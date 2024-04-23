https://sputnikarabic.ae/20240423/مجلس-الفيدرالية-لا-يمكن-اعتبار-أوكرانيا-دولة-إرهابية،-لكن-نظام-كييف-إرهابي-1088207754.html

مجلس الفيدرالية: لا يمكن اعتبار أوكرانيا دولة إرهابية لكن نظام كييف إرهابي

مجلس الفيدرالية: لا يمكن اعتبار أوكرانيا دولة إرهابية لكن نظام كييف إرهابي

سبوتنيك عربي

صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أنه من المستحيل الاعتراف بأوكرانيا كدولة إرهابية، أما نظام كييف إرهابي بالتأكيد. 23.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-23T07:44+0000

2024-04-23T07:44+0000

2024-04-23T07:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت ماتفيينكو، ردًا على سؤال ما إذا كان ينبغي الاعتراف بأوكرانيا الحالية كدولة للإرهابيين، لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للاعتراف بأوكرانيا كدولة إرهابية، فهذا أمر مستحيل، لأنه في القانون الدولي لا يوجد مفهوم مثل "دولة إرهابية".وفي الوقت نفسه، وصفت نظام كييف الحالي بأنه إرهابي.وتابعت: "بعد جميع الأعمال الإرهابية التي يوجد بالفعل عدد كبير منها على الأراضي الروسية، كل هذا تم تنظيمه من قبل نظام كييف، بالطبع، مع تطوير ودعم وكالة المخابرات المركزية وأجهزة المخابرات الغربية الأخرى".وقالت: "إنهم لا يستطيعون، كما يدّعون، فعل أي شيء هناك في المعركة، لذا فهم يقصفون هنا البلدات المسالمة في المناطق الحدودية، ويقتلون الصحفيين، وقتلوا داريا دوغينا (هي صحفية وناشطة سياسية روسية وهي ابنة الفيلسوف ألكسندر دوغين)".وأضافت: "أود أن يتم إنشاء محكمة. ومع ذلك، فإن هذا سيحدث، عاجلاً أم آجلاً سيحدث. وحتى يتسنى محاكمة كل هؤلاء المجرمين على كل فظائعهم، التي ارتكبوها في روسيا، وليس فقط في روسيا، لكن أيضا انظروا في أوكرانيا فإن جميع المعارضين.. يختفون ويقتلون أو يتم ترويعهم".وأشارت إلى أنه "إذا تحدثنا عن المحكمة، فهذه فرصة لإظهار للعالم أجمع كل الفظائع، التي ارتكبها نظام بانديرا "نسبة إلى القومي الأوكراني ستيبان بانديرا الذي تعاون مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية) النازي في كييف، ومحاكمتهم على كل ما اقترفوه. بالطبع، إذا بقوا على قيد الحياة حتى المحاكمة".

https://sputnikarabic.ae/20240423/مجلس-الفيدرالية-مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-تدمر-الاقتصاد-العالمي-1088206639.html

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