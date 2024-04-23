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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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لجنة التحقيق بحادث معسكر "كالسو" في العراق: لم يتم رصد طائرات حربية أو مسيرة فوق محافظة بابل
لجنة التحقيق بحادث معسكر "كالسو" في العراق: لم يتم رصد طائرات حربية أو مسيرة فوق محافظة بابل
سبوتنيك عربي
أصدرت اللجنة الفنية العليا المكلفة بالتحقيق في حادثة معسكر "كالسو"، اليوم الثلاثاء، تقريرها النهائي بشأن الانفجار الذي استهدف القاعدة التابعة لقوات "الحشد... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T12:56+0000
2024-04-23T13:14+0000
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وأكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها، "عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار وأثناءه وبعده"، مشيرة إلى أن "الانفجار والحريق استهدف معسكر "كالسو"، الذي يضم مقرات وثكنات وبعض المستودعات ومشاجب الأسلحة للدفاع والداخلية والحشد الشعبي"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأفادت وسائل إعلام عراقية، ليل الجمعة الماضية، بأن "انفجارا هائلا وقع في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوب العاصمة بغداد".وبحسب موقع "وكالة بغداد"، استهدف طيران مجهول بصاروخين مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للـ"حشد الشعبي" في قاعدة "كالسو" بمحافظة بابل.وذكر موقع "السومرية نيوز"، أنه وفقا لمصادر "شوهد بعد الانفجار تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية، حيث تتجول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكربلاء".
https://sputnikarabic.ae/20240420/العراق-يعلن-مقتل-عنصر-من-الحشد-الشعبي-وإصابة-8-آخرين-إثر-انفجار-في-معسكر-كالسو-شمالي-بابل-1088135241.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي

لجنة التحقيق بحادث معسكر "كالسو" في العراق: لم يتم رصد طائرات حربية أو مسيرة فوق محافظة بابل

12:56 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 13:14 GMT 23.04.2024)
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEمقاتلو الحشد الشعبي
مقاتلو الحشد الشعبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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أصدرت اللجنة الفنية العليا المكلفة بالتحقيق في حادثة معسكر "كالسو"، اليوم الثلاثاء، تقريرها النهائي بشأن الانفجار الذي استهدف القاعدة التابعة لقوات "الحشد الشعبي" في محافظة بابل.
وأكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها، "عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار وأثناءه وبعده"، مشيرة إلى أن "الانفجار والحريق استهدف معسكر "كالسو"، الذي يضم مقرات وثكنات وبعض المستودعات ومشاجب الأسلحة للدفاع والداخلية والحشد الشعبي"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأفادت وسائل إعلام عراقية، ليل الجمعة الماضية، بأن "انفجارا هائلا وقع في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوب العاصمة بغداد".
أنصار الحشد الشعبي يشعلون النار بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، العراق 17 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
العراق يعلن مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين إثر انفجار في معسكر "كالسو" شمالي بابل
20 أبريل, 08:16 GMT
وبحسب موقع "وكالة بغداد"، استهدف طيران مجهول بصاروخين مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للـ"حشد الشعبي" في قاعدة "كالسو" بمحافظة بابل.
وذكر موقع "السومرية نيوز"، أنه وفقا لمصادر "شوهد بعد الانفجار تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية، حيث تتجول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكربلاء".
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