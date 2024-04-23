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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
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60 د
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بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
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الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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https://sputnikarabic.ae/20240423/--سبوتنيك-تجري-مناقشة-حول-العلاقات-بين-روسيا-والشرق-الأوسط-1088219343.html
"سبوتنيك" تجري مناقشة حول العلاقات بين روسيا والشرق الأوسط
"سبوتنيك" تجري مناقشة حول العلاقات بين روسيا والشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
استضاف المركز الدولي للصحافة المتعددة الوسائط التابع لوكالة "سبوتنيك" مؤتمرا عبر الإنترنت "موسكو – بيروت – دمشق – القاهرة" حمل عنوان "روسيا – الشرق الأوسط... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T14:06+0000
2024-04-23T14:06+0000
روسيا
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تقارير سبوتنيك
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وكانت المناقشة استمرارًا لسلسلة فعاليات "تعاون روسيا مع دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية - التحديات والآفاق"، التي تم تنظيمها بدعم من مؤسسة غورتشاكوف ومركز "المساعدة في تنفيذ المساعدات الإنسانية وبرامج تعليمية".ومن بين المتحدثين في الندوة الاقتصادي والكاتب اللبناني علي حمود، والخبير السياسي في مركز الدراسات الاستراتيجية المصري شادي محمد، وعميد كلية العلاقات الدولية في جامعة الشام السورية، سومر الصالح، وخبيرة المعهد الوطني للبحوث في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الذي يحمل اسم "إي أم بريماكوف" ليودميلا سامارسكايا، ومدير التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك" فاسيلي بوشكوف ونائبة مدير مركز"الحضارة" للثقافة العربية إميليا بيراموفا.وبدوره، أكد عميد كلية العلاقات الدولية في جامعة الشام الخاصة سومر الصالح، أن العلاقات الروسية السورية كانت دائماً مبنية على التفاهم واحترام مصالح بعضنا البعض: "العلاقة بين بلدينا مبنية على ثلاثة مبادئ - السيادة ومشاركة المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض. ويجب القول أن روسيا هي مثال على الالتزام بهذه المبادئ. روسيا تكن احتراما كبيرا لبلدنا".وأشار الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية، شادي محمد، إلى أن "العلاقات الروسية المصرية تعود إلى قرون مضت". علاوة على ذلك، وفي معرض تعليقه على التغيرات السياسية التي يشهدها العالم، أشار الاقتصادي إلى أنه "لا أحد يحتاج إلى عالم أحادي القطب. وليس مفيدًا لأحد". ووصف المختص دور روسيا في خلق التوازن في العلاقات الدولية بالرائد.وأشار مدير التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك"، فاسيلي بوشكوف، في تعليقه على دور المجال الإعلامي في تعزيز علاقات روسيا مع منطقة الشرق الأوسط: “غالبًا ما يتم الاستهانة بالصحفيين عندما يتعلق الأمر بتنمية العلاقات بين الدول. لكننا، كشركة إعلامية، يمكننا حقًا أننفعل الكثير ونفعل الكثير في صناعتنا الخاصة حتى يتطور الحوار مع دول العالم العربي. نعم، لدينا شركاء وثيقون جدًا من شركات الإعلام ومراكز الفكر والجامعات من الدول العربية. واستناداً إلى خبرتي العملية، أعتقد أن المنطقة العربية هي المنطقة الواعدة بالنسبة لنا اليوم أكثر من أي منطقة أخرى على هذا الكوكب".
https://sputnikarabic.ae/20240307/صحفيون-من-اتحاد-إذاعات-وتلفزيونات-دول-التعاون-الإسلامي-يشاركون-بمحاضرة-لـسبوتنيك-برو-1086763836.html
https://sputnikarabic.ae/20231201/وكالة-سبوتنيك-تبرم-اتفاقية-تعاون-مع-وكالة-الأنباء-الجزائرية-1083654118.html
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روسيا, سبوتنيك, تقارير سبوتنيك
روسيا, سبوتنيك, تقارير سبوتنيك

