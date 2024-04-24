https://sputnikarabic.ae/20240424/الديوان-الملكي-السعودي-الملك-سلمان-يدخل-مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-في-جدة-1088245238.html
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة
سبوتنيك عربي
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T10:14+0000
2024-04-24T10:14+0000
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وقال الديوان الملكي، في بيان له، إن "الملك سلمان سيجري فحوصات روتينية لبضع ساعات"، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وكان آخر ظهور للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء تأدية صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي، فيما أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.
https://sputnikarabic.ae/20230914/الملك-سلمان-وولي-العهد-يتلقيان-رسالتين-من-الرئيس-الإيراني-1081026973.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة.
وقال الديوان الملكي، في بيان له، إن "الملك سلمان سيجري فحوصات روتينية لبضع ساعات"، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكان آخر ظهور للعاهل السعودي
الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء تأدية صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.
14 سبتمبر 2023, 10:23 GMT
وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي، فيما أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.