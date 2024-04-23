https://sputnikarabic.ae/20240423/ضابط-أمريكي-الجيش-الروسي-يتكيف-مع-أي-أسلحة-تورد-للقوات-الأوكرانية-1088207109.html
ضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية
ضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن توريد صواريخ "أتاكامز" الطويلة المدى لن يغير موقف القوات المسلحة الأوكرانية، لأن الجيش الروسي... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T06:53+0000
2024-04-23T06:53+0000
2024-04-23T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195136_0:91:3071:1818_1920x0_80_0_0_69473e70f5dddd96cb29db3f2c4937bf.jpg
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "كل ما يفعله الروس هو التكيف. عندما أعطينا الأوكرانيين نظام "هيمارس"، غير الروس نهجهم في القتال، وهم الآن يدمرونه... إعطاء الأوكرانيين صواريخ "آتاكامز" لن يؤدي إلا إلى تغيير قواعد اللعبة لفترة من الوقت، ثم سيتكيف الروس مرة أخرى، وتعود كل الحقائق في ساحة المعركة إلى طبيعتها".وأضاف: "روسيا لديها التفوق في الأسلحة، فلديها القوة النارية والخبرة وما إلى ذلك. وقد فقدت أوكرانيا كل ذلك... إنهم يموتون في ساحة المعركة. ونحن نراهم (الأوكرانيين) يقتربون من الانهيار. لذا فإن زيلينسكي يعيش في نوع من عالم الخيال".ولدعم كلامه، استشهد ضابط المخابرات بالهجوم المضاد الفاشل الذي شنته كييف في عام 2023، والذي خصصت له الولايات المتحدة 23 مليار دولار لأوكرانيا.وأشار في الوقت نفسه إلى أنه في ذلك الوقت كان لدى كييف جيش جاهز للقتال، بينما في الوقت الحاضر، حسب قوله، فإن الجبهة تنهار والقوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الأفراد للدفاع عنها.وتابع: "الآن أعطى الكونغرس للأوكرانيين أملاً زائفاً، وهو ما يعني استمرار الهلاك والدمار. وفيما يتعلق بالاستسلام، الذي سيأتي عاجلاً أم آجلاً، ستكون الشروط أصعب بكثير. وكلما طال أمد هذا الصراع، كلما كانت شروط روسيا أكثر صرامة".
https://sputnikarabic.ae/20240422/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يحدد-الغرض-الحقيقي-من-تخصيص-الأموال-الأمريكية--1088199120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195136_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_805b49426502f8d9b24aaffd8320f3a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
ضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية
أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن توريد صواريخ "أتاكامز" الطويلة المدى لن يغير موقف القوات المسلحة الأوكرانية، لأن الجيش الروسي يتمتع بميزة عددية ولديه القدرة على التكيف مع الظروف الجديدة.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "كل ما يفعله الروس هو التكيف. عندما أعطينا الأوكرانيين نظام "هيمارس"، غير الروس نهجهم في القتال، وهم الآن يدمرونه... إعطاء الأوكرانيين صواريخ "آتاكامز" لن يؤدي إلا إلى تغيير قواعد اللعبة لفترة من الوقت، ثم سيتكيف الروس مرة أخرى، وتعود كل الحقائق في ساحة المعركة إلى طبيعتها".
وبحسب ضابط المخابرات، فإن أي إمدادات للأسلحة لن تغير الوضع في كييف، لأن الميزة العددية لا تزال موجودة للجيش الروسي.
وأضاف: "روسيا لديها التفوق في الأسلحة، فلديها القوة النارية والخبرة وما إلى ذلك. وقد فقدت أوكرانيا كل ذلك... إنهم يموتون في ساحة المعركة. ونحن نراهم (الأوكرانيين) يقتربون من الانهيار. لذا فإن زيلينسكي يعيش في نوع من عالم الخيال".
وتعليقا على تخصيص الكونغرس الأمريكي 60 مليار دولار كمساعدات عسكرية، قال ريتر: "لن يغير ذلك النتيجة على الإطلاق. ربما سيحصل الأوكرانيون على ما بين 10 إلى 20 يوما، لكن ذلك سيكلفهم مئات الآلاف من الأرواح. لن يغير ذلك شيئا".
ولدعم كلامه، استشهد ضابط المخابرات بالهجوم المضاد الفاشل الذي شنته كييف في عام 2023، والذي خصصت له الولايات المتحدة 23 مليار دولار لأوكرانيا.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه في ذلك الوقت كان لدى كييف جيش جاهز للقتال، بينما في الوقت الحاضر، حسب قوله، فإن الجبهة تنهار والقوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الأفراد للدفاع عنها.
وأضاف: "مهما كان حجم الأموال التي يحصلون عليها، فإن ذلك لن يمنحهم القوة البشرية".
وتابع: "الآن أعطى الكونغرس للأوكرانيين أملاً زائفاً، وهو ما يعني استمرار الهلاك والدمار. وفيما يتعلق بالاستسلام، الذي سيأتي عاجلاً أم آجلاً، ستكون الشروط أصعب بكثير. وكلما طال أمد هذا الصراع، كلما كانت شروط روسيا أكثر صرامة".