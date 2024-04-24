https://sputnikarabic.ae/20240424/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-ثالثة-في-مقاطعة-فورونيج-1088233046.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة ثالثة في مقاطعة فورونيج
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة ثالثة في مقاطعة فورونيج
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة ثالثة بالمقاطعة في غضون 3 ساعات، ووفقًا للبيانات... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T01:21+0000
2024-04-24T01:21+0000
2024-04-24T01:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال غوسيف في منشور على "تلغرام"، اكتشفت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار ثالثة عن اقترابها من مقاطعة فورونيج ودمرتها.. وبحسب المعلومات الأولية فلا يوجد ضحايا أو دمار على الأرض".في وقت سابق، في الساعة 23.42 بتوقيت موسكو، الثلاثاء، أفيد بأن قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية دمرت طائرة بدون طيار في مقاطعة فورونيج. وفي وقت لاحق في الساعة 2.27 بتوقيت موسكو، تم الإبلاغ عن سقوط طائرة بدون طيار أخرى على أراضي منزل خاص في إحدى قرى فورونيج.ونوها الحاكم، أن خطر وقوع هجوم بطائرات بدون طيار في المقاطعة لا يزال قائما.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط-ميغ---29-وتدمر-منصة-إس-300-بي-إس-تابعة-لنظام-كييف-1088155862.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة ثالثة في مقاطعة فورونيج
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة ثالثة بالمقاطعة في غضون 3 ساعات، ووفقًا للبيانات الأولية دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غوسيف في منشور على "تلغرام"، اكتشفت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار ثالثة عن اقترابها من مقاطعة فورونيج ودمرتها.. وبحسب المعلومات الأولية فلا يوجد ضحايا أو دمار على الأرض".
في وقت سابق، في الساعة 23.42 بتوقيت موسكو، الثلاثاء، أفيد بأن قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية دمرت طائرة بدون طيار في مقاطعة فورونيج. وفي وقت لاحق في الساعة 2.27 بتوقيت موسكو، تم الإبلاغ عن سقوط طائرة بدون طيار أخرى على أراضي منزل خاص في إحدى قرى فورونيج.
ونوها الحاكم، أن خطر وقوع هجوم بطائرات بدون طيار في المقاطعة لا يزال قائما.
ودخلت العملية العسكرية الروسية
الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.