طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا تابعة للقوات الأوكرانية في 115 منطقة

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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
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الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
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183 د
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بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
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شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
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ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
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عرب بوينت بودكاست
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رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240423/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-في-115-منطقة-منها-مستودع--مسيرات-أوكرانية-1088216098.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا تابعة للقوات الأوكرانية في 115 منطقة
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا تابعة للقوات الأوكرانية في 115 منطقة
سبوتنيك عربي
سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة في منطقة العملية الخاصة، وضربت تشكيل المشاة الآلي 59 واللواء الآلي 72 ولواء... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T13:06+0000
2024-04-23T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 95 فردًا عسكريًا وثلاث مركبات ومدفعا ذاتي الحركة من عيار 155 ملم من طراز "قيصر" المصنوع في فرنسا، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "نوتا".وألحقت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 ولواءي الدفاع الأرضي 121 و126 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وبيريسلاف وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون. وفقد العدو ما يصل إلى 70 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "إم777"، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم. كما دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية نظام الدفاع الجوي "هاوك" المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم استهداف مستودع طائرات مسيرة ومركبات لواء الدفاع الأرضي 113 والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 115 مقاطعة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 104 طائرات مسيرة أوكرانية، وصاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا-أو"، وستة صواريخ "هايمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أربع قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20240423/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محاور-عدة--1088215255.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا تابعة للقوات الأوكرانية في 115 منطقة

13:06 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 13:07 GMT 23.04.2024)
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة "سو-27" التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد.
تدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة سو-27 التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Sputnik . Vitaly Nevar
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تابعنا عبر
سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة في منطقة العملية الخاصة، وضربت تشكيل المشاة الآلي 59 واللواء الآلي 72 ولواء الدفاع الأرضي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستارومايورسكوي وفودياني وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 95 فردًا عسكريًا وثلاث مركبات ومدفعا ذاتي الحركة من عيار 155 ملم من طراز "قيصر" المصنوع في فرنسا، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "نوتا".
وألحقت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 ولواءي الدفاع الأرضي 121 و126 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وبيريسلاف وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة
12:36 GMT
وفقد العدو ما يصل إلى 70 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "إم777"، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
كما دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية نظام الدفاع الجوي "هاوك" المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم استهداف مستودع طائرات مسيرة ومركبات لواء الدفاع الأرضي 113 والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 115 مقاطعة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 104 طائرات مسيرة أوكرانية، وصاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا-أو"، وستة صواريخ "هايمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أربع قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة في مستشفى العودة وسط قطاع غزة06:11 GMT
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