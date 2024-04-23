https://sputnikarabic.ae/20240423/القوات-الروسية-تستولي-على-كمية-كبيرة-من-الأسلحة-الغربية-عند-تحرير-نوفوميخيلوفكا-1088207914.html

القوات الروسية تستولي على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية عند تحرير نوفوميخيلوفكا

القوات الروسية تستولي على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية عند تحرير نوفوميخيلوفكا

سبوتنيك عربي

استولى العسكريون الروس من اللواء 155 من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ التابع لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية الصنع،... 23.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-23T07:26+0000

2024-04-23T07:26+0000

2024-04-23T07:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة: "في الفيديو من نوفوميخيلوفكا، يتحرك جنود اللواء البحري المنفصل 155 التابع لأسطول المحيط الهادئ التابع لمجموعة قوات "فوستوك"، بهدوء حول المنطقة السكنية، حاملين أعلام روسيا ومشاة البحرية من أجل تثبيتها على أحد المباني، أعلى نقطة باقية في المنطقة السكنية".بالإضافة إلى ذلك، حولت القوات المسلحة الأوكرانية إحدى القرى إلى منطقة محصنة خطيرة، حيث "حفروا الخنادق وصبوا المعاقل الخرسانية لسنوات عديدة"، وحولوا المباني السكنية والمرافق الاجتماعية إلى نقاط إطلاق نار، وتم تلغيم جميع الطرق. كما تم وضع مدافع ثقيلة في المعبد المحلي الذي كان يوجد في الطابق السفلي منه ملجأ للموظفين. وأضافت الوزارة: "حتى عند الاقتراب من القرية، واجهت طائراتنا الهجومية مقاومة من وحدات العدو المختبئة في مزارع الغابات، وكانت تتقدم بدعم من نيران المدفعية وراجمات الصواريخ، وفقًا لقائد الوحدة الهجومية التابعة للواء البحري المنفصل رقم 155".وذكرت الوزارة، يوم أمس الاثنين، أن أفرادًا عسكريين روسًا من مجموعة قوات "الجنوب" حرروا نوفوميخيلوفكا بالكامل في جمهورية دونيتسك، وهزموا أيضًا وحدات من عشرة ألوية أوكرانية، وبلغت خسائر كييف 410 جنود.

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