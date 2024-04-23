https://sputnikarabic.ae/20240423/جنرال-بولندي-المساعدات-الأمريكية-الجديدة-لن-تغير-مسار-الصراع-لصالح-القوات-الأوكرانية-1088225686.html
جنرال بولندي: المساعدات الأمريكية الجديدة لن تغير مسار الصراع لصالح القوات الأوكرانية
جنرال بولندي: المساعدات الأمريكية الجديدة لن تغير مسار الصراع لصالح القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال البولندي، بوغوسلاف باتسيك، بأن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، لن تغير الوضع في أوكرانيا. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T16:41+0000
2024-04-23T16:41+0000
2024-04-23T16:41+0000
بولندا
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال باتسيك، في مقال نشرته صحيفة بولندية: "يمكن مقارنة هذه الحزمة البالغة 14 مليار دولار بالعديد من الحزم السابقة، والتي كان هناك الكثير منها بالفعل، وأعتقد أن هذه الحزمة الجديدة يجب أن تكون كافية لأشهر عدة، فهي تسمح لأوكرانيا بالبقاء".وأوضح باتسيك أن ضغط القوات المسلحة الروسية على خط المواجهة لا يضعف، والآن الوقت صعب للغاية بالنسبة لأوكرانيا.ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لنظام كييف، وكان مجلس النواب الأمريكي، قد وافق عليه يوم السبت الماضي، وذكر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الاثنين، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد بالتوقيع على الوثيقة فورا، بعد موافقة أعضاء مجلس الشيوخ عليها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240422/روسيا-حول-عزم-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-سنضعها-على-قائمة-الأهداف-التي-سيتم-ضربها-1088184875.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, روسيا, أخبار أوكرانيا
بولندا, روسيا, أخبار أوكرانيا
جنرال بولندي: المساعدات الأمريكية الجديدة لن تغير مسار الصراع لصالح القوات الأوكرانية
صرح الجنرال البولندي، بوغوسلاف باتسيك، بأن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، لن تغير الوضع في أوكرانيا.
وقال باتسيك، في مقال نشرته صحيفة بولندية: "يمكن مقارنة هذه الحزمة البالغة 14 مليار دولار بالعديد من الحزم السابقة، والتي كان هناك الكثير منها بالفعل، وأعتقد أن هذه الحزمة الجديدة يجب أن تكون كافية لأشهر عدة، فهي تسمح لأوكرانيا بالبقاء".
وتابع: "آمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز أوكرانيا بشكل كبير، ويمنحها القوة للدفاع عن نفسها، لكنه في حد ذاته لن يغير مصير هذا الصراع".
وأوضح باتسيك أن ضغط القوات المسلحة الروسية على خط المواجهة لا يضعف، والآن الوقت صعب للغاية بالنسبة لأوكرانيا.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لنظام كييف، وكان مجلس النواب الأمريكي، قد وافق عليه يوم السبت الماضي، وذكر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الاثنين، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد بالتوقيع على الوثيقة فورا، بعد موافقة أعضاء مجلس الشيوخ عليها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.