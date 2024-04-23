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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
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مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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https://sputnikarabic.ae/20240423/مظاهرة-أمام-منزل-نتنياهو-للمطالبة-بإعادة-المحتجزين-الإسرائيليين-1088231883.html
مظاهرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين
مظاهرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين
سبوتنيك عربي
تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، أمام منزل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T21:08+0000
2024-04-23T21:08+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
بنيامين نتنياهو
حركة حماس
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075176408_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e3ee16e619d48cfc67e049313107257.jpg
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المئات من المواطنين الإسرائيليين من بينهم عائلات المحتجزين تظاهروا أمام منزل نتنياهو للمطالبة بإعادة ذويهم المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وفي وفي سياق متصل، أدانت حركة حماس الفلسطينية، أمس الاثنين، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي حمل فيها الحركة مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدةً أنها تصريحات تتناقض مع الحقيقة وأن الحركة قدمت مرونة بتسهيل التوصل لاتفاق، لكنها كانت تصطدم بتعنت ومماطلة حكومة نتنياهو.وقالت الحركة في بيان لها: "تصريحات (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن لا تمت للواقع بصلة، وهي تتناقض مع الحقيقة التي تؤكد أن حماس قدمت مرونة أكثر من مرة، لتسهيل التوصل لاتفاق يوقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا".وأضاف البيان أن تصريحات بلينكن "كانت تصطدم بتعنت ومماطلة نتنياهو وحكومته، الذين يضعون العراقيل والعقبات أمام الاتفاق، ويسعون لإطالة أمد حربهم المسعورة ضد شعبنا، وأن قضية أسرى الاحتلال ليست ضمن أولوياتهم".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240423/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-من-قواته-في-معارك-شمالي-غزة-1088227510.html
https://sputnikarabic.ae/20240423/الرئيس-الإسرائيلي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بنائبة-الرئيس-الأمريكي-بشأن-كتيبة-نيتساح-يهودا-1088229765.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

مظاهرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين

21:08 GMT 23.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، أمام منزل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المئات من المواطنين الإسرائيليين من بينهم عائلات المحتجزين تظاهروا أمام منزل نتنياهو للمطالبة بإعادة ذويهم المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وفي
وفي سياق متصل، أدانت حركة حماس الفلسطينية، أمس الاثنين، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي حمل فيها الحركة مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدةً أنها تصريحات تتناقض مع الحقيقة وأن الحركة قدمت مرونة بتسهيل التوصل لاتفاق، لكنها كانت تصطدم بتعنت ومماطلة حكومة نتنياهو.
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من قواته في معارك شمالي قطاع غزة
17:49 GMT
وقالت الحركة في بيان لها: "تصريحات (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن لا تمت للواقع بصلة، وهي تتناقض مع الحقيقة التي تؤكد أن حماس قدمت مرونة أكثر من مرة، لتسهيل التوصل لاتفاق يوقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا".
وأضاف البيان أن تصريحات بلينكن "كانت تصطدم بتعنت ومماطلة نتنياهو وحكومته، الذين يضعون العراقيل والعقبات أمام الاتفاق، ويسعون لإطالة أمد حربهم المسعورة ضد شعبنا، وأن قضية أسرى الاحتلال ليست ضمن أولوياتهم".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
الرئيس الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بنائبة الرئيس الأمريكي بشأن كتيبة "نيتساح يهودا"
19:31 GMT
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة في مستشفى العودة وسط قطاع غزة13:46 GMT
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