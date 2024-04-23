https://sputnikarabic.ae/20240423/سوناك-يعد-أوكرانيا-بأكبر-حزمة-مساعدات-1088205814.html
سوناك يعد أوكرانيا بأكبر حزمة مساعدات
سوناك يعد أوكرانيا بأكبر حزمة مساعدات
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وعد أوكرانيا بأكبر حزمة من المساعدات العسكرية وتبلغ 500 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 617 مليون دولار... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T05:34+0000
2024-04-23T05:34+0000
2024-04-23T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت الصحيفة: "وعد ريشي سوناك بأكبر حزمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في تاريخ بريطانيا.... ويعد رئيس الوزراء بمعدات تشمل 400 مركبة و1.6 ألف قطعة سلاح وأربعة ملايين طلقة ذخيرة، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني".وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن المسؤولين يقولون إن التمويل سيأتي من احتياطيات وزارة الخزانة وسيستخدم لتوصيل الذخيرة والدفاعات الجوية والطائرات دون طيار البريطانية الصنع والدعم الهندسي لخط المواجهة الأوكراني.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240422/ضابط-إسباني-أوكرانيا-غير-قادرة-على-هزيمة-روسيا-1088194131.html
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بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
سوناك يعد أوكرانيا بأكبر حزمة مساعدات
ذكرت صحيفة بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وعد أوكرانيا بأكبر حزمة من المساعدات العسكرية وتبلغ 500 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 617 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى 400 مركبة وآلاف الوحدات من الأسلحة والذخائر.
وقالت الصحيفة: "وعد ريشي سوناك بأكبر حزمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في تاريخ بريطانيا.... ويعد رئيس الوزراء بمعدات تشمل 400 مركبة و1.6 ألف قطعة سلاح وأربعة ملايين طلقة ذخيرة، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني".
ويشار إلى أنه نتيجة لذلك، سيصل إجمالي المساعدات المقدمة لأوكرانيا من المملكة المتحدة في هذه السنة المالية إلى 3 مليارات جنيه إسترليني.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن المسؤولين يقولون إن التمويل سيأتي من احتياطيات وزارة الخزانة وسيستخدم لتوصيل الذخيرة والدفاعات الجوية والطائرات دون طيار البريطانية الصنع والدعم الهندسي لخط المواجهة الأوكراني.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.