خبير في العلاقات الدولية لـ"سبوتنيك": قرار بولندا بنشر أسلحة نووية خطوة متهورة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
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من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
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30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
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مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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https://sputnikarabic.ae/20240423/خبير-في-العلاقات-الدولية-لـسبوتنيك-قرار-بولندا-بنشر-أسلحة-نووية-خطوة-متهورة--1088214548.html
خبير في العلاقات الدولية لـ"سبوتنيك": قرار بولندا بنشر أسلحة نووية خطوة متهورة
خبير في العلاقات الدولية لـ"سبوتنيك": قرار بولندا بنشر أسلحة نووية خطوة متهورة
سبوتنيك عربي
رأى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان ملحم، أنّ "تصريح الرئيس البولندي أندريه دودا الأخير خطير جداً وقد يكون تصريح... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T12:19+0000
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وأشار ملحم إلى أن هذا القرار معطوف على "الموقف السياسي الذي اتخذه رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك حين رحّب وأشاد بعرض فرنسا الذي يقضي بمشاركة الأسلحة النووية الفرنسية مع الأوروبية، والمقصود هنا دول أوروبا الشرقية المحاذية لروسيا الاتحادية والتي لا تمتلك أسلحة، لذلك نقول إذا دخل هذا القرار حيز التنفيذ ستكون خطوة غير مدروسة وستؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر على الصعيد العالمي".روسيا حول عزم بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية: سنضعها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربهاوذكّر ملحم أنّه "منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، موسكو كانت ولا تزال في موقع ردة الفعل فهي لم تعتدِ على أوكرانيا ولا على الناتو وهم من يخوضون هذه المعركة، بوجه كل من يهدّد الأمن القومي الروسي، وبالتالي قد تخرج الأمور عن السيطرة في حالة واحدة وهي أن يتخذ طرف ما من جانب حلف الأطلسي قرار متهور يدفع الأمور نحو التصعيد غير المسبوق بحيث يتخطى الخطوط الحمر ويحاول كسر قواعد الاشتباك التي فرضتها موسكو في الميدان".واعتبر ملحم أنّ "الحرب العالمية تدور بين واشنطن وبكين من جهة وواشنطن وموسكو من جهة ثانية وهي تدار اليوم بالوكالة، ولم تنزلق حتى الساعة من المواجهة العسكرية المباشرة، نظراً لقلق الغرب من امتلاك القوى الصاعدة ومنها روسيا والصين أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يجعلها قادرة على التصدّي للمشروع الأميركي وخصوصاً وأن موسكو في ميادين القتال أقوى بكثير من حلف الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20240422/تصويت-برأيك-هل-نشهد-اندلاع-الحرب-العالمية-الثالثة-بعد-تحذير-المجر؟----1088190496.html
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العالم, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير في العلاقات الدولية لـ"سبوتنيك": قرار بولندا بنشر أسلحة نووية خطوة متهورة

12:19 GMT 23.04.2024
© AFP 2023 / HOصواريخ نووية أمريكية - مينتمان
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023 / HO
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رأى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان ملحم، أنّ "تصريح الرئيس البولندي أندريه دودا الأخير خطير جداً وقد يكون تصريح سياسي متهوّر".
وأشار ملحم إلى أن هذا القرار معطوف على "الموقف السياسي الذي اتخذه رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك حين رحّب وأشاد بعرض فرنسا الذي يقضي بمشاركة الأسلحة النووية الفرنسية مع الأوروبية، والمقصود هنا دول أوروبا الشرقية المحاذية لروسيا الاتحادية والتي لا تمتلك أسلحة، لذلك نقول إذا دخل هذا القرار حيز التنفيذ ستكون خطوة غير مدروسة وستؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر على الصعيد العالمي".

ولفت في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الناتو لن يتوانى عن توريط بولندا على غرار ما حدث في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنّ "من يتخذ القرار ومن يتحكم بهذه اللعبة هي واشنطن والولايات المتحدة تستغل الأوروبيين والأوكرانيين على وجه الخصوص في معركتها ضد روسيا، وهذه التصريحات السياسية تؤشر إلى هزيمة الحلف الأطلسي بوجه روسيا وبالتالي هزيمة الناتو أمام موسكو في منطقة أوراسيا وهذه العملية قد تمتد إلى ما وراء حدود أوكرانيا فيما لو خرجت الأمور عن السيطرة ولكن من حيث النتائج انتهت هذه الحرب ولم يعد بإمكان الناتو من إحداث أي ثغرة في هذا الإطار".

مدينة تحترق حرب عالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
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وذكّر ملحم أنّه "منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، موسكو كانت ولا تزال في موقع ردة الفعل فهي لم تعتدِ على أوكرانيا ولا على الناتو وهم من يخوضون هذه المعركة، بوجه كل من يهدّد الأمن القومي الروسي، وبالتالي قد تخرج الأمور عن السيطرة في حالة واحدة وهي أن يتخذ طرف ما من جانب حلف الأطلسي قرار متهور يدفع الأمور نحو التصعيد غير المسبوق بحيث يتخطى الخطوط الحمر ويحاول كسر قواعد الاشتباك التي فرضتها موسكو في الميدان".
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
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وشدّد ملحم على أن "الحرب العالمية الثالثة بدأت منذ عقد من الزمن وما يسمى بأحداث "الربيع العربي" كان واحدة من المحطات التي تقع في غمار مخاض الحرب العالمية الثالثة".

واعتبر ملحم أنّ "الحرب العالمية تدور بين واشنطن وبكين من جهة وواشنطن وموسكو من جهة ثانية وهي تدار اليوم بالوكالة، ولم تنزلق حتى الساعة من المواجهة العسكرية المباشرة، نظراً لقلق الغرب من امتلاك القوى الصاعدة ومنها روسيا والصين أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يجعلها قادرة على التصدّي للمشروع الأميركي وخصوصاً وأن موسكو في ميادين القتال أقوى بكثير من حلف الناتو".
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