الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة ثالثة في مقاطعة فورونيج

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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
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150 د
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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بلا قيود
خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
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60 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
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رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240424/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-ثالثة-في-مقاطعة-فورونيج-1088233046.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة ثالثة في مقاطعة فورونيج
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة ثالثة في مقاطعة فورونيج
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة ثالثة بالمقاطعة في غضون 3 ساعات، ووفقًا للبيانات... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T01:21+0000
2024-04-24T01:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غوسيف في منشور على "تلغرام"، اكتشفت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار ثالثة عن اقترابها من مقاطعة فورونيج ودمرتها.. وبحسب المعلومات الأولية فلا يوجد ضحايا أو دمار على الأرض".في وقت سابق، في الساعة 23.42 بتوقيت موسكو، الثلاثاء، أفيد بأن قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية دمرت طائرة بدون طيار في مقاطعة فورونيج. وفي وقت لاحق في الساعة 2.27 بتوقيت موسكو، تم الإبلاغ عن سقوط طائرة بدون طيار أخرى على أراضي منزل خاص في إحدى قرى فورونيج.ونوها الحاكم، أن خطر وقوع هجوم بطائرات بدون طيار في المقاطعة لا يزال قائما.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط-ميغ---29-وتدمر-منصة-إس-300-بي-إس-تابعة-لنظام-كييف-1088155862.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة ثالثة في مقاطعة فورونيج

01:21 GMT 24.04.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة ثالثة بالمقاطعة في غضون 3 ساعات، ووفقًا للبيانات الأولية دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وقال غوسيف في منشور على "تلغرام"، اكتشفت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار ثالثة عن اقترابها من مقاطعة فورونيج ودمرتها.. وبحسب المعلومات الأولية فلا يوجد ضحايا أو دمار على الأرض".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط "ميغ - 29" وتدمر منصة "إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف
21 أبريل, 11:32 GMT
في وقت سابق، في الساعة 23.42 بتوقيت موسكو، الثلاثاء، أفيد بأن قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية دمرت طائرة بدون طيار في مقاطعة فورونيج. وفي وقت لاحق في الساعة 2.27 بتوقيت موسكو، تم الإبلاغ عن سقوط طائرة بدون طيار أخرى على أراضي منزل خاص في إحدى قرى فورونيج.
ونوها الحاكم، أن خطر وقوع هجوم بطائرات بدون طيار في المقاطعة لا يزال قائما.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يبدأ في محو ما تبقى من بيت لاهيا شمالي قطاع غزةأمس, 23:13 GMT
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