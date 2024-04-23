القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
16:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240423/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محاور-عدة--1088215255.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T12:36+0000
2024-04-23T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:218:3023:1918_1920x0_80_0_0_015311c4e21a22cce0266f0e1278fe88.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتابع البيان: "نتيجة للإجراءات النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين موقعها التكتيكي على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا وباراسكوفيفكا وأوستروي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 500 جندي، و3 دبابات، ومركبة قتال مشاة، و5 مركبات، ومدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى 3 مستودعات ذخيرة ميدانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 360 فردا عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 مركبات، ومدافع هاوتزر "إم 777"، ومدافع هاوتزر "مستا بي"، ومدافع هاوتزر "دي 30"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى "إم 101".شويغو: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو نصف مليون عسكريوتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240423/شويغو-يكشف-عن-أهداف-أوكرانية-سيزيد-الجيش-الروسي-تكثيف-هجماته-عليها-1088213006.html
https://sputnikarabic.ae/20240423/مشاهد-لنقل-دبابة-ليوبارد-سيطر-عليها-الجيش-الروسي-على-محور-أفدييفكا-فيديو-1088207362.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_45d83de0f0fc8afe296bf5758c193431.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة

12:36 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 12:57 GMT 23.04.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 20 جنديا، ومركبتين، ومدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم.

وتابع البيان: "نتيجة للإجراءات النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين موقعها التكتيكي على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا وباراسكوفيفكا وأوستروي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يكشف عن أهداف أوكرانية سيزيد الجيش الروسي تكثيف هجماته عليها
11:26 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 500 جندي، و3 دبابات، ومركبة قتال مشاة، و5 مركبات، ومدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى 3 مستودعات ذخيرة ميدانية.

وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين الوضع التكتيكي، وصدّت 9 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في مناطق روزوفكا، وأومانسكوي، ونوفوباخموتوفكا، وبيرفومايسكي، وأوشيريتينو، ونيتيلوفو، وبيرديتشي، وسيمينوفكا في جمهورية دونيتسك الجمهورية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 360 فردا عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 مركبات، ومدافع هاوتزر "إم 777"، ومدافع هاوتزر "مستا بي"، ومدافع هاوتزر "دي 30"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى "إم 101".
شويغو: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو نصف مليون عسكري
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لنقل دبابة "ليوبارد" سيطر عليها الجيش الروسي على محور أفدييفكا.. فيديو
07:17 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة في مستشفى العودة وسط قطاع غزة06:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала