"خير جليس في الأنام كتاب"... صور من التاريخ بـ"اليوم العالمي للكتاب"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
16:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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"خير جليس في الأنام كتاب"... صور من التاريخ بـ"اليوم العالمي للكتاب"
"خير جليس في الأنام كتاب"... صور من التاريخ بـ"اليوم العالمي للكتاب"
سبوتنيك عربي
اليوم العالمي للكتاب، هو يوم يهدف إلى تعزيز حب الكتب والقراءة. يتم الاحتفال بهذا العيد في جميع أنحاء العالم في 23 أبريل من كل عام. ويؤكد على أهمية الكتب كحلقة... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"خير جليس في الأنام كتاب"... صور من التاريخ بـ"اليوم العالمي للكتاب"

13:17 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 13:18 GMT 23.04.2024)
تابعنا عبر
اليوم العالمي للكتاب، هو يوم يهدف إلى تعزيز حب الكتب والقراءة. يتم الاحتفال بهذا العيد في جميع أنحاء العالم في 23 أبريل من كل عام. ويؤكد على أهمية الكتب كحلقة وصل بين الماضي والمستقبل، وجسر بين الأجيال والثقافات.
© Sputnik . Oleg Makarov / الانتقال إلى بنك الصور

رجل وفتاة يقرآن كتابًا في حديقة، في طاجيكستان

رجل وفتاة يقرآن كتابًا في حديقة، في طاجيكستان - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Oleg Makarov
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رجل وفتاة يقرآن كتابًا في حديقة، في طاجيكستان

© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورقطار التحريض "كتاب إلى الشعب" الذي أُرسل من بتروغراد في شتاء عام 1920
قطار التحريض كتاب إلى الشعب الذي أُرسل من بتروغراد في شتاء عام 1920 - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . RIA Novosti
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قطار التحريض "كتاب إلى الشعب" الذي أُرسل من بتروغراد في شتاء عام 1920
© Sputnik . Yevgeny Koktysh / الانتقال إلى بنك الصورطلاب معهد مينسك التربوي الحكومي للغات الأجنبية، جمهورية بيلاروسيا السوفياتية
طلاب معهد مينسك التربوي الحكومي للغات الأجنبية، جمهورية بيلاروسيا السوفياتية - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Yevgeny Koktysh
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طلاب معهد مينسك التربوي الحكومي للغات الأجنبية، جمهورية بيلاروسيا السوفياتية
© Sputnik . Valeriy Shustov / الانتقال إلى بنك الصورطالب من الهند، في جامعة الصداقة بين الشعوب، وتقرأ كتاب باللغة الروسية.
طالب من الهند، في جامعة الصداقة بين الشعوب، وتقرأ كتاب باللغة الروسية. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Valeriy Shustov
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طالب من الهند، في جامعة الصداقة بين الشعوب، وتقرأ كتاب باللغة الروسية.
© Sputnik . Evgeniy Tikhanov / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يقرأن الكتب على الشاطئ في سيريبرياني بور في موسكو
فتيات يقرأن الكتب على الشاطئ في سيريبرياني بور في موسكو - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Evgeniy Tikhanov
/
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فتيات يقرأن الكتب على الشاطئ في سيريبرياني بور في موسكو
© Sputnik . Виктор Калинин / الانتقال إلى بنك الصورشاب يقرأ كتابًا أثناء ركوبه على الحمار، في أذربيجان
شاب يقرأ كتابًا أثناء ركوبه على الحمار، في أذربيجان - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Виктор Калинин
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شاب يقرأ كتابًا أثناء ركوبه على الحمار، في أذربيجان
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورامرأة من هانوي (عاصمة فيتنام) تقرأ كتابًا خلال فترة الاستراحة بين الغارات.
امرأة من هانوي (عاصمة فيتنام) تقرأ كتابًا خلال فترة الاستراحة بين الغارات. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik
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امرأة من هانوي (عاصمة فيتنام) تقرأ كتابًا خلال فترة الاستراحة بين الغارات.
© Sputnik . Yuryi Abramochkin / الانتقال إلى بنك الصورجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية (SFRY). مكتبة في بلغراد.
مكتبة في بلغراد - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Yuryi Abramochkin
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جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية (SFRY). مكتبة في بلغراد.
© Sputnik . David Sholomovich / الانتقال إلى بنك الصورطلاب المدارس، بين الطبيعة والزهور، يسترخون ويقرأون الكتب في موسكو.
طلاب المدارس، بين الطبيعة والزهور، يسترخون ويقرأون الكتب في موسكو. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . David Sholomovich
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طلاب المدارس، بين الطبيعة والزهور، يسترخون ويقرأون الكتب في موسكو.
© Sputnik . Nikolai Verenchuk / الانتقال إلى بنك الصوربحارة بحرية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. بحارة أسطول البحر الأسود التابع للراية الحمراء في إجازة على الشاطئ. سيفاستوبول
بحارة بحرية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. بحارة أسطول البحر الأسود التابع للراية الحمراء في إجازة على الشاطئ. سيفاستوبول - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Nikolai Verenchuk
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بحارة بحرية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. بحارة أسطول البحر الأسود التابع للراية الحمراء في إجازة على الشاطئ. سيفاستوبول
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورشاب يقرأ اقتباسات من ماو تسي تونغ. جمهورية الصين الشعبية
شاب يقرأ اقتباسات من ماو تسي تونغ. جمهورية الصين الشعبية - سبوتنيك عربي
11/15
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شاب يقرأ اقتباسات من ماو تسي تونغ. جمهورية الصين الشعبية
© Sputnik . Maksimov / الانتقال إلى بنك الصوركورني تشوكوفسكي (في الوسط) يتحدث مع الأطفال الذين جاءوا لتبادل الكتب في المكتبة في منزل الكاتب.
يتحدث كورني تشوكوفسكي مع الأطفال الذين جاءوا لتبادل الكتب في المكتبة في منزل الكاتب - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Maksimov
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كورني تشوكوفسكي (في الوسط) يتحدث مع الأطفال الذين جاءوا لتبادل الكتب في المكتبة في منزل الكاتب.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعراف في شارع سمرقند أوزبكستان
عراف في شارع سمرقند أوزبكستان - سبوتنيك عربي
13/15
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عراف في شارع سمرقند أوزبكستان
© Sputnik . Igor Gavrilov / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تقرأ كتابًا في إحدى غرف دار رعاية المسنين
امرأة تقرأ كتابًا في إحدى غرف دار رعاية المسنين - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Igor Gavrilov
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امرأة تقرأ كتابًا في إحدى غرف دار رعاية المسنين
© Sputnik . Vladimir Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورسكان كابول يشترون الكتب في الشارع
سكان كابول يشترون الكتب في الشارع - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Rodionov
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سكان كابول يشترون الكتب في الشارع
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة في مستشفى العودة وسط قطاع غزة06:11 GMT
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