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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240423/القوات-الروسية-تستولي-على-كمية-كبيرة-من-الأسلحة-الغربية-عند-تحرير-نوفوميخيلوفكا-1088207914.html
القوات الروسية تستولي على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية عند تحرير نوفوميخيلوفكا
القوات الروسية تستولي على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية عند تحرير نوفوميخيلوفكا
سبوتنيك عربي
استولى العسكريون الروس من اللواء 155 من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ التابع لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية الصنع،... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T07:26+0000
2024-04-23T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "في الفيديو من نوفوميخيلوفكا، يتحرك جنود اللواء البحري المنفصل 155 التابع لأسطول المحيط الهادئ التابع لمجموعة قوات "فوستوك"، بهدوء حول المنطقة السكنية، حاملين أعلام روسيا ومشاة البحرية من أجل تثبيتها على أحد المباني، أعلى نقطة باقية في المنطقة السكنية".بالإضافة إلى ذلك، حولت القوات المسلحة الأوكرانية إحدى القرى إلى منطقة محصنة خطيرة، حيث "حفروا الخنادق وصبوا المعاقل الخرسانية لسنوات عديدة"، وحولوا المباني السكنية والمرافق الاجتماعية إلى نقاط إطلاق نار، وتم تلغيم جميع الطرق. كما تم وضع مدافع ثقيلة في المعبد المحلي الذي كان يوجد في الطابق السفلي منه ملجأ للموظفين. وأضافت الوزارة: "حتى عند الاقتراب من القرية، واجهت طائراتنا الهجومية مقاومة من وحدات العدو المختبئة في مزارع الغابات، وكانت تتقدم بدعم من نيران المدفعية وراجمات الصواريخ، وفقًا لقائد الوحدة الهجومية التابعة للواء البحري المنفصل رقم 155".وذكرت الوزارة، يوم أمس الاثنين، أن أفرادًا عسكريين روسًا من مجموعة قوات "الجنوب" حرروا نوفوميخيلوفكا بالكامل في جمهورية دونيتسك، وهزموا أيضًا وحدات من عشرة ألوية أوكرانية، وبلغت خسائر كييف 410 جنود.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستولي على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية عند تحرير نوفوميخيلوفكا

07:26 GMT 23.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورتصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة
تصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة فوستوك (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
استولى العسكريون الروس من اللواء 155 من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ التابع لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية الصنع، بما في ذلك أنظمة "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات وقاذفات القنابل السويدية، أثناء تحرير نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة: "في الفيديو من نوفوميخيلوفكا، يتحرك جنود اللواء البحري المنفصل 155 التابع لأسطول المحيط الهادئ التابع لمجموعة قوات "فوستوك"، بهدوء حول المنطقة السكنية، حاملين أعلام روسيا ومشاة البحرية من أجل تثبيتها على أحد المباني، أعلى نقطة باقية في المنطقة السكنية".

يشار إلى أن مشاة البحرية تمكنوا من الاستيلاء على أسلحة غربية الصنع في نوفوميخيلوفكا، بما في ذلك قاذفات القنابل السويدية والذخائر الخاصة بها، وأنظمة الحرب الإلكترونية الأمريكية، وأنظمة الحرب الإلكترونية التابعة لحلف شمال الأطلسي.

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07:17 GMT
بالإضافة إلى ذلك، حولت القوات المسلحة الأوكرانية إحدى القرى إلى منطقة محصنة خطيرة، حيث "حفروا الخنادق وصبوا المعاقل الخرسانية لسنوات عديدة"، وحولوا المباني السكنية والمرافق الاجتماعية إلى نقاط إطلاق نار، وتم تلغيم جميع الطرق. كما تم وضع مدافع ثقيلة في المعبد المحلي الذي كان يوجد في الطابق السفلي منه ملجأ للموظفين.
وأضافت الوزارة: "حتى عند الاقتراب من القرية، واجهت طائراتنا الهجومية مقاومة من وحدات العدو المختبئة في مزارع الغابات، وكانت تتقدم بدعم من نيران المدفعية وراجمات الصواريخ، وفقًا لقائد الوحدة الهجومية التابعة للواء البحري المنفصل رقم 155".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه القوات المسلحة الأوكرانية قامت بتفجير جميع المباني والطرق الملغومة، في حين تَركَ المقاتلون الأوكرانيون جرحاهم في ساحة المعركة.

وذكرت الوزارة، يوم أمس الاثنين، أن أفرادًا عسكريين روسًا من مجموعة قوات "الجنوب" حرروا نوفوميخيلوفكا بالكامل في جمهورية دونيتسك، وهزموا أيضًا وحدات من عشرة ألوية أوكرانية، وبلغت خسائر كييف 410 جنود.
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