموعة قوات "الجنوب" حرروا نوفوميخيلوفكا بالكامل في جمهورية دونيتسك، وهزموا أيضًا وحدات من عشرة ألوية أوكرانية، وبلغت خسائر كييف 410 جنود.
https://sputnikarabic.ae/20240423/مشاهد-لنقل-دبابة-ليوبارد-سيطر-عليها-الجيش-الروسي-على-محور-أفدييفكا-فيديو-1088207362.html
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رصد عسكري
القوات الروسية تستولي على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية عند تحرير نوفوميخيلوفكا
استولى العسكريون الروس من اللواء 155 من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ التابع لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية الصنع، بما في ذلك أنظمة "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات وقاذفات القنابل السويدية، أثناء تحرير نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة: "في الفيديو من نوفوميخيلوفكا، يتحرك جنود اللواء البحري المنفصل 155 التابع لأسطول المحيط الهادئ التابع لمجموعة قوات "فوستوك"، بهدوء حول المنطقة السكنية، حاملين أعلام روسيا ومشاة البحرية من أجل تثبيتها على أحد المباني، أعلى نقطة باقية في المنطقة السكنية".
يشار إلى أن مشاة البحرية تمكنوا من الاستيلاء على أسلحة غربية الصنع في نوفوميخيلوفكا، بما في ذلك قاذفات القنابل السويدية والذخائر الخاصة بها، وأنظمة الحرب الإلكترونية الأمريكية، وأنظمة الحرب الإلكترونية التابعة لحلف شمال الأطلسي.
بالإضافة إلى ذلك، حولت القوات المسلحة الأوكرانية إحدى القرى إلى منطقة محصنة خطيرة، حيث "حفروا الخنادق وصبوا المعاقل الخرسانية لسنوات عديدة"، وحولوا المباني السكنية والمرافق الاجتماعية إلى نقاط إطلاق نار، وتم تلغيم جميع الطرق. كما تم وضع مدافع ثقيلة في المعبد المحلي الذي كان يوجد في الطابق السفلي منه ملجأ للموظفين.
وأضافت الوزارة: "حتى عند الاقتراب من القرية، واجهت طائراتنا الهجومية مقاومة من وحدات العدو المختبئة في مزارع الغابات، وكانت تتقدم بدعم من نيران المدفعية وراجمات الصواريخ، وفقًا لقائد الوحدة الهجومية التابعة للواء البحري المنفصل رقم 155".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه القوات المسلحة الأوكرانية قامت بتفجير جميع المباني والطرق الملغومة، في حين تَركَ المقاتلون الأوكرانيون جرحاهم في ساحة المعركة.
وذكرت الوزارة، يوم أمس الاثنين، أن أفرادًا عسكريين روسًا من مجموعة قوات "الجنوب" حرروا نوفوميخيلوفكا بالكامل في جمهورية دونيتسك، وهزموا أيضًا وحدات من عشرة ألوية أوكرانية، وبلغت خسائر كييف 410 جنود.