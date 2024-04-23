https://sputnikarabic.ae/20240423/باكستان-وإيران-تتفقان-على-خطة-عمل-لمكافحة-الإرهاب-وزيادة-التعاون-في-المجال-الأمني-1088204651.html
باكستان وإيران تتفقان على خطة عمل لمكافحة الإرهاب وزيادة التعاون في المجال الأمني
باكستان وإيران تتفقان على خطة عمل لمكافحة الإرهاب وزيادة التعاون في المجال الأمني
سبوتنيك عربي
اتفقت باكستان وإيران على خطة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب، وزيادة التعاون في المجال الأمني. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T03:07+0000
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إسلام أباد – سبوتنيك. جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ونظيره الإيراني أحمد وحيدي ووزير القانون الإيراني أمين حسين رحيمي، على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى باكستان.ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية الباكستانية فإن الجانبين اتفقا على خطة عمل مشتركة للتعامل مع خطر الإرهاب، مع مواصلة تحسين الدعم المتبادل وتبادل المعلومات الاستخباراتية.كما تم التوافق بين الطرفين على توقيع اتفاقية أمنية في هذا السياق في أقرب وقت ممكن. كما قرر الجانبان أيضا زيادة التعاون في مجال إدارة الحدود، بما في ذلك خطوات لمنع التهريب والاتجار بالمخدرات.وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن: وتتسبب الجماعات المسلحة بين فينة وأخرى بتوتر العلاقات بين باكستان وإيران، مثلما حدث في كانون الثاني/يناير الماضي حيث شهد البلدان حالة من التوتر لعدة أيام بعد قصف متبادل بين الطرفين.وكانت إيران قد استهدفت بطائرات مسيرة وصواريخ مجموعات تابعة لجماعة "جيش العدل"، وهي منظمة بلوشية شبه عسكرية، وقد كثفت نشاطها العسكري ضد مراكز الأمن والشرطة الإيرانية، خلال الفترة الأخيرة.وردا على ذلك اتخذت باكستان عدة خطوات دبلوماسية حاسمة مثل سحب السفير الباكستاني لدى إيران ومنع عودة السفير الإيراني لدى باكستان والذي كان في زيارة لبلاده وقتها.كما قامت باكستان في اليوم التالي باستهداف ثلاثة مواقع في إقليم سيستان بلوشستان الإيراني حيث استهدفت مواقع تابعة لـ"جيش تحرير بلوشستان" و"جبهة بلوشستان" وهي جماعات انفصالية بلوشية مسلحة مناهضة للحكومة الباكستانية.
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باكستان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان وإيران تتفقان على خطة عمل لمكافحة الإرهاب وزيادة التعاون في المجال الأمني
اتفقت باكستان وإيران على خطة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب، وزيادة التعاون في المجال الأمني.
إسلام أباد – سبوتنيك
. جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ونظيره الإيراني أحمد وحيدي ووزير القانون الإيراني أمين حسين رحيمي، على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى باكستان.
ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية الباكستانية فإن الجانبين اتفقا على خطة عمل مشتركة للتعامل مع خطر الإرهاب، مع مواصلة تحسين الدعم المتبادل وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
كما تم التوافق بين الطرفين على توقيع اتفاقية أمنية في هذا السياق في أقرب وقت ممكن. كما قرر الجانبان أيضا زيادة التعاون في مجال إدارة الحدود، بما في ذلك خطوات لمنع التهريب والاتجار بالمخدرات.
وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن:
"التهريب كان سبباً لخسارة اقتصادية لكلا البلدين، وأن منعه من خلال إدارة الحدود سيساعد في تعزيز التجارة المتبادلة".
وتتسبب الجماعات المسلحة بين فينة وأخرى بتوتر العلاقات بين باكستان وإيران، مثلما حدث في كانون الثاني/يناير الماضي حيث شهد البلدان حالة من التوتر لعدة أيام بعد قصف متبادل بين الطرفين.
وكانت إيران قد استهدفت بطائرات مسيرة وصواريخ
مجموعات تابعة لجماعة "جيش العدل"، وهي منظمة بلوشية شبه عسكرية، وقد كثفت نشاطها العسكري ضد مراكز الأمن والشرطة الإيرانية، خلال الفترة الأخيرة.
وردا على ذلك اتخذت باكستان عدة خطوات دبلوماسية حاسمة مثل سحب السفير الباكستاني لدى إيران ومنع عودة السفير الإيراني لدى باكستان والذي كان في زيارة لبلاده وقتها.
كما قامت باكستان في اليوم التالي باستهداف ثلاثة مواقع في إقليم سيستان بلوشستان الإيراني حيث استهدفت مواقع تابعة لـ"جيش تحرير بلوشستان" و"جبهة بلوشستان" وهي جماعات انفصالية بلوشية مسلحة مناهضة للحكومة الباكستانية.