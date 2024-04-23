https://sputnikarabic.ae/20240423/روسكوسموس-تقدم-لكازاخستان-مواصلة-إطلاق-صواريخ-البروتون-من-بايكونور-بعد-عام-2025-1088204898.html
"روسكوسموس" تقدم لكازاخستان مواصلة إطلاق صواريخ البروتون من بايكونور بعد عام 2025
"روسكوسموس" تقدم لكازاخستان مواصلة إطلاق صواريخ البروتون من بايكونور بعد عام 2025
سبوتنيك عربي
قدم مطور صواريخ الفضاء الروسية "بروتون"، مركز خروجنيتشيف الحكومي للبحوث والإنتاج الفضائي، والشركة الحكومية الروسية روسكوسموس، اقتراحًا إلى كازاخستان لمواصلة... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T03:37+0000
2024-04-23T03:37+0000
2024-04-23T03:37+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال المدير العام لمركز خروجنيتشيف ألكسي فاروتشكو في مقابلة مع "سبوتنيك": "تم إعداد وإرسال اقتراحات من مركز خروجنيتشيف وشركة روسكوسموس لزملائنا الكازاخيين. وفي الوقت الحالي، يجري عملية البحث عن سبل تنفيذ هذه القضية، بما في ذلك ضمن إطار اللجنة الحكومية المشتركة حول المجمع الفضائي بايكونور" عندما سُئل عن كيفية تنظيم إطلاقات البروتون بعد عام 2025 بالتعاون مع كازاخستان.وقال إن عشرة إطلاقات لصواريخ البروتون-أم الآن جاهزة بدرجات متفاوتة، مشيرًا إلى أن بعضها سيتم استخدامه لتنفيذ البرنامج الفضائي الفدرالي الروسي، وسيتم استخدام البعض الآخر لتنفيذ التزامات في الإطلاقات التجارية.وأضاف المدير العام أن بعض الصواريخ لم تُستخدم بسبب الوضع الجيوسياسي ورفض بعض العملاء المحتملين مواصلة استخدام خدمات الإطلاق على هذه الصواريخ.وقال فاروتشكو:ووفقًا للاتفاقيات بين روسيا وكازاخستان، كان من المخطط أن تتوقف إطلاقات صواريخ البروتون بعد عام 2025.
https://sputnikarabic.ae/20240415/روسكوسموس-تقترح-إنشاء-مصدر-للطاقة-النووية-على-القمر-1087988250.html
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روسكوسموس, العالم, أخبار العالم الآن, كازاخستان
روسكوسموس, العالم, أخبار العالم الآن, كازاخستان
"روسكوسموس" تقدم لكازاخستان مواصلة إطلاق صواريخ البروتون من بايكونور بعد عام 2025
قدم مطور صواريخ الفضاء الروسية "بروتون"، مركز خروجنيتشيف الحكومي للبحوث والإنتاج الفضائي، والشركة الحكومية الروسية روسكوسموس، اقتراحًا إلى كازاخستان لمواصلة إطلاق صواريخ البروتون من مطار الفضاء بايكونور بعد عام 2025، على الرغم من أنه كان من المخطط إطلاقها جميعًا قبل هذا التاريخ.
موسكو- سبوتنيك
. وقال المدير العام لمركز خروجنيتشيف ألكسي فاروتشكو في مقابلة مع "سبوتنيك": "تم إعداد وإرسال اقتراحات من مركز خروجنيتشيف وشركة روسكوسموس لزملائنا الكازاخيين. وفي الوقت الحالي، يجري عملية البحث عن سبل تنفيذ هذه القضية، بما في ذلك ضمن إطار اللجنة الحكومية المشتركة حول المجمع الفضائي بايكونور" عندما سُئل عن كيفية تنظيم إطلاقات البروتون بعد عام 2025 بالتعاون مع كازاخستان.
وقال إن عشرة إطلاقات لصواريخ البروتون-أم
الآن جاهزة بدرجات متفاوتة، مشيرًا إلى أن بعضها سيتم استخدامه لتنفيذ البرنامج الفضائي الفدرالي الروسي، وسيتم استخدام البعض الآخر لتنفيذ التزامات في الإطلاقات التجارية.
وأضاف المدير العام أن بعض الصواريخ لم تُستخدم بسبب الوضع الجيوسياسي ورفض بعض العملاء المحتملين مواصلة استخدام خدمات الإطلاق على هذه الصواريخ.
"لذلك، يعمل مركز خروجنيتشيف بالتعاون مع روسكوسموس على خيارات الأحمال المفتوحة للصواريخ المتبقية، سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية".
ووفقًا للاتفاقيات بين روسيا وكازاخستان
، كان من المخطط أن تتوقف إطلاقات صواريخ البروتون بعد عام 2025.