مسيرات روسية تستهدف مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
© Photo / Russian Ministry of Defenseمسيرات روسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد توثق قيام مسيرات روسية، باستهداف مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور زابوروجيه.
وتظهر المشاهد قيام المسيرات الروسية برصد مواقع عسكرية ووتتبع أفراد تابعين لقوات نظام كييف، ثم الانقضاض عليهم وتحييدهم.
💥أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنه على مدار الـ24 الساعة الماضية، نفذ الجيش الروسي أكثر من 20 غارة على أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه زابوروجيه، بواسطة طائرات مسيرة، وتم إصابة جميع الأهداف pic.twitter.com/Y6AkShX2Ew— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 23, 2024
وأوضحت الدفاع الروسية، بأنه على مدار الـ24 الساعة الماضية، نفذ الجيش الروسي أكثر من 20 غارة على أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه زابوروجيه، بواسطة طائرات مسيرة، وتمت إصابة جميع الأهداف.
وتعمل المسيرات الروسية على تنفيذ عمليات رصد وتتبع تسهم في تحديد الأهداف المعادية وتصحيح مسار الرمايات المدفعية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.