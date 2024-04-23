"خير جليس في الأنام كتاب"... صور من التاريخ بـ"اليوم العالمي للكتاب"

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© Sputnik . Oleg Makarov/
رجل وفتاة يقرآن كتابًا في حديقة، في طاجيكستان
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورقطار التحريض "كتاب إلى الشعب" الذي أُرسل من بتروغراد في شتاء عام 1920
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© Sputnik . RIA Novosti/
قطار التحريض "كتاب إلى الشعب" الذي أُرسل من بتروغراد في شتاء عام 1920
© Sputnik . Yevgeny Koktysh / الانتقال إلى بنك الصورطلاب معهد مينسك التربوي الحكومي للغات الأجنبية، جمهورية بيلاروسيا السوفياتية
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© Sputnik . Yevgeny Koktysh/
طلاب معهد مينسك التربوي الحكومي للغات الأجنبية، جمهورية بيلاروسيا السوفياتية
© Sputnik . Valeriy Shustov / الانتقال إلى بنك الصورطالب من الهند، في جامعة الصداقة بين الشعوب، وتقرأ كتاب باللغة الروسية.
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© Sputnik . Valeriy Shustov/
طالب من الهند، في جامعة الصداقة بين الشعوب، وتقرأ كتاب باللغة الروسية.
© Sputnik . Evgeniy Tikhanov / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يقرأن الكتب على الشاطئ في سيريبرياني بور في موسكو
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© Sputnik . Evgeniy Tikhanov/
فتيات يقرأن الكتب على الشاطئ في سيريبرياني بور في موسكو
© Sputnik . Виктор Калинин / الانتقال إلى بنك الصورشاب يقرأ كتابًا أثناء ركوبه على الحمار، في أذربيجان
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© Sputnik . Виктор Калинин/
شاب يقرأ كتابًا أثناء ركوبه على الحمار، في أذربيجان
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورامرأة من هانوي (عاصمة فيتنام) تقرأ كتابًا خلال فترة الاستراحة بين الغارات.
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امرأة من هانوي (عاصمة فيتنام) تقرأ كتابًا خلال فترة الاستراحة بين الغارات.
© Sputnik . Yuryi Abramochkin / الانتقال إلى بنك الصورجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية (SFRY). مكتبة في بلغراد.
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© Sputnik . Yuryi Abramochkin/
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية (SFRY). مكتبة في بلغراد.
© Sputnik . David Sholomovich / الانتقال إلى بنك الصورطلاب المدارس، بين الطبيعة والزهور، يسترخون ويقرأون الكتب في موسكو.
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© Sputnik . David Sholomovich/
طلاب المدارس، بين الطبيعة والزهور، يسترخون ويقرأون الكتب في موسكو.
© Sputnik . Nikolai Verenchuk / الانتقال إلى بنك الصوربحارة بحرية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. بحارة أسطول البحر الأسود التابع للراية الحمراء في إجازة على الشاطئ. سيفاستوبول
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© Sputnik . Nikolai Verenchuk/
بحارة بحرية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. بحارة أسطول البحر الأسود التابع للراية الحمراء في إجازة على الشاطئ. سيفاستوبول
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شاب يقرأ اقتباسات من ماو تسي تونغ. جمهورية الصين الشعبية
© Sputnik . Maksimov / الانتقال إلى بنك الصوركورني تشوكوفسكي (في الوسط) يتحدث مع الأطفال الذين جاءوا لتبادل الكتب في المكتبة في منزل الكاتب.
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© Sputnik . Maksimov/
كورني تشوكوفسكي (في الوسط) يتحدث مع الأطفال الذين جاءوا لتبادل الكتب في المكتبة في منزل الكاتب.
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عراف في شارع سمرقند أوزبكستان
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© Sputnik . Igor Gavrilov/
امرأة تقرأ كتابًا في إحدى غرف دار رعاية المسنين
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© Sputnik . Vladimir Rodionov/
سكان كابول يشترون الكتب في الشارع