https://sputnikarabic.ae/20240424/البنتاغون-يؤكد-نقل-صواريخ-أتاكمز-سرا-إلى-أوكرانيا-1088261937.html
البنتاغون يؤكد نقل صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا
البنتاغون يؤكد نقل صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T18:01+0000
2024-04-24T18:01+0000
2024-04-24T18:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث باسم البنتاغون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعم، أستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى بناءً على توجيهات الرئيس (الأمريكي جو بايدن)".وأوضح المتحدث أن بايدن "أصدر توجيهاته لفريق الأمن القومي، بتكتم، في فبراير (شباط الماضي)، لإرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا، لاستخدامها داخل الأراضي التابعة لسيادة أوكرانيا".وأكد المتحدث أنه تم تضمين الصواريخ في حزمة المساعدات العسكرية المعلن عنها في، مارس/ آذار الماضي، وانتهى بها الأمر في أوكرانيا، في أبريل/ نيسان الجاري.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تكتمت على تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" في حينه، بناءً على طلب كييف، من أجل الحفاظ على الأمن العملياتي.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن العديد من صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، البعيدة المدى، تم جلبها سرا إلى أوكرانيا.وتقول التقارير إنه "تم إرسال عدد صغير من الصواريخ سراً إلى أوكرانيا، في الأيام الأخيرة"."أتاكمز" هو صاروخ بالستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن"، يمكن إطلاقه من راجمات صواريخ متعددة، بما في ذلك "هيمارس".
https://sputnikarabic.ae/20240424/-السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أمريكا-اتخذت-خيارا-لصالح-الحرب-1088260264.html
https://sputnikarabic.ae/20240424/بايدن-يوقع-قانونا-بشأن-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1088258517.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يؤكد نقل صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا
كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كما يزعمون.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعم، أستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى بناءً على توجيهات الرئيس (الأمريكي جو بايدن)".
وأوضح المتحدث أن بايدن "أصدر توجيهاته لفريق الأمن القومي، بتكتم، في فبراير (شباط الماضي)، لإرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا، لاستخدامها داخل الأراضي التابعة لسيادة أوكرانيا".
وأكد المتحدث أنه تم تضمين الصواريخ في حزمة المساعدات العسكرية المعلن عنها في، مارس/ آذار الماضي، وانتهى بها الأمر في أوكرانيا، في أبريل/ نيسان الجاري.
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تكتمت على تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" في حينه، بناءً على طلب كييف، من أجل الحفاظ على الأمن العملياتي.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن العديد من صواريخ "أتاكمز" الأمريكية
، البعيدة المدى، تم جلبها سرا إلى أوكرانيا.
وتقول التقارير إنه "تم إرسال عدد صغير من الصواريخ سراً إلى أوكرانيا، في الأيام الأخيرة".
"أتاكمز" هو صاروخ بالستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن"، يمكن إطلاقه من راجمات صواريخ متعددة، بما في ذلك "هيمارس".