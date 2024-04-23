جنرال بولندي: المساعدات الأمريكية الجديدة لن تغير مسار الصراع لصالح القوات الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
16:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240423/جنرال-بولندي-المساعدات-الأمريكية-الجديدة-لن-تغير-مسار-الصراع-لصالح-القوات-الأوكرانية-1088225686.html
جنرال بولندي: المساعدات الأمريكية الجديدة لن تغير مسار الصراع لصالح القوات الأوكرانية
جنرال بولندي: المساعدات الأمريكية الجديدة لن تغير مسار الصراع لصالح القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال البولندي، بوغوسلاف باتسيك، بأن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، لن تغير الوضع في أوكرانيا. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T16:41+0000
2024-04-23T16:41+0000
بولندا
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087424202_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_8ac05ec1cb5afab6118fbbe034847853.jpg
وقال باتسيك، في مقال نشرته صحيفة بولندية: "يمكن مقارنة هذه الحزمة البالغة 14 مليار دولار بالعديد من الحزم السابقة، والتي كان هناك الكثير منها بالفعل، وأعتقد أن هذه الحزمة الجديدة يجب أن تكون كافية لأشهر عدة، فهي تسمح لأوكرانيا بالبقاء".وأوضح باتسيك أن ضغط القوات المسلحة الروسية على خط المواجهة لا يضعف، والآن الوقت صعب للغاية بالنسبة لأوكرانيا.ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لنظام كييف، وكان مجلس النواب الأمريكي، قد وافق عليه يوم السبت الماضي، وذكر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الاثنين، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد بالتوقيع على الوثيقة فورا، بعد موافقة أعضاء مجلس الشيوخ عليها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240422/روسيا-حول-عزم-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-سنضعها-على-قائمة-الأهداف-التي-سيتم-ضربها-1088184875.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087424202_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_c72b1804891e96249eb02527ad78a779.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بولندا, روسيا, أخبار أوكرانيا
بولندا, روسيا, أخبار أوكرانيا

جنرال بولندي: المساعدات الأمريكية الجديدة لن تغير مسار الصراع لصالح القوات الأوكرانية

16:41 GMT 23.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة "تسنتر" (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
مهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة تسنتر (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الجنرال البولندي، بوغوسلاف باتسيك، بأن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، لن تغير الوضع في أوكرانيا.
وقال باتسيك، في مقال نشرته صحيفة بولندية: "يمكن مقارنة هذه الحزمة البالغة 14 مليار دولار بالعديد من الحزم السابقة، والتي كان هناك الكثير منها بالفعل، وأعتقد أن هذه الحزمة الجديدة يجب أن تكون كافية لأشهر عدة، فهي تسمح لأوكرانيا بالبقاء".
وتابع: "آمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز أوكرانيا بشكل كبير، ويمنحها القوة للدفاع عن نفسها، لكنه في حد ذاته لن يغير مصير هذا الصراع".
وأوضح باتسيك أن ضغط القوات المسلحة الروسية على خط المواجهة لا يضعف، والآن الوقت صعب للغاية بالنسبة لأوكرانيا.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
روسيا حول عزم بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية: سنضعها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها
أمس, 11:35 GMT
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لنظام كييف، وكان مجلس النواب الأمريكي، قد وافق عليه يوم السبت الماضي، وذكر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الاثنين، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد بالتوقيع على الوثيقة فورا، بعد موافقة أعضاء مجلس الشيوخ عليها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:52 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة في مستشفى العودة وسط قطاع غزة13:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала