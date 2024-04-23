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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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https://sputnikarabic.ae/20240423/كوريا-الشمالية-ترسل-وفدا-اقتصاديا-إلى-إيران-1088232482.html
كوريا الشمالية ترسل وفدا اقتصاديا إلى إيران
كوريا الشمالية ترسل وفدا اقتصاديا إلى إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، بأن بيونغ يانغ أرسلت وفداً اقتصادياً إلى إيران. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وذكر التقرير أن الوفد، برئاسة وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية الكوري الشمالي يون جونغ هو، غادر إلى إيران في اليوم السابق.وأشار التقرير إلى أن الرسالة الكورية الشمالية جاءت في إرسالية قصيرة تحتوي على جملة واحدة ولم تتضمن أية تفاصيل أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20201203/ممتازة-كوريا-الشمالية-تؤكد-تطوير-علاقاتها-مع-إيران-1047390259.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية ترسل وفدا اقتصاديا إلى إيران

22:44 GMT 23.04.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEعلم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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أفادت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، بأن بيونغ يانغ أرسلت وفداً اقتصادياً إلى إيران.
موسكو - سبوتنيك. وذكر التقرير أن الوفد، برئاسة وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية الكوري الشمالي يون جونغ هو، غادر إلى إيران في اليوم السابق.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال الاستعراض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2020
"ممتازة"... كوريا الشمالية تؤكد تطوير علاقاتها مع إيران
3 ديسمبر 2020, 12:35 GMT
وأشار التقرير إلى أن الرسالة الكورية الشمالية جاءت في إرسالية قصيرة تحتوي على جملة واحدة ولم تتضمن أية تفاصيل أخرى.
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