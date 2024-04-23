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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
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مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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البرنامج المسائي
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خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
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بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
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خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
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الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
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مساحة حرة
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https://sputnikarabic.ae/20240423/باكستان-وإيران-تتفقان-على-خطة-عمل-لمكافحة-الإرهاب-وزيادة-التعاون-في-المجال-الأمني-1088204651.html
باكستان وإيران تتفقان على خطة عمل لمكافحة الإرهاب وزيادة التعاون في المجال الأمني
باكستان وإيران تتفقان على خطة عمل لمكافحة الإرهاب وزيادة التعاون في المجال الأمني
سبوتنيك عربي
اتفقت باكستان وإيران على خطة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب، وزيادة التعاون في المجال الأمني. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T03:07+0000
2024-04-23T03:07+0000
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إسلام أباد – سبوتنيك. جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ونظيره الإيراني أحمد وحيدي ووزير القانون الإيراني أمين حسين رحيمي، على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى باكستان.ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية الباكستانية فإن الجانبين اتفقا على خطة عمل مشتركة للتعامل مع خطر الإرهاب، مع مواصلة تحسين الدعم المتبادل وتبادل المعلومات الاستخباراتية.كما تم التوافق بين الطرفين على توقيع اتفاقية أمنية في هذا السياق في أقرب وقت ممكن. كما قرر الجانبان أيضا زيادة التعاون في مجال إدارة الحدود، بما في ذلك خطوات لمنع التهريب والاتجار بالمخدرات.وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن: وتتسبب الجماعات المسلحة بين فينة وأخرى بتوتر العلاقات بين باكستان وإيران، مثلما حدث في كانون الثاني/يناير الماضي حيث شهد البلدان حالة من التوتر لعدة أيام بعد قصف متبادل بين الطرفين.وكانت إيران قد استهدفت بطائرات مسيرة وصواريخ مجموعات تابعة لجماعة "جيش العدل"، وهي منظمة بلوشية شبه عسكرية، وقد كثفت نشاطها العسكري ضد مراكز الأمن والشرطة الإيرانية، خلال الفترة الأخيرة.وردا على ذلك اتخذت باكستان عدة خطوات دبلوماسية حاسمة مثل سحب السفير الباكستاني لدى إيران ومنع عودة السفير الإيراني لدى باكستان والذي كان في زيارة لبلاده وقتها.كما قامت باكستان في اليوم التالي باستهداف ثلاثة مواقع في إقليم سيستان بلوشستان الإيراني حيث استهدفت مواقع تابعة لـ"جيش تحرير بلوشستان" و"جبهة بلوشستان" وهي جماعات انفصالية بلوشية مسلحة مناهضة للحكومة الباكستانية.
https://sputnikarabic.ae/20240128/باكستان-تطالب-بإجراءات-عاجلة-بعد-اغتيال-9-من-رعاياها-في-إيران-1085496438.html
https://sputnikarabic.ae/20240119/باكستان-تعلن-انتهاء-التوتر-مع-إيران-وعودة-سفيريهما-إلى-مهامهما-قريبا-1085193002.html
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باكستان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

باكستان وإيران تتفقان على خطة عمل لمكافحة الإرهاب وزيادة التعاون في المجال الأمني

03:07 GMT 23.04.2024
© AP Photo / Rahmat Gul علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022
 علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Rahmat Gul
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اتفقت باكستان وإيران على خطة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب، وزيادة التعاون في المجال الأمني.
إسلام أباد – سبوتنيك. جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ونظيره الإيراني أحمد وحيدي ووزير القانون الإيراني أمين حسين رحيمي، على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى باكستان.
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ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية الباكستانية فإن الجانبين اتفقا على خطة عمل مشتركة للتعامل مع خطر الإرهاب، مع مواصلة تحسين الدعم المتبادل وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
كما تم التوافق بين الطرفين على توقيع اتفاقية أمنية في هذا السياق في أقرب وقت ممكن. كما قرر الجانبان أيضا زيادة التعاون في مجال إدارة الحدود، بما في ذلك خطوات لمنع التهريب والاتجار بالمخدرات.
وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن:
"التهريب كان سبباً لخسارة اقتصادية لكلا البلدين، وأن منعه من خلال إدارة الحدود سيساعد في تعزيز التجارة المتبادلة".
وتتسبب الجماعات المسلحة بين فينة وأخرى بتوتر العلاقات بين باكستان وإيران، مثلما حدث في كانون الثاني/يناير الماضي حيث شهد البلدان حالة من التوتر لعدة أيام بعد قصف متبادل بين الطرفين.
وكانت إيران قد استهدفت بطائرات مسيرة وصواريخ مجموعات تابعة لجماعة "جيش العدل"، وهي منظمة بلوشية شبه عسكرية، وقد كثفت نشاطها العسكري ضد مراكز الأمن والشرطة الإيرانية، خلال الفترة الأخيرة.
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وردا على ذلك اتخذت باكستان عدة خطوات دبلوماسية حاسمة مثل سحب السفير الباكستاني لدى إيران ومنع عودة السفير الإيراني لدى باكستان والذي كان في زيارة لبلاده وقتها.
كما قامت باكستان في اليوم التالي باستهداف ثلاثة مواقع في إقليم سيستان بلوشستان الإيراني حيث استهدفت مواقع تابعة لـ"جيش تحرير بلوشستان" و"جبهة بلوشستان" وهي جماعات انفصالية بلوشية مسلحة مناهضة للحكومة الباكستانية.
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