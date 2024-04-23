بريطانيا تنقل الصناعة الدفاعية في البلاد إلى وضع الحرب

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
14:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
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29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
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صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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بريطانيا تنقل الصناعة الدفاعية في البلاد إلى وضع الحرب
بريطانيا تنقل الصناعة الدفاعية في البلاد إلى وضع الحرب
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، نقل الصناعة الدفاعية في بلاده إلى وضع الحرب. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T14:52+0000
2024-04-23T14:52+0000
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وقال سوناك خلال زيارته لبولندا، في مؤتمر صحفي في مقر اللواء المدرع الأول في وارسو: "سننقل صناعة الدفاع البريطانية إلى وضع الحرب".وأضاف سوناك أنه سيتم تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري بالمستوى الحالي على الأقل طالما كانت هناك حاجة إليه.وفي وقت سابق من اليوم، أكد سوناك أن لندن ستقدم لنظام كييف أكبر حزمة مساعدات له حتى الآن، بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 617 مليون دولار)، بالإضافة إلى 400 مركبة وآلاف الأسلحة، بما في ذلك صواريخ كروز ستورم شادو الطويلة المدى.وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أمس الاثنين، أن بروكسل ترد على موقف أوكرانيا المتدهور على الجبهة من خلال الاستعداد لحرب عالمية، بينما تؤيد المجر التسوية السلمية.وقال سيارتو للصحفيين المجريين بعد اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "بروكسل ترد من خلال الاستعداد لحرب عالمية على الوضع المتدهور بشكل متزايد على الجبهة بالنسبة لأوكرانيا".بدوره، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، أمس الاثنين بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.وقال الرئيس البولندي خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240422/تصويت-برأيك-هل-نشهد-اندلاع-الحرب-العالمية-الثالثة-بعد-تحذير-المجر؟----1088190496.html
https://sputnikarabic.ae/20240422/روسيا-حول-عزم-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-سنضعها-على-قائمة-الأهداف-التي-سيتم-ضربها-1088184875.html
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن

بريطانيا تنقل الصناعة الدفاعية في البلاد إلى وضع الحرب

14:52 GMT 23.04.2024
© AFP 2023 / Paul Faith/POOLزعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك في بلفست، إنجلترا
زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك في بلفست، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023 / Paul Faith/POOL
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، نقل الصناعة الدفاعية في بلاده إلى وضع الحرب.
وقال سوناك خلال زيارته لبولندا، في مؤتمر صحفي في مقر اللواء المدرع الأول في وارسو: "سننقل صناعة الدفاع البريطانية إلى وضع الحرب".
وأضاف سوناك أنه سيتم تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري بالمستوى الحالي على الأقل طالما كانت هناك حاجة إليه.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد سوناك أن لندن ستقدم لنظام كييف أكبر حزمة مساعدات له حتى الآن، بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 617 مليون دولار)، بالإضافة إلى 400 مركبة وآلاف الأسلحة، بما في ذلك صواريخ كروز ستورم شادو الطويلة المدى.
مدينة تحترق حرب عالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
تصويت... برأيك هل نشهد اندلاع "الحرب العالمية الثالثة" بعد تحذير المجر؟
أمس, 13:41 GMT
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أمس الاثنين، أن بروكسل ترد على موقف أوكرانيا المتدهور على الجبهة من خلال الاستعداد لحرب عالمية، بينما تؤيد المجر التسوية السلمية.
وقال سيارتو للصحفيين المجريين بعد اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "بروكسل ترد من خلال الاستعداد لحرب عالمية على الوضع المتدهور بشكل متزايد على الجبهة بالنسبة لأوكرانيا".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
روسيا حول عزم بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية: سنضعها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها
أمس, 11:35 GMT
بدوره، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، أمس الاثنين بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.
وقال الرئيس البولندي خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".
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