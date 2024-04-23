https://sputnikarabic.ae/20240423/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عن-سلاح-روسي-يستطيع-إصابة-أي-هدف-أوكراني--1088229469.html
ضابط أمريكي سابق يكشف عن سلاح روسي يستطيع إصابة أي هدف أوكراني
ضابط أمريكي سابق يكشف عن سلاح روسي يستطيع إصابة أي هدف أوكراني
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأنه يمكن للقوات الروسية إسقاط القنابل الإنزلاقية على أي أهداف تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بسبب... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T19:21+0000
2024-04-23T19:21+0000
2024-04-23T19:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102009/20/1020092022_0:7:1349:765_1920x0_80_0_0_edfc966babbfbe696f2a8f07eeefd5ab.jpg
وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "روسيا دمرت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، إلى حد أنها تستطيع الآن إسقاط القنابل الإنزلاقية على أي هدف للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح ريتر أن القوات المسلحة الروسية تضرب المواقع العسكرية الأوكرانية، ونتيجة لذلك لم يبق منها شيء ولا شيء يحل محلها.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو نصف مليون عسكري، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.وقال شويغو، في اجتماع لمجلس إدارة الوزارة: "لمنع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية، تعتزم واشنطن تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لنظام كييف، وسوف تذهب معظم المخصصات لتمويل المجمع الصناعي العسكري للولايات المتحدة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240423/شويغو-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-نحو-نصف-مليون-عسكري--1088211274.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102009/20/1020092022_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_d6249e04ccbfea01d0ce3ffacb20fafc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط أمريكي سابق يكشف عن سلاح روسي يستطيع إصابة أي هدف أوكراني
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأنه يمكن للقوات الروسية إسقاط القنابل الإنزلاقية على أي أهداف تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بسبب استنفاد قوات نظام كييف لأنظمة الدفاع الجوي.
وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "روسيا دمرت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، إلى حد أنها تستطيع الآن إسقاط القنابل الإنزلاقية على أي هدف للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار ريتر إلى أن موسكو أنشأت إنتاجا ضخما لهذا النوع من الأسلحة.
وأوضح ريتر أن القوات المسلحة الروسية تضرب المواقع العسكرية الأوكرانية، ونتيجة لذلك لم يبق منها شيء ولا شيء يحل محلها.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو نصف مليون عسكري، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
وقال شويغو، في اجتماع لمجلس إدارة الوزارة
: "لمنع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية، تعتزم واشنطن تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لنظام كييف، وسوف تذهب معظم المخصصات لتمويل المجمع الصناعي العسكري للولايات المتحدة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.