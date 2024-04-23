https://sputnikarabic.ae/20240423/خبير-في-العلاقات-الدولية-لـسبوتنيك-قرار-بولندا-بنشر-أسلحة-نووية-خطوة-متهورة--1088214548.html

خبير في العلاقات الدولية لـ"سبوتنيك": قرار بولندا بنشر أسلحة نووية خطوة متهورة

خبير في العلاقات الدولية لـ"سبوتنيك": قرار بولندا بنشر أسلحة نووية خطوة متهورة

سبوتنيك عربي

رأى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان ملحم، أنّ "تصريح الرئيس البولندي أندريه دودا الأخير خطير جداً وقد يكون تصريح... 23.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-23T12:19+0000

2024-04-23T12:19+0000

2024-04-23T12:19+0000

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وأشار ملحم إلى أن هذا القرار معطوف على "الموقف السياسي الذي اتخذه رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك حين رحّب وأشاد بعرض فرنسا الذي يقضي بمشاركة الأسلحة النووية الفرنسية مع الأوروبية، والمقصود هنا دول أوروبا الشرقية المحاذية لروسيا الاتحادية والتي لا تمتلك أسلحة، لذلك نقول إذا دخل هذا القرار حيز التنفيذ ستكون خطوة غير مدروسة وستؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر على الصعيد العالمي".روسيا حول عزم بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية: سنضعها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربهاوذكّر ملحم أنّه "منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، موسكو كانت ولا تزال في موقع ردة الفعل فهي لم تعتدِ على أوكرانيا ولا على الناتو وهم من يخوضون هذه المعركة، بوجه كل من يهدّد الأمن القومي الروسي، وبالتالي قد تخرج الأمور عن السيطرة في حالة واحدة وهي أن يتخذ طرف ما من جانب حلف الأطلسي قرار متهور يدفع الأمور نحو التصعيد غير المسبوق بحيث يتخطى الخطوط الحمر ويحاول كسر قواعد الاشتباك التي فرضتها موسكو في الميدان".واعتبر ملحم أنّ "الحرب العالمية تدور بين واشنطن وبكين من جهة وواشنطن وموسكو من جهة ثانية وهي تدار اليوم بالوكالة، ولم تنزلق حتى الساعة من المواجهة العسكرية المباشرة، نظراً لقلق الغرب من امتلاك القوى الصاعدة ومنها روسيا والصين أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يجعلها قادرة على التصدّي للمشروع الأميركي وخصوصاً وأن موسكو في ميادين القتال أقوى بكثير من حلف الناتو".

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