https://sputnikarabic.ae/20240423/شويغو-يكشف-عن-تعداد-قوات-الناتو-قرب-حدود-روسيا-ووضع-القطب-الشمالي--1088211619.html
شويغو يكشف عن تعداد قوات "الناتو" قرب حدود روسيا ووضع القطب الشمالي
شويغو يكشف عن تعداد قوات "الناتو" قرب حدود روسيا ووضع القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
كشف وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء، عن تعداد قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تم حشدها على الحدود الروسية، مشيرًا إلى أن عدد هذه القوات نحو 33 ألف فرد،... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T10:25+0000
2024-04-23T10:25+0000
2024-04-23T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103868/11/1038681157_0:53:3329:1926_1920x0_80_0_0_645bff3c083088d8e62d4cc219a3a62b.jpg
وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، يصل عدد قوات التعزيز التابعة لحلف شمال الأطلسي على حدودنا إلى 33 ألف فرد، ونحو 300 دبابة وأكثر من 800 مركبة قتالية مدرعة أخرى".وأضاف: "تم نشر مقر قيادة مجموعة المساعدة الأمنية الأوكرانية في ألمانيا على أساس في قيادة القوات المشتركة للولايات المتحدة في المنطقة الأوروبية".وتابع: ""في الوقت الحالي، هناك سلسلة من التدريبات التي تجريها القوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو. ويشارك فيها ما يصل إلى تسعين ألف شخص من أجل التدرب على صد العدوان الروسي المزعوم الذي تم الإعداد له. ويحاول الحلف تكثيف نشاطه في القطب الشمالي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103868/11/1038681157_345:0:2984:1979_1920x0_80_0_0_3b3d4efe1a0fb6b8a484e323b172800a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الناتو
شويغو يكشف عن تعداد قوات "الناتو" قرب حدود روسيا ووضع القطب الشمالي
10:25 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 10:33 GMT 23.04.2024)
يتبع
كشف وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء، عن تعداد قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تم حشدها على الحدود الروسية، مشيرًا إلى أن عدد هذه القوات نحو 33 ألف فرد، و300 دبابة وأكثر من 800 مركبة مدرعة أخرى.
وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، يصل عدد قوات التعزيز التابعة لحلف شمال الأطلسي على حدودنا إلى 33 ألف فرد، ونحو 300 دبابة وأكثر من 800 مركبة قتالية مدرعة أخرى".
وأضاف: "تم نشر مقر قيادة مجموعة المساعدة الأمنية الأوكرانية في ألمانيا على أساس في قيادة القوات المشتركة للولايات المتحدة في المنطقة الأوروبية".
وتابع: ""في الوقت الحالي، هناك سلسلة من التدريبات التي تجريها القوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو. ويشارك فيها ما يصل إلى تسعين ألف شخص من أجل التدرب على صد العدوان الروسي المزعوم الذي تم الإعداد له. ويحاول الحلف تكثيف نشاطه في القطب الشمالي".