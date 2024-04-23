https://sputnikarabic.ae/20240423/مشاهد-لنقل-دبابة-ليوبارد-سيطر-عليها-الجيش-الروسي-على-محور-أفدييفكا-فيديو-1088207362.html
مشاهد لنقل دبابة "ليوبارد" سيطر عليها الجيش الروسي على محور أفدييفكا.. فيديو
مشاهد لنقل دبابة "ليوبارد" سيطر عليها الجيش الروسي على محور أفدييفكا.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت الدفاع الروسية مشاهد توثق نقل دبابة "ليوبارد" التي سيطرت عليها القوات الروسية على محور أفدييفكا. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T07:17+0000
2024-04-23T07:17+0000
2024-04-23T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "قام العسكريون الروس بتسليم دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد" تم الاستيلاء عليها في اتجاه أفدييفكا إلى وحدة الإصلاح التابعة لمجموعة القوات المركزية".وفي وقت سابق، نشر الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف على حسابه في "تلغرام"، لقطات تظهر نقل دبابة "ليوبارد-2" الألمانية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.كما أكد الصحفي الأيرلندي تشي باوز، أن الدبابة الألمانية "ليوبارد 2"، التي استولى عليها الجيش الروسي، في طريقها بالفعل إلى موسكو.لحظة تدمير دبابة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديووكتب باوز على صفحته الرسمية في "إكس، أنه "تم الاستيلاء على واحدة من دبابات ليوبارد التي غيرت قواعد اللعبة والتي أطلقها حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، وتم تدمير العديد من الدبابات الأخرى، وهي الآن بلا شك في طريقها إلى موسكو".
https://sputnikarabic.ae/20240423/ضابط-أمريكي-الجيش-الروسي-يتكيف-مع-أي-أسلحة-تورد-للقوات-الأوكرانية-1088207109.html
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روسيا
مشاهد لنقل دبابة "ليوبارد" سيطر عليها الجيش الروسي على محور أفدييفكا.. فيديو
07:17 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 07:23 GMT 23.04.2024)
نشرت الدفاع الروسية مشاهد توثق نقل دبابة "ليوبارد" التي سيطرت عليها القوات الروسية على محور أفدييفكا.
وقالت الدفاع الروسية: "قام العسكريون الروس بتسليم دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد" تم الاستيلاء عليها في اتجاه أفدييفكا إلى وحدة الإصلاح التابعة لمجموعة القوات المركزية".
وأشارت الدفاع إلى أنه "سيقوم متخصصو الإصلاح باستبدال مسارات كاتربيلر الخزان وبعض عناصر الأسلاك الكهربائية للخزان في وقت قصير، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأنها".
وتظهر المشاهد مدرعة روسية تسحب دبابة "ليوبارد" المعطوبة التابعة للقوات الأوكرانية.
وفي وقت سابق، نشر الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف على حسابه في "تلغرام"، لقطات تظهر نقل دبابة "ليوبارد-2" الألمانية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
كما أكد الصحفي الأيرلندي تشي باوز، أن الدبابة الألمانية "ليوبارد 2"، التي استولى عليها الجيش الروسي، في طريقها بالفعل إلى موسكو.
وكتب باوز على صفحته الرسمية في "إكس، أنه "تم الاستيلاء على واحدة من دبابات ليوبارد التي غيرت قواعد اللعبة والتي أطلقها حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، وتم تدمير العديد من الدبابات الأخرى، وهي الآن بلا شك في طريقها إلى موسكو".