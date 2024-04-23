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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
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مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
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60 د
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بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
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خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
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الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
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https://sputnikarabic.ae/20240423/قيادي-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-المقابر-الجماعية-الإسرائيلية-في-غزة-جرائم-لن-تسقط-بالتقادم-1088232079.html
قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": المقابر الجماعية الإسرائيلية في غزة جرائم لن تسقط بالتقادم
قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": المقابر الجماعية الإسرائيلية في غزة جرائم لن تسقط بالتقادم
سبوتنيك عربي
قال الدكتور تيسير نصرالله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها بين الحين والآخر في قطاع غزة، ما هي إلا جزء بسيط من حجم... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T21:47+0000
2024-04-23T21:47+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن تواطؤ المجتمع الدولي وعدم اتخاذه أي إجراءات ضد إسرائيل وحكومة نتنياهو هو الذي يوفر الغطاء لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة.وتابع: "لا يلوح في الأفق أن هذا المجتمع الدولي قد يُقدم على أي خطوات من شأنها محاكمة إسرائيل على جرائمها، على الرغم من ذلك لا بد من رفع قضايا لدى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي كما فعلت جنوب أفريقيا".وشدد نصرالله على ضرورة ملاحقة رموز مجلس الحرب الإسرائيلي قضائيًا أمام محكمة الجنايات الدولية، معتبرًا أن كل هذه الجرائم والمسؤوليات لن تسقط بالتقادم عن إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، انتشال جثث 150 فلسطينيا، دفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، في تصريحات متلفزة، إنه تم "انتشال أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي".وأشار إلى "اختفاء 2000 فلسطيني من أبناء القطاع ولا أحد يعلم ما إذا كانوا معتقلين أو دفنوا تحت الأرض"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي يعطي الأمان للفلسطينيين ثم يقتلهم بعد دقائق بشكل مباشر".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240422/مصر-تهاجم-إسرائيل-بعد-اكتشاف-مقابر-جماعية-لفلسطينيين-في-خان-يونس-جنوبي-غزة-1088200389.html
https://sputnikarabic.ae/20231024/مدير-الهلال-الأحمر-في-غزة-المستشفيات-ستتحول-لـمقابر-جماعية-خلال-48-ساعة-1082423846.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, تقارير سبوتنيك

قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": المقابر الجماعية الإسرائيلية في غزة جرائم لن تسقط بالتقادم

21:47 GMT 23.04.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023
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حصري
قال الدكتور تيسير نصرالله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها بين الحين والآخر في قطاع غزة، ما هي إلا جزء بسيط من حجم الانتهاكات الإسرائيلية التي يكشف عنها بعد كل انسحاب من أي منطقة يدخلها الاحتلال، والأيام القادمة ستكشف العديد من المجازر الإسرائيلية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن تواطؤ المجتمع الدولي وعدم اتخاذه أي إجراءات ضد إسرائيل وحكومة نتنياهو هو الذي يوفر الغطاء لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة.
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
مصر تهاجم إسرائيل بعد اكتشاف مقابر جماعية لفلسطينيين في خان يونس جنوبي غزة
أمس, 19:56 GMT
وتابع: "لا يلوح في الأفق أن هذا المجتمع الدولي قد يُقدم على أي خطوات من شأنها محاكمة إسرائيل على جرائمها، على الرغم من ذلك لا بد من رفع قضايا لدى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي كما فعلت جنوب أفريقيا".
وشدد نصرالله على ضرورة ملاحقة رموز مجلس الحرب الإسرائيلي قضائيًا أمام محكمة الجنايات الدولية، معتبرًا أن كل هذه الجرائم والمسؤوليات لن تسقط بالتقادم عن إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.
وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، انتشال جثث 150 فلسطينيا، دفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، في تصريحات متلفزة، إنه تم "انتشال أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى "اختفاء 2000 فلسطيني من أبناء القطاع ولا أحد يعلم ما إذا كانوا معتقلين أو دفنوا تحت الأرض"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي يعطي الأمان للفلسطينيين ثم يقتلهم بعد دقائق بشكل مباشر".
الدكتور بشار مراد، مدير عام الهلال الأحمر في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2023
مدير الهلال الأحمر في غزة: المستشفيات ستتحول لـ"مقابر جماعية" خلال 48 ساعة
24 أكتوبر 2023, 19:50 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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