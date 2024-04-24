https://sputnikarabic.ae/20240424/إيران-وباكستان-في-بيان-مشترك-على-مجلس-الأمن-أن-يضع-حدا-لمغامرات-إسرائيل-1088244804.html
إيران وباكستان في بيان مشترك: على مجلس الأمن أن يضع حدا لمغامرات إسرائيل
إيران وباكستان في بيان مشترك: على مجلس الأمن أن يضع حدا لمغامرات إسرائيل
سبوتنيك عربي
دعت إيران وباكستان، اليوم الأربعاء، لوقف فوري وغير مشروط للحرب على غزة وإيصال المساعدات وعودة النازحين. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T10:02+0000
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وقالت إيران وباكستان، في بيان مشترك، إنهما تحثان مجلس الأمن على منع إسرائيل من استهداف المنشآت الدبلوماسية الأجنبية، داعيتان إياه لوقف مغامرات إسرائيل في المنطقة.وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أسفرعن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.ويوم الجمعة الماضي، وردت تقارير أن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.يذكر أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على القطاع، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sputnikarabic.ae/20240423/الرئيس-الإيراني-إذا-هاجمت-إسرائيل-أراضينا-لن-يتبقى-شيء-منها-1088219589.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
إيران وباكستان في بيان مشترك: على مجلس الأمن أن يضع حدا لمغامرات إسرائيل
دعت إيران وباكستان، اليوم الأربعاء، لوقف فوري وغير مشروط للحرب على غزة وإيصال المساعدات وعودة النازحين.
وقالت إيران وباكستان، في بيان مشترك، إنهما تحثان مجلس الأمن على منع إسرائيل من استهداف المنشآت الدبلوماسية الأجنبية، داعيتان إياه لوقف مغامرات إسرائيل في المنطقة.
وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أسفرعن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
ويوم الجمعة الماضي، وردت تقارير أن ضربة إسرائيلية
، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، أحكم الجيش الإسرائيلي
حصاره على القطاع، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.