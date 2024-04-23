https://sputnikarabic.ae/20240423/مسيرات-روسية-تستهدف-مواقع-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1088225099.html

مسيرات روسية تستهدف مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

مسيرات روسية تستهدف مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد توثق قيام مسيرات روسية، باستهداف مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور زابوروجيه. 23.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-23T16:15+0000

2024-04-23T16:15+0000

2024-04-23T16:15+0000

روسيا

رصد عسكري

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وتظهر المشاهد قيام المسيرات الروسية برصد مواقع عسكرية ووتتبع أفراد تابعين لقوات نظام كييف، ثم الانقضاض عليهم وتحييدهم.وأوضحت الدفاع الروسية، بأنه على مدار الـ24 الساعة الماضية، نفذ الجيش الروسي أكثر من 20 غارة على أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه زابوروجيه، بواسطة طائرات مسيرة، وتمت إصابة جميع الأهداف.وتعمل المسيرات الروسية على تنفيذ عمليات رصد وتتبع تسهم في تحديد الأهداف المعادية وتصحيح مسار الرمايات المدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240423/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محاور-عدة--1088215255.html

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روسيا, رصد عسكري