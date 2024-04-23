https://sputnikarabic.ae/20240423/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-في-115-منطقة-منها-مستودع--مسيرات-أوكرانية-1088216098.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا تابعة للقوات الأوكرانية في 115 منطقة
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا تابعة للقوات الأوكرانية في 115 منطقة
سبوتنيك عربي
سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة في منطقة العملية الخاصة، وضربت تشكيل المشاة الآلي 59 واللواء الآلي 72 ولواء... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T13:06+0000
2024-04-23T13:06+0000
2024-04-23T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 95 فردًا عسكريًا وثلاث مركبات ومدفعا ذاتي الحركة من عيار 155 ملم من طراز "قيصر" المصنوع في فرنسا، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "نوتا".وألحقت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 ولواءي الدفاع الأرضي 121 و126 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وبيريسلاف وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون. وفقد العدو ما يصل إلى 70 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "إم777"، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم. كما دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية نظام الدفاع الجوي "هاوك" المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم استهداف مستودع طائرات مسيرة ومركبات لواء الدفاع الأرضي 113 والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 115 مقاطعة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 104 طائرات مسيرة أوكرانية، وصاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا-أو"، وستة صواريخ "هايمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أربع قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20240423/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محاور-عدة--1088215255.html
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رصد عسكري
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا تابعة للقوات الأوكرانية في 115 منطقة
13:06 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 13:07 GMT 23.04.2024)
سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة في منطقة العملية الخاصة، وضربت تشكيل المشاة الآلي 59 واللواء الآلي 72 ولواء الدفاع الأرضي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستارومايورسكوي وفودياني وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 95 فردًا عسكريًا وثلاث مركبات ومدفعا ذاتي الحركة من عيار 155 ملم من طراز "قيصر" المصنوع في فرنسا، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "نوتا".
وألحقت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 ولواءي الدفاع الأرضي 121 و126 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وبيريسلاف وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون.
وفقد العدو ما يصل إلى 70 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "إم777"، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
كما دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية نظام الدفاع الجوي "هاوك" المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم استهداف مستودع طائرات مسيرة ومركبات لواء الدفاع الأرضي 113 والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 115 مقاطعة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 104 طائرات مسيرة أوكرانية، وصاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا-أو"، وستة صواريخ "هايمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أربع قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا.