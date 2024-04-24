https://sputnikarabic.ae/20240424/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-منصة-إطلاق-صواريخ-وبنى-تحتية-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1088235072.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ وبنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ وبنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصف منطقتي كفرشوبا وشيحين جنوبي لبنان. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T06:39+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في يبان له، إنه "دمر منصة لإطلاق صواريخ في طيرحرفا وبنى تحتية لحزب الله في مركبا وعيتا الشعب جنوبي لبنان".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم جوي مركّب بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية ضد مقرّين إسرائيليين ردًا على مقتل أحد قادته.وجاء في بيان "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين، شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية وأخرى انقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات في لبنان، قضي فيها على مسؤولين تابعين "لحزب الله".وقال أفيخاي على منصة "إكس": "جيش الدفاع يقضي على مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" ومسؤول آخر في الوحدة الجوية لقوة "الرضوان" في الحزب".وأضاف أدرعي: "شنت طائرات جيش الدفاع صباح اليوم غارة في جنوب لبنان، قضى خلالها على المدعو حسين علي عزقول، مسؤول في قوة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، ولقد تورط عزقول في أنشطة القوة ولعب دورًا في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ وبنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصف منطقتي كفرشوبا وشيحين جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في يبان له، إنه "دمر منصة لإطلاق صواريخ في طيرحرفا وبنى تحتية لحزب الله في مركبا وعيتا الشعب جنوبي لبنان".
وأعلن "حزب الله" اللبناني
، أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم جوي مركّب بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية ضد مقرّين إسرائيليين ردًا على مقتل أحد قادته.
وجاء في بيان "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة
وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين، شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية وأخرى انقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي
، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات في لبنان، قضي فيها على مسؤولين تابعين "لحزب الله".
وقال أفيخاي على منصة "إكس": "جيش الدفاع يقضي على مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" ومسؤول آخر في الوحدة الجوية لقوة "الرضوان" في الحزب".
وأضاف أدرعي: "شنت طائرات جيش الدفاع صباح اليوم غارة في جنوب لبنان، قضى خلالها على المدعو حسين علي عزقول، مسؤول في قوة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، ولقد تورط عزقول في أنشطة القوة ولعب دورًا في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة".
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.