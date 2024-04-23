https://sputnikarabic.ae/20240423/ضابط-أمريكي-الجيش-الروسي-يتكيف-مع-أي-أسلحة-تورد-للقوات-الأوكرانية-1088207109.html

ضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية

ضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن توريد صواريخ "أتاكامز" الطويلة المدى لن يغير موقف القوات المسلحة الأوكرانية، لأن الجيش الروسي... 23.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-23T06:53+0000

2024-04-23T06:53+0000

2024-04-23T06:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "كل ما يفعله الروس هو التكيف. عندما أعطينا الأوكرانيين نظام "هيمارس"، غير الروس نهجهم في القتال، وهم الآن يدمرونه... إعطاء الأوكرانيين صواريخ "آتاكامز" لن يؤدي إلا إلى تغيير قواعد اللعبة لفترة من الوقت، ثم سيتكيف الروس مرة أخرى، وتعود كل الحقائق في ساحة المعركة إلى طبيعتها".وأضاف: "روسيا لديها التفوق في الأسلحة، فلديها القوة النارية والخبرة وما إلى ذلك. وقد فقدت أوكرانيا كل ذلك... إنهم يموتون في ساحة المعركة. ونحن نراهم (الأوكرانيين) يقتربون من الانهيار. لذا فإن زيلينسكي يعيش في نوع من عالم الخيال".ولدعم كلامه، استشهد ضابط المخابرات بالهجوم المضاد الفاشل الذي شنته كييف في عام 2023، والذي خصصت له الولايات المتحدة 23 مليار دولار لأوكرانيا.وأشار في الوقت نفسه إلى أنه في ذلك الوقت كان لدى كييف جيش جاهز للقتال، بينما في الوقت الحاضر، حسب قوله، فإن الجبهة تنهار والقوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الأفراد للدفاع عنها.وتابع: "الآن أعطى الكونغرس للأوكرانيين أملاً زائفاً، وهو ما يعني استمرار الهلاك والدمار. وفيما يتعلق بالاستسلام، الذي سيأتي عاجلاً أم آجلاً، ستكون الشروط أصعب بكثير. وكلما طال أمد هذا الصراع، كلما كانت شروط روسيا أكثر صرامة".

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