"سبوتنيك" تجري مناقشة حول العلاقات بين روسيا والشرق الأوسط

14:06 GMT 23.04.2024
© Sputnik . Alexey Maishevراديو سبوتنيك
راديو سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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استضاف المركز الدولي للصحافة المتعددة الوسائط التابع لوكالة "سبوتنيك" مؤتمرا عبر الإنترنت "موسكو – بيروت – دمشق – القاهرة" حمل عنوان "روسيا – الشرق الأوسط: شراكة استراتيجية ونجاحات تكتيكية".
وكانت المناقشة استمرارًا لسلسلة فعاليات "تعاون روسيا مع دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية - التحديات والآفاق"، التي تم تنظيمها بدعم من مؤسسة غورتشاكوف ومركز "المساعدة في تنفيذ المساعدات الإنسانية وبرامج تعليمية".
ومن بين المتحدثين في الندوة الاقتصادي والكاتب اللبناني علي حمود، والخبير السياسي في مركز الدراسات الاستراتيجية المصري شادي محمد، وعميد كلية العلاقات الدولية في جامعة الشام السورية، سومر الصالح، وخبيرة المعهد الوطني للبحوث في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الذي يحمل اسم "إي أم بريماكوف" ليودميلا سامارسكايا، ومدير التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك" فاسيلي بوشكوف ونائبة مدير مركز"الحضارة" للثقافة العربية إميليا بيراموفا.

افتتحت خبيرة المعهد الوطني للبحوث في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الذي يحمل اسم "إي أم بريماكوف" ليودميلا سامارسكايا، الحدث، موصفة الاتجاهات الرئيسية داخل منطقة الشرق الأوسط: "من ناحية، يبدو أن الاتجاه نحو التطبيع والتكامل الإقليمي على المدى الطويل هو السائد، على الرغم من أننا نرى في هذه المرحلة أنه قد تغير". وتباطأت بسبب ظواهر الأزمات التي تشهدها المنطقة. وفي الوقت نفسه، تتميز المنطقة أيضًا بإمكانية صراع كبيرة. وبطبيعة الحال، كانت عوامل التوتر الإقليمي موجودة في وقت سابق، ولكن احتمال نشوب الصراع ظهر إلى أقصى حد خلال الأشهر الستة الماضية".

صحفيون من اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الاسلامي في محاضرة سبوتنيك برو حول مستقبل وسائل الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يشاركون بمحاضرة لـ"سبوتنيك برو"
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وبدوره، أكد عميد كلية العلاقات الدولية في جامعة الشام الخاصة سومر الصالح، أن العلاقات الروسية السورية كانت دائماً مبنية على التفاهم واحترام مصالح بعضنا البعض: "العلاقة بين بلدينا مبنية على ثلاثة مبادئ - السيادة ومشاركة المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض. ويجب القول أن روسيا هي مثال على الالتزام بهذه المبادئ. روسيا تكن احتراما كبيرا لبلدنا".

كما أشار الاقتصادي والكاتب اللبناني علي حمود، في تعليقه على تاريخ تطور علاقات روسيا مع منطقة الشرق الأوسط، إلى الاحترام المتبادل كمبدأ أساسي للتفاعل، وأكد أيضًا أن التعاون بين روسيا والشرق الأوسط يتميز بـ “غياب الإملاءات التي تستخدمها أمريكا وأوروبا".

وأشار الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية، شادي محمد، إلى أن "العلاقات الروسية المصرية تعود إلى قرون مضت". علاوة على ذلك، وفي معرض تعليقه على التغيرات السياسية التي يشهدها العالم، أشار الاقتصادي إلى أنه "لا أحد يحتاج إلى عالم أحادي القطب. وليس مفيدًا لأحد". ووصف المختص دور روسيا في خلق التوازن في العلاقات الدولية بالرائد.
توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة سبوتنيك ووكالة الأنباء الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
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أشارت نائبة مدير مركز "الحضارة" للثقافة العربية في جامعة قازان الاتحادية، إميليا بيرموفا، إلى أن أساس التفاهم المتبادل بين شعوب العالم العربي وروسيا هي القيم المشتركة: "إن كلا من دول العالم العربي وروسيا هما أتباع القيم التقليدية. إن احترام الأجيال الأكبر سنا والقيم العائلية والوطنية أمر مهم للغاية بالنسبة لنا. وهذا هو الأساس لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بيننا".

وأشار مدير التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك"، فاسيلي بوشكوف، في تعليقه على دور المجال الإعلامي في تعزيز علاقات روسيا مع منطقة الشرق الأوسط: “غالبًا ما يتم الاستهانة بالصحفيين عندما يتعلق الأمر بتنمية العلاقات بين الدول. لكننا، كشركة إعلامية، يمكننا حقًا أننفعل الكثير ونفعل الكثير في صناعتنا الخاصة حتى يتطور الحوار مع دول العالم العربي. نعم، لدينا شركاء وثيقون جدًا من شركات الإعلام ومراكز الفكر والجامعات من الدول العربية. واستناداً إلى خبرتي العملية، أعتقد أن المنطقة العربية هي المنطقة الواعدة بالنسبة لنا اليوم أكثر من أي منطقة أخرى على هذا الكوكب".
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