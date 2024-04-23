https://sputnikarabic.ae/20240423/قيادي-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-المقابر-الجماعية-الإسرائيلية-في-غزة-جرائم-لن-تسقط-بالتقادم-1088232079.html
قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": المقابر الجماعية الإسرائيلية في غزة جرائم لن تسقط بالتقادم
قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": المقابر الجماعية الإسرائيلية في غزة جرائم لن تسقط بالتقادم
سبوتنيك عربي
قال الدكتور تيسير نصرالله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها بين الحين والآخر في قطاع غزة، ما هي إلا جزء بسيط من حجم... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T21:47+0000
2024-04-23T21:47+0000
2024-04-23T21:47+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن تواطؤ المجتمع الدولي وعدم اتخاذه أي إجراءات ضد إسرائيل وحكومة نتنياهو هو الذي يوفر الغطاء لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة.وتابع: "لا يلوح في الأفق أن هذا المجتمع الدولي قد يُقدم على أي خطوات من شأنها محاكمة إسرائيل على جرائمها، على الرغم من ذلك لا بد من رفع قضايا لدى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي كما فعلت جنوب أفريقيا".وشدد نصرالله على ضرورة ملاحقة رموز مجلس الحرب الإسرائيلي قضائيًا أمام محكمة الجنايات الدولية، معتبرًا أن كل هذه الجرائم والمسؤوليات لن تسقط بالتقادم عن إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، انتشال جثث 150 فلسطينيا، دفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، في تصريحات متلفزة، إنه تم "انتشال أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي".وأشار إلى "اختفاء 2000 فلسطيني من أبناء القطاع ولا أحد يعلم ما إذا كانوا معتقلين أو دفنوا تحت الأرض"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي يعطي الأمان للفلسطينيين ثم يقتلهم بعد دقائق بشكل مباشر".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240422/مصر-تهاجم-إسرائيل-بعد-اكتشاف-مقابر-جماعية-لفلسطينيين-في-خان-يونس-جنوبي-غزة-1088200389.html
https://sputnikarabic.ae/20231024/مدير-الهلال-الأحمر-في-غزة-المستشفيات-ستتحول-لـمقابر-جماعية-خلال-48-ساعة-1082423846.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, تقارير سبوتنيك
قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": المقابر الجماعية الإسرائيلية في غزة جرائم لن تسقط بالتقادم
حصري
قال الدكتور تيسير نصرالله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها بين الحين والآخر في قطاع غزة، ما هي إلا جزء بسيط من حجم الانتهاكات الإسرائيلية التي يكشف عنها بعد كل انسحاب من أي منطقة يدخلها الاحتلال، والأيام القادمة ستكشف العديد من المجازر الإسرائيلية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك
"، أن تواطؤ المجتمع الدولي وعدم اتخاذه أي إجراءات ضد إسرائيل وحكومة نتنياهو هو الذي يوفر الغطاء لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة.
وتابع: "لا يلوح في الأفق أن هذا المجتمع الدولي قد يُقدم على أي خطوات من شأنها محاكمة إسرائيل على جرائمها، على الرغم من ذلك لا بد من رفع قضايا لدى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي كما فعلت جنوب أفريقيا".
وشدد نصرالله على ضرورة ملاحقة رموز مجلس الحرب الإسرائيلي قضائيًا أمام محكمة الجنايات الدولية، معتبرًا أن كل هذه الجرائم والمسؤوليات لن تسقط بالتقادم عن إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.
وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، انتشال جثث 150 فلسطينيا
، دفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، في تصريحات متلفزة، إنه تم "انتشال أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى "اختفاء 2000 فلسطيني من أبناء القطاع ولا أحد يعلم ما إذا كانوا معتقلين أو دفنوا تحت الأرض"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي يعطي الأمان للفلسطينيين ثم يقتلهم بعد دقائق بشكل مباشر".
24 أكتوبر 2023, 19:50 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما
على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.