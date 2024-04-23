https://sputnikarabic.ae/20240423/لجنة-التحقيق-بحادث-معسكر-كالسو-بالعراق-لم-يتم-رصد-طائرات-حربية-أو-مسيرة-فوق-محافظة-بابل-1088215735.html
لجنة التحقيق بحادث معسكر "كالسو" في العراق: لم يتم رصد طائرات حربية أو مسيرة فوق محافظة بابل
لجنة التحقيق بحادث معسكر "كالسو" في العراق: لم يتم رصد طائرات حربية أو مسيرة فوق محافظة بابل
سبوتنيك عربي
أصدرت اللجنة الفنية العليا المكلفة بالتحقيق في حادثة معسكر "كالسو"، اليوم الثلاثاء، تقريرها النهائي بشأن الانفجار الذي استهدف القاعدة التابعة لقوات "الحشد... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T12:56+0000
2024-04-23T12:56+0000
2024-04-23T13:14+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
الأخبار
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/19/1085412465_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_15ad9ebf16079475f5d7a13e7fbd563a.jpg
وأكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها، "عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار وأثناءه وبعده"، مشيرة إلى أن "الانفجار والحريق استهدف معسكر "كالسو"، الذي يضم مقرات وثكنات وبعض المستودعات ومشاجب الأسلحة للدفاع والداخلية والحشد الشعبي"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأفادت وسائل إعلام عراقية، ليل الجمعة الماضية، بأن "انفجارا هائلا وقع في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوب العاصمة بغداد".وبحسب موقع "وكالة بغداد"، استهدف طيران مجهول بصاروخين مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للـ"حشد الشعبي" في قاعدة "كالسو" بمحافظة بابل.وذكر موقع "السومرية نيوز"، أنه وفقا لمصادر "شوهد بعد الانفجار تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية، حيث تتجول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكربلاء".
https://sputnikarabic.ae/20240420/العراق-يعلن-مقتل-عنصر-من-الحشد-الشعبي-وإصابة-8-آخرين-إثر-انفجار-في-معسكر-كالسو-شمالي-بابل-1088135241.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/19/1085412465_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_19c79cb3c94511fbf8f9e449354ac074.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
لجنة التحقيق بحادث معسكر "كالسو" في العراق: لم يتم رصد طائرات حربية أو مسيرة فوق محافظة بابل
12:56 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 13:14 GMT 23.04.2024)
أصدرت اللجنة الفنية العليا المكلفة بالتحقيق في حادثة معسكر "كالسو"، اليوم الثلاثاء، تقريرها النهائي بشأن الانفجار الذي استهدف القاعدة التابعة لقوات "الحشد الشعبي" في محافظة بابل.
وأكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها، "عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار وأثناءه وبعده"، مشيرة إلى أن "الانفجار والحريق استهدف معسكر "كالسو"، الذي يضم مقرات وثكنات وبعض المستودعات ومشاجب الأسلحة للدفاع والداخلية والحشد الشعبي"، حسب وكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأفادت وسائل إعلام عراقية، ليل الجمعة الماضية، بأن "انفجارا هائلا وقع في قاعدة عسكرية
تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوب العاصمة بغداد".
وبحسب موقع "وكالة بغداد"، استهدف طيران مجهول بصاروخين
مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للـ"حشد الشعبي" في قاعدة "كالسو" بمحافظة بابل.
وذكر موقع "السومرية نيوز"، أنه وفقا لمصادر "شوهد بعد الانفجار تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية، حيث تتجول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكربلاء".