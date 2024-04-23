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دوي صافرات الإنذار بالجليل الغربي عقب مقتل لبنانيين اثنين في هجوم إسرائيلي جنوبي لبنان
دوي صافرات الإنذار بالجليل الغربي عقب مقتل لبنانيين اثنين في هجوم إسرائيلي جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صافرات الإنذار في مناطق الشمال الإسرائيلي، خاصة في الجليل الغربي. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T16:47+0000
2024-04-23T17:01+0000
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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه سُمع في منطقة الجليل الغربي دوي صافرات الإنذار، وسط تقارير تفيد بمقتل لبنانيين اثنين جراء هجوم إسرائيلي على الجنوب اللبناني.وفي سياق متصل، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ هجوم جوي مركّب بمسيّرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية ضد مقرّين إسرائيليين ردًا على مقتل أحد قادته.وجاء في بيان "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد الأخوة المجاهدين، ‏شنت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى إنقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".‏وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات في لبنان، قضي فيها على مسؤولين تابعين "لحزب الله".وقال أفيخاي على منصة "إكس": "جيش الدفاع يقضي على مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" ومسؤول آخر في الوحدة الجوية لقوة "الرضوان" في الحزب".وأضاف أدرعي: "شنت طائرات جيش الدفاع صباح اليوم غارة في جنوب لبنان، قضى خلالها على المدعو حسين علي عزقول، مسؤول في قوة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، ولقد تورط عزقول في أنشطة القوة ولعب دورًا في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20240423/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-مسؤولين-تابعين-لـحزب-الله-1088211191.html
https://sputnikarabic.ae/20240422/متى-تتوقف-العمليات-العسكرية-الإسرائيلية-في-جنوب-لبنان-وهل-تنزلق-لحرب-شاملة-1088200834.html
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أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

دوي صافرات الإنذار بالجليل الغربي عقب مقتل لبنانيين اثنين في هجوم إسرائيلي جنوبي لبنان

16:47 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 17:01 GMT 23.04.2024)
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صافرات الإنذار في مناطق الشمال الإسرائيلي، خاصة في الجليل الغربي.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه سُمع في منطقة الجليل الغربي دوي صافرات الإنذار، وسط تقارير تفيد بمقتل لبنانيين اثنين جراء هجوم إسرائيلي على الجنوب اللبناني.
وفي سياق متصل، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ هجوم جوي مركّب بمسيّرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية ضد مقرّين إسرائيليين ردًا على مقتل أحد قادته.
تصاعد النيران والدخان من المباني بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على مسؤولين تابعين لـ"حزب الله"
10:17 GMT
وجاء في بيان "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد الأخوة المجاهدين، ‏شنت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى إنقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".
‏وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات في لبنان، قضي فيها على مسؤولين تابعين "لحزب الله".
وقال أفيخاي على منصة "إكس": "جيش الدفاع يقضي على مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" ومسؤول آخر في الوحدة الجوية لقوة "الرضوان" في الحزب".
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
متى تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وهل تنزلق لحرب شاملة؟
أمس, 20:05 GMT
وأضاف أدرعي: "شنت طائرات جيش الدفاع صباح اليوم غارة في جنوب لبنان، قضى خلالها على المدعو حسين علي عزقول، مسؤول في قوة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، ولقد تورط عزقول في أنشطة القوة ولعب دورًا في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة".
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.
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