https://sputnikarabic.ae/20240423/النرويج-سرعة-تحسن-القوات-الروسية-فاقت-كل-التوقعات-1088224361.html
النرويج: سرعة تحسن القوات الروسية فاقت كل التوقعات
النرويج: سرعة تحسن القوات الروسية فاقت كل التوقعات
سبوتنيك عربي
صرح القائد العام للقوات المسلحة النرويجية، إيريك كريستوفرسن، بأن سرعة تحسن القوات المسلحة الروسية فاقت توقعاته. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T15:37+0000
2024-04-23T15:37+0000
2024-04-23T15:37+0000
روسيا
النرويج
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وقال كريستوفرسن، خلال مقابلة إعلامية: "القوات المسلحة الروسية تتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، ويمكن لروسيا الآن إنتاج الأسلحة بشكل أسرع مما كانت عليه، في عام 2023".وأضاف: "القوات الروسية المُحدثة أو المعاد هيكلتها، تمكنت فعليا من التأكد بأن العقوبات لم يكن لها التأثير الذي توقعته منها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240423/شويغو-يكشف-عن-أهداف-أوكرانية-سيزيد-الجيش-الروسي-تكثيف-هجماته-عليها-1088213006.html
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روسيا, النرويج
النرويج: سرعة تحسن القوات الروسية فاقت كل التوقعات
صرح القائد العام للقوات المسلحة النرويجية، إيريك كريستوفرسن، بأن سرعة تحسن القوات المسلحة الروسية فاقت توقعاته.
وقال كريستوفرسن، خلال مقابلة إعلامية: "القوات المسلحة الروسية تتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، ويمكن لروسيا الآن إنتاج الأسلحة بشكل أسرع مما كانت عليه، في عام 2023".
وأضاف: "القوات الروسية المُحدثة أو المعاد هيكلتها، تمكنت فعليا من التأكد بأن العقوبات لم يكن لها التأثير الذي توقعته منها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.