https://sputnikarabic.ae/20240424/الأردن-أمر-ملكي-بإجراء-الانتخابات-النيابية-وتحديد-10-سبتمبر-المقبل-موعدا-لها-1088254863.html
الأردن... أمر ملكي بإجراء الانتخابات النيابية وتحديد 10 سبتمبر المقبل موعدا لها
الأردن... أمر ملكي بإجراء الانتخابات النيابية وتحديد 10 سبتمبر المقبل موعدا لها
سبوتنيك عربي
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، أمرًا بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T13:35+0000
2024-04-24T13:35+0000
2024-04-24T13:35+0000
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وذكرت قناة "المملكة"، أن "الهيئة المستقلة للانتخاب حددت، الـ10 من سبتمبر(أيلول المقبل)، موعدا لانتخابات مجلس النواب".وزار الملك عبد الله، اليوم الأربعاء، الهيئة المستقلة للانتخاب للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.وأكد العاهل الأردني "ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم".وبيّن الملك الأردني أن "الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي".وأشار إلى أنه وجّه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخابات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن سجل الناخبين إلكترونيًا، مبينة أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.وأشارت إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع، واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة.وبموجب الدستور الأردني، تجرى الانتخابات عادة في غضون 4 أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة 4 سنوات. وأجريت آخر انتخابات في البلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20240417/الأردن-طلعات-سلاح-الجو-الملكي-مستمرة-لتأمين-أجواء-المملكة-1088054444.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار
الأردن... أمر ملكي بإجراء الانتخابات النيابية وتحديد 10 سبتمبر المقبل موعدا لها
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، أمرًا بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد.
وذكرت
قناة "المملكة"، أن "الهيئة المستقلة للانتخاب حددت، الـ10 من سبتمبر(أيلول المقبل)، موعدا لانتخابات مجلس النواب".
وزار الملك عبد الله، اليوم الأربعاء، الهيئة المستقلة للانتخاب للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
وأكد العاهل الأردني "ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم".
وبيّن الملك الأردني أن "الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي".
وأشار إلى أنه وجّه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخابات، حسبما أفادت
وكالة الأنباء الأردنية.
من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن سجل الناخبين إلكترونيًا، مبينة أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.
وأشارت إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع، واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة.
وبموجب الدستور الأردني، تجرى الانتخابات عادة في غضون 4 أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة 4 سنوات. وأجريت آخر انتخابات في البلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.