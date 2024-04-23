https://sputnikarabic.ae/20240423/برلمانية-أمريكية-تهاجم-رئيس-مجلس-النواب-بسبب-كذبه-حول-روسيا-1088210367.html
برلمانية أمريكية تهاجم رئيس مجلس النواب بسبب كذبه حول روسيا
برلمانية أمريكية تهاجم رئيس مجلس النواب بسبب كذبه حول روسيا
سبوتنيك عربي
اتهمت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، على شبكة التواصل الاجتماعي"إكس" بـ"تضخيم التهديد الروسي". 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T09:43+0000
2024-04-23T09:43+0000
2024-04-23T09:43+0000
العالم
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وقالت غرين: "لم يقدم مايك جونسون بعد للكونغرس والشعب الأمريكي أدلة على أن روسيا تعتزم غزو بقية أوروبا بعد انتهاء حملتها في أوكرانيا".وأشارت غرين إلى أنه "بالنسبة لرئيس مجلس النواب، فإن الواقع لا يهم. كل ما يهمه هو مواصلة نموذج الأعمال المبني على الدم والقتل والحروب في البلدان الأجنبية. إن اتخاذ القرار بتخصيص 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا كان بمثابة خيانة مطلقة للناخبين الجمهوريين. نحن بحاجة إلى رئيس جديد!". ووافق مجلس النواب، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لمساعدة كييف، والخطوة التالية هي إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إقرار مشروع قانون يتضمن بندًا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعًا، فهو سيزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240423/مجلس-الفيدرالية-مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-تدمر-الاقتصاد-العالمي-1088206639.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
برلمانية أمريكية تهاجم رئيس مجلس النواب بسبب كذبه حول روسيا
اتهمت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، على شبكة التواصل الاجتماعي"إكس" بـ"تضخيم التهديد الروسي".
وقالت غرين: "لم يقدم مايك جونسون بعد للكونغرس والشعب الأمريكي أدلة على أن روسيا تعتزم غزو بقية أوروبا بعد انتهاء حملتها في أوكرانيا".
وأشارت غرين إلى أنه "بالنسبة لرئيس مجلس النواب، فإن الواقع لا يهم. كل ما يهمه هو مواصلة نموذج الأعمال المبني على الدم والقتل والحروب في البلدان الأجنبية. إن اتخاذ القرار بتخصيص 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا كان بمثابة خيانة مطلقة للناخبين الجمهوريين. نحن بحاجة إلى رئيس جديد!".
ووافق مجلس النواب، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لمساعدة كييف، والخطوة التالية هي إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إقرار مشروع قانون يتضمن بندًا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعًا، فهو سيزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.