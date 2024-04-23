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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240423/شويغو-يكشف-عن-أهداف-أوكرانية-سيزيد-الجيش-الروسي-تكثيف-هجماته-عليها-1088213006.html
شويغو يكشف عن أهداف أوكرانية سيزيد الجيش الروسي تكثيف هجماته عليها
شويغو يكشف عن أهداف أوكرانية سيزيد الجيش الروسي تكثيف هجماته عليها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي سيكثف هجماته على المراكز اللوجستية في أوكرانيا. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T11:26+0000
2024-04-23T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة الوزارة الروسية: "سنزيد من كثافة الهجمات على المراكز اللوجستية وقواعد تخزين الأسلحة الغربية، وستواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ المهام الموكلة إليها حتى تحقيق أهداف العملية الخاصة بالكامل".وذكر شويغو أن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وتعزيز تجمع حلف الناتو لقواته بالقرب من حدود روسيا، فضلا عن إجراء تدريبات واسعة النطاق لاختبار "العدوان الروسي" الوشيك المفترض، فضلا عن أنشطة الناتو في القطب الشمالي، تجبر على استخدام من تدابير الاستجابة الكافية.وتابع: "في عام 2022، قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة إعادة تنظيم المنطقة العسكرية الغربية إلى منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين. وفي الأول من مارس، تلقوا جميع التعليمات ذات الصلة وبدأوا في تنفيذ المهام".شويغو يكشف عن تعداد قوات "الناتو" قرب حدود روسيا ووضع القطب الشماليوأكد شويغو أنه خلال إنشاء منطقة لينينغراد العسكرية، تم تنفيذ أكثر من 250 إجراء، بما في ذلك تشكيل فيلق الجيش الرابع والأربعين.وأضاف شويغو أن "الفعاليات التنظيمية هذا العام تتزامن مع توريد أكثر من سبعة آلاف قطعة سلاح ومعدات عسكرية".وأشار شويغو إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 400 حدث تنظيمي في منطقة موسكو العسكرية، وسيتم الانتهاء من 10 أحداث أخرى في غضون عام، وستتسلم القوات أكثر من 2.4 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات الحديثة.وأكد شويغو أن مجموعات من القوات الروسية لديها زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتقوم بدفع العدو خارج خطوطها المحتلة.وشدد شويغو على أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، منذ بدء العملية الخاصة، تم تدمير أكثر من 22 ألف طائرة مسيرة ونحو ستة آلاف قذيفة، منها 3549 من راجمات "هايمار"، و361 من "فامبير"، فضلا عن نحو ألفي هدف جوي آخر، منها 592 طائرة، و270 مروحية، و349 صاروخا موجها مضادا للطائرات وباليستيا وتكتيكيا، و329 صاروخا موجها، و278 صاروخا مضادا للرادار، و37 منطادا.
https://sputnikarabic.ae/20240423/شويغو-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-نحو-نصف-مليون-عسكري--1088211274.html
https://sputnikarabic.ae/20240422/تصويت-برأيك-هل-نشهد-اندلاع-الحرب-العالمية-الثالثة-بعد-تحذير-المجر؟----1088190496.html
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روسيا
روسيا

شويغو يكشف عن أهداف أوكرانية سيزيد الجيش الروسي تكثيف هجماته عليها

11:26 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 11:33 GMT 23.04.2024)
© Sputnik . Константин Морозов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "تورنادو إس"
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Sputnik . Константин Морозов
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي سيكثف هجماته على المراكز اللوجستية في أوكرانيا.
وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة الوزارة الروسية: "سنزيد من كثافة الهجمات على المراكز اللوجستية وقواعد تخزين الأسلحة الغربية، وستواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ المهام الموكلة إليها حتى تحقيق أهداف العملية الخاصة بالكامل".

وأضاف شويغو: "نتيجة للأعمال القتالية النشطة (للقوات الروسية)، حرّر العسكريون الروس مناطق بيرفومايسكا وبوغدانوفكا ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويجري توسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا".

وذكر شويغو أن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وتعزيز تجمع حلف الناتو لقواته بالقرب من حدود روسيا، فضلا عن إجراء تدريبات واسعة النطاق لاختبار "العدوان الروسي" الوشيك المفترض، فضلا عن أنشطة الناتو في القطب الشمالي، تجبر على استخدام من تدابير الاستجابة الكافية.
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وتابع: "في عام 2022، قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة إعادة تنظيم المنطقة العسكرية الغربية إلى منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين. وفي الأول من مارس، تلقوا جميع التعليمات ذات الصلة وبدأوا في تنفيذ المهام".
شويغو يكشف عن تعداد قوات "الناتو" قرب حدود روسيا ووضع القطب الشمالي
وأكد شويغو أنه خلال إنشاء منطقة لينينغراد العسكرية، تم تنفيذ أكثر من 250 إجراء، بما في ذلك تشكيل فيلق الجيش الرابع والأربعين.
وأضاف شويغو أن "الفعاليات التنظيمية هذا العام تتزامن مع توريد أكثر من سبعة آلاف قطعة سلاح ومعدات عسكرية".
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وأشار شويغو إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 400 حدث تنظيمي في منطقة موسكو العسكرية، وسيتم الانتهاء من 10 أحداث أخرى في غضون عام، وستتسلم القوات أكثر من 2.4 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات الحديثة.
وأكد شويغو أن مجموعات من القوات الروسية لديها زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتقوم بدفع العدو خارج خطوطها المحتلة.
وشدد شويغو على أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، منذ بدء العملية الخاصة، تم تدمير أكثر من 22 ألف طائرة مسيرة ونحو ستة آلاف قذيفة، منها 3549 من راجمات "هايمار"، و361 من "فامبير"، فضلا عن نحو ألفي هدف جوي آخر، منها 592 طائرة، و270 مروحية، و349 صاروخا موجها مضادا للطائرات وباليستيا وتكتيكيا، و329 صاروخا موجها، و278 صاروخا مضادا للرادار، و37 منطادا.
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