https://sputnikarabic.ae/20240423/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محاور-عدة--1088215255.html

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 23.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-23T12:36+0000

2024-04-23T12:36+0000

2024-04-23T12:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتابع البيان: "نتيجة للإجراءات النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين موقعها التكتيكي على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا وباراسكوفيفكا وأوستروي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 500 جندي، و3 دبابات، ومركبة قتال مشاة، و5 مركبات، ومدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى 3 مستودعات ذخيرة ميدانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 360 فردا عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 مركبات، ومدافع هاوتزر "إم 777"، ومدافع هاوتزر "مستا بي"، ومدافع هاوتزر "دي 30"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى "إم 101".شويغو: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو نصف مليون عسكريوتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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