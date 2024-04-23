https://sputnikarabic.ae/20240423/لجنة-التحقيق-بحادث-معسكر-كالسو-بالعراق-لم-يتم-رصد-طائرات-حربية-أو-مسيرة-فوق-محافظة-بابل-1088215735.html

لجنة التحقيق بحادث معسكر "كالسو" في العراق: لم يتم رصد طائرات حربية أو مسيرة فوق محافظة بابل

لجنة التحقيق بحادث معسكر "كالسو" في العراق: لم يتم رصد طائرات حربية أو مسيرة فوق محافظة بابل

سبوتنيك عربي

أصدرت اللجنة الفنية العليا المكلفة بالتحقيق في حادثة معسكر "كالسو"، اليوم الثلاثاء، تقريرها النهائي بشأن الانفجار الذي استهدف القاعدة التابعة لقوات "الحشد... 23.04.2024, سبوتنيك عربي

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وأكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها، "عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار وأثناءه وبعده"، مشيرة إلى أن "الانفجار والحريق استهدف معسكر "كالسو"، الذي يضم مقرات وثكنات وبعض المستودعات ومشاجب الأسلحة للدفاع والداخلية والحشد الشعبي"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأفادت وسائل إعلام عراقية، ليل الجمعة الماضية، بأن "انفجارا هائلا وقع في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوب العاصمة بغداد".وبحسب موقع "وكالة بغداد"، استهدف طيران مجهول بصاروخين مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للـ"حشد الشعبي" في قاعدة "كالسو" بمحافظة بابل.وذكر موقع "السومرية نيوز"، أنه وفقا لمصادر "شوهد بعد الانفجار تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية، حيث تتجول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكربلاء".

https://sputnikarabic.ae/20240420/العراق-يعلن-مقتل-عنصر-من-الحشد-الشعبي-وإصابة-8-آخرين-إثر-انفجار-في-معسكر-كالسو-شمالي-بابل-1088135241.html

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