"خير جليس في الأنام كتاب"... صور من التاريخ بـ"اليوم العالمي للكتاب"

اليوم العالمي للكتاب، هو يوم يهدف إلى تعزيز حب الكتب والقراءة. يتم الاحتفال بهذا العيد في جميع أنحاء العالم في 23 أبريل من كل عام. ويؤكد على أهمية الكتب كحلقة وصل بين الماضي والمستقبل، وجسر بين الأجيال والثقافات.