https://sputnikarabic.ae/20240423/شويغو-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-نحو-نصف-مليون-عسكري--1088211274.html
شويغو: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو نصف مليون عسكري
شويغو: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو نصف مليون عسكري
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو نصف مليون عسكري منذ بدء العملية العسكرية الخاصة. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T10:11+0000
2024-04-23T10:11+0000
2024-04-23T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082413532_120:0:1523:789_1920x0_80_0_0_5d5bf591e9f3725625f28c216154e427.jpg
وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة الوزارة الروسية: "لمنع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية، تعتزم واشنطن تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لنظام كييف، وسوف تذهب معظم المخصصات لتمويل المجمع الصناعي العسكري للولايات المتحدة".وأضاف: "وتعلن السلطات الأمريكية بسخرية أن الأوكرانيين سييموتون من أجل مصالحها في القتال ضد روسيا. في المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يقرب من نصف مليون عسكري".وأكد شويغو، أن القوات المسلحة الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة، لديها زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتدفع القوات الأوكرانية إلى خارج خطوطها المحتلة. وأشار إلى أنه “نتيجة للأعمال القتالية النشطة، حرّر العسكريون الروس مناطق بيرفومايسكو وبوغدانوفكا ونوفوميخيلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، ويتم توسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا”. وذكر شويغو أن الإمكانات القتالية العالية للقوات الروسية "تسمح لنا بإطلاق النار باستمرار على العدو ومنعه من الحفاظ على خط الدفاع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082413532_295:0:1347:789_1920x0_80_0_0_92d1634f400c8097bd43bdbe77066769.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شويغو: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو نصف مليون عسكري
10:11 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 10:31 GMT 23.04.2024)
يتبع
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو نصف مليون عسكري منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة الوزارة الروسية: "لمنع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية، تعتزم واشنطن تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لنظام كييف، وسوف تذهب معظم المخصصات لتمويل المجمع الصناعي العسكري للولايات المتحدة".
وأضاف: "وتعلن السلطات الأمريكية بسخرية أن الأوكرانيين سييموتون من أجل مصالحها في القتال ضد روسيا. في المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يقرب من نصف مليون عسكري".
وأكد شويغو، أن القوات المسلحة الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة، لديها زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتدفع القوات الأوكرانية إلى خارج خطوطها المحتلة.
وأشار إلى أنه “نتيجة للأعمال القتالية النشطة، حرّر العسكريون الروس مناطق بيرفومايسكو وبوغدانوفكا ونوفوميخيلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، ويتم توسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا”.
وذكر شويغو أن الإمكانات القتالية العالية للقوات الروسية "تسمح لنا بإطلاق النار باستمرار على العدو ومنعه من الحفاظ على خط الدفاع".