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الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ وبنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ وبنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصف منطقتي كفرشوبا وشيحين جنوبي لبنان. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T06:39+0000
2024-04-24T06:39+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في يبان له، إنه "دمر منصة لإطلاق صواريخ في طيرحرفا وبنى تحتية لحزب الله في مركبا وعيتا الشعب جنوبي لبنان".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم جوي مركّب بمسيّرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية ضد مقرّين إسرائيليين ردًا على مقتل أحد قادته.وجاء في بيان "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين، ‏شنت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".‏وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات في لبنان، قضي فيها على مسؤولين تابعين "لحزب الله".وقال أفيخاي على منصة "إكس": "جيش الدفاع يقضي على مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" ومسؤول آخر في الوحدة الجوية لقوة "الرضوان" في الحزب".وأضاف أدرعي: "شنت طائرات جيش الدفاع صباح اليوم غارة في جنوب لبنان، قضى خلالها على المدعو حسين علي عزقول، مسؤول في قوة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، ولقد تورط عزقول في أنشطة القوة ولعب دورًا في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20240423/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-كريات-شمونة-جراء-سقوط-صواريخ-أطلقت-من-لبنان-1088232205.html
https://sputnikarabic.ae/20240423/دوي-صافرات-الإنذار-بالجليل-الغربي-وسط-تقارير-عن-مقتل-لبنانيين-اثنين-في-هجوم-إسرائيلي-جنوبي-لبنان-1088225959.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ وبنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

06:39 GMT 24.04.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصف منطقتي كفرشوبا وشيحين جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في يبان له، إنه "دمر منصة لإطلاق صواريخ في طيرحرفا وبنى تحتية لحزب الله في مركبا وعيتا الشعب جنوبي لبنان".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم جوي مركّب بمسيّرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية ضد مقرّين إسرائيليين ردًا على مقتل أحد قادته.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
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أمس, 21:26 GMT
وجاء في بيان "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين، ‏شنت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".
‏وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات في لبنان، قضي فيها على مسؤولين تابعين "لحزب الله".
وقال أفيخاي على منصة "إكس": "جيش الدفاع يقضي على مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" ومسؤول آخر في الوحدة الجوية لقوة "الرضوان" في الحزب".
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
دوي صافرات الإنذار بالجليل الغربي عقب مقتل لبنانيين اثنين في هجوم إسرائيلي جنوبي لبنان
أمس, 16:47 GMT
وأضاف أدرعي: "شنت طائرات جيش الدفاع صباح اليوم غارة في جنوب لبنان، قضى خلالها على المدعو حسين علي عزقول، مسؤول في قوة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، ولقد تورط عزقول في أنشطة القوة ولعب دورًا في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة".
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.
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