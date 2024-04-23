https://sputnikarabic.ae/20240423/اليونان-ترفض-إرسال-أنظمة-دفاع-جوي-إلى-أوكرانيا-1088220344.html
اليونان ترفض إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
اليونان ترفض إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، أن بلاده أوضحت أنها لا تنوي إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، لكي لا تتعرض قدرات الدفاع الجوي في البلاد... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T14:03+0000
2024-04-23T14:03+0000
2024-04-23T14:03+0000
العالم
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وقال ماريناكيس، اليوم الثلاثاء، عبر محطة الإذاعة الوطنية "ريال إف إم": "أوضحت اليونان أنها لا تنوي إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، وهذا من شأنه أن يعرض قدرات الدفاع الجوي في البلاد للخطر".واتهمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم أمس الاثنين، حلفاء اليونان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بممارسة ضغوط قوية على البلاد لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" و"إس-300". وأكدت الصحيفة أنه تم ممارسة ضغوط أيضًا في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، وخلال مؤتمر صحفي يوم أمس الاثنين، شكك ماريناكيس، في التقرير، لكن المعارضة وصفت تصريحاته بأنها "غير متسقة"، واتهمت المتحدث بممارسة "الدبلوماسية السرية"، وردا على اتهامات أحزاب المعارضة، أعلن بافلوس ماريناكيس، رفض اليونان إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا. وفي نهاية عام 2023، كانت أوكرانيا واليونان، تتفاوضان بشأن توفير الضمانات الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20240423/ضابط-استخبارات-أمريكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ترفض-تنفيذ-أوامر-سيرسكي-1088219431.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اليونان ترفض إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، أن بلاده أوضحت أنها لا تنوي إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، لكي لا تتعرض قدرات الدفاع الجوي في البلاد للخطر.
وقال ماريناكيس، اليوم الثلاثاء، عبر محطة الإذاعة الوطنية "ريال إف إم": "أوضحت اليونان أنها لا تنوي إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، وهذا من شأنه أن يعرض قدرات الدفاع الجوي في البلاد للخطر".
واتهمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم أمس الاثنين، حلفاء اليونان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بممارسة ضغوط قوية على البلاد لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" و"إس-300".
وأكدت الصحيفة أنه تم ممارسة ضغوط أيضًا في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، وخلال مؤتمر صحفي يوم أمس الاثنين، شكك ماريناكيس، في التقرير، لكن المعارضة وصفت تصريحاته بأنها "غير متسقة"، واتهمت المتحدث بممارسة "الدبلوماسية السرية"، وردا على اتهامات أحزاب المعارضة، أعلن بافلوس ماريناكيس، رفض اليونان إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا.
وفي نهاية عام 2023، كانت أوكرانيا واليونان، تتفاوضان بشأن توفير الضمانات الأمنية.