https://sputnikarabic.ae/20240423/كوريا-الشمالية-ترسل-وفدا-اقتصاديا-إلى-إيران-1088232482.html
كوريا الشمالية ترسل وفدا اقتصاديا إلى إيران
كوريا الشمالية ترسل وفدا اقتصاديا إلى إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، بأن بيونغ يانغ أرسلت وفداً اقتصادياً إلى إيران. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T22:44+0000
2024-04-23T22:44+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكر التقرير أن الوفد، برئاسة وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية الكوري الشمالي يون جونغ هو، غادر إلى إيران في اليوم السابق.وأشار التقرير إلى أن الرسالة الكورية الشمالية جاءت في إرسالية قصيرة تحتوي على جملة واحدة ولم تتضمن أية تفاصيل أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20201203/ممتازة-كوريا-الشمالية-تؤكد-تطوير-علاقاتها-مع-إيران-1047390259.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية ترسل وفدا اقتصاديا إلى إيران
أفادت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، بأن بيونغ يانغ أرسلت وفداً اقتصادياً إلى إيران.