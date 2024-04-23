https://sputnikarabic.ae/20240423/بريطانيا-تنقل-الصناعة-الدفاعية-في-البلاد-إلى-وضع-الحرب-1088222590.html
بريطانيا تنقل الصناعة الدفاعية في البلاد إلى وضع الحرب
بريطانيا تنقل الصناعة الدفاعية في البلاد إلى وضع الحرب
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، نقل الصناعة الدفاعية في بلاده إلى وضع الحرب. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T14:52+0000
2024-04-23T14:52+0000
2024-04-23T14:52+0000
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وقال سوناك خلال زيارته لبولندا، في مؤتمر صحفي في مقر اللواء المدرع الأول في وارسو: "سننقل صناعة الدفاع البريطانية إلى وضع الحرب".وأضاف سوناك أنه سيتم تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري بالمستوى الحالي على الأقل طالما كانت هناك حاجة إليه.وفي وقت سابق من اليوم، أكد سوناك أن لندن ستقدم لنظام كييف أكبر حزمة مساعدات له حتى الآن، بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 617 مليون دولار)، بالإضافة إلى 400 مركبة وآلاف الأسلحة، بما في ذلك صواريخ كروز ستورم شادو الطويلة المدى.وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أمس الاثنين، أن بروكسل ترد على موقف أوكرانيا المتدهور على الجبهة من خلال الاستعداد لحرب عالمية، بينما تؤيد المجر التسوية السلمية.وقال سيارتو للصحفيين المجريين بعد اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "بروكسل ترد من خلال الاستعداد لحرب عالمية على الوضع المتدهور بشكل متزايد على الجبهة بالنسبة لأوكرانيا".بدوره، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، أمس الاثنين بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.وقال الرئيس البولندي خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا تنقل الصناعة الدفاعية في البلاد إلى وضع الحرب
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، نقل الصناعة الدفاعية في بلاده إلى وضع الحرب.
وقال سوناك خلال زيارته لبولندا، في مؤتمر صحفي في مقر اللواء المدرع الأول في وارسو: "سننقل صناعة الدفاع البريطانية إلى وضع الحرب".
وأضاف سوناك أنه سيتم تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري بالمستوى الحالي على الأقل طالما كانت هناك حاجة إليه.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد سوناك أن لندن ستقدم لنظام كييف أكبر حزمة مساعدات له حتى الآن، بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 617 مليون دولار)، بالإضافة إلى 400 مركبة وآلاف الأسلحة، بما في ذلك صواريخ كروز ستورم شادو الطويلة المدى.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أمس الاثنين، أن بروكسل ترد على موقف أوكرانيا المتدهور على الجبهة من خلال الاستعداد لحرب عالمية، بينما تؤيد المجر التسوية السلمية.
وقال سيارتو للصحفيين المجريين بعد اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "بروكسل ترد من خلال الاستعداد لحرب عالمية
على الوضع المتدهور بشكل متزايد على الجبهة بالنسبة لأوكرانيا".
بدوره، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، أمس الاثنين بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.
وقال الرئيس البولندي خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية
أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".