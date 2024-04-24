https://sputnikarabic.ae/20240424/البنتاغون-يؤكد-نقل-صواريخ-أتاكمز-سرا-إلى-أوكرانيا-1088261937.html

البنتاغون يؤكد نقل صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا

البنتاغون يؤكد نقل صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي... 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T18:01+0000

2024-04-24T18:01+0000

2024-04-24T18:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال المتحدث باسم البنتاغون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعم، أستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى بناءً على توجيهات الرئيس (الأمريكي جو بايدن)".وأوضح المتحدث أن بايدن "أصدر توجيهاته لفريق الأمن القومي، بتكتم، في فبراير (شباط الماضي)، لإرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا، لاستخدامها داخل الأراضي التابعة لسيادة أوكرانيا".وأكد المتحدث أنه تم تضمين الصواريخ في حزمة المساعدات العسكرية المعلن عنها في، مارس/ آذار الماضي، وانتهى بها الأمر في أوكرانيا، في أبريل/ نيسان الجاري.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تكتمت على تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" في حينه، بناءً على طلب كييف، من أجل الحفاظ على الأمن العملياتي.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن العديد من صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، البعيدة المدى، تم جلبها سرا إلى أوكرانيا.وتقول التقارير إنه "تم إرسال عدد صغير من الصواريخ سراً إلى أوكرانيا، في الأيام الأخيرة"."أتاكمز" هو صاروخ بالستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن"، يمكن إطلاقه من راجمات صواريخ متعددة، بما في ذلك "هيمارس".

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