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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240424/البنتاغون-يؤكد-نقل-صواريخ-أتاكمز-سرا-إلى-أوكرانيا-1088261937.html
البنتاغون يؤكد نقل صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا
البنتاغون يؤكد نقل صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T18:01+0000
2024-04-24T18:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث باسم البنتاغون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعم، أستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى بناءً على توجيهات الرئيس (الأمريكي جو بايدن)".وأوضح المتحدث أن بايدن "أصدر توجيهاته لفريق الأمن القومي، بتكتم، في فبراير (شباط الماضي)، لإرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا، لاستخدامها داخل الأراضي التابعة لسيادة أوكرانيا".وأكد المتحدث أنه تم تضمين الصواريخ في حزمة المساعدات العسكرية المعلن عنها في، مارس/ آذار الماضي، وانتهى بها الأمر في أوكرانيا، في أبريل/ نيسان الجاري.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تكتمت على تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" في حينه، بناءً على طلب كييف، من أجل الحفاظ على الأمن العملياتي.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن العديد من صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، البعيدة المدى، تم جلبها سرا إلى أوكرانيا.وتقول التقارير إنه "تم إرسال عدد صغير من الصواريخ سراً إلى أوكرانيا، في الأيام الأخيرة"."أتاكمز" هو صاروخ بالستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن"، يمكن إطلاقه من راجمات صواريخ متعددة، بما في ذلك "هيمارس".
https://sputnikarabic.ae/20240424/-السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أمريكا-اتخذت-خيارا-لصالح-الحرب-1088260264.html
https://sputnikarabic.ae/20240424/بايدن-يوقع-قانونا-بشأن-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1088258517.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يؤكد نقل صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا

18:01 GMT 24.04.2024
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصاروخ اعتراضي أمريكي
صاروخ اعتراضي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
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كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كما يزعمون.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعم، أستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى بناءً على توجيهات الرئيس (الأمريكي جو بايدن)".
وأوضح المتحدث أن بايدن "أصدر توجيهاته لفريق الأمن القومي، بتكتم، في فبراير (شباط الماضي)، لإرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا، لاستخدامها داخل الأراضي التابعة لسيادة أوكرانيا".
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا اتخذت خيارا لصالح الحرب
16:33 GMT
وأكد المتحدث أنه تم تضمين الصواريخ في حزمة المساعدات العسكرية المعلن عنها في، مارس/ آذار الماضي، وانتهى بها الأمر في أوكرانيا، في أبريل/ نيسان الجاري.
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تكتمت على تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" في حينه، بناءً على طلب كييف، من أجل الحفاظ على الأمن العملياتي.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
بايدن يوقع على قانون المساعدات العسكرية لأوكرانيا
15:14 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن العديد من صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، البعيدة المدى، تم جلبها سرا إلى أوكرانيا.
وتقول التقارير إنه "تم إرسال عدد صغير من الصواريخ سراً إلى أوكرانيا، في الأيام الأخيرة".
"أتاكمز" هو صاروخ بالستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن"، يمكن إطلاقه من راجمات صواريخ متعددة، بما في ذلك "هيمارس".
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