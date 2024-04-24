https://sputnikarabic.ae/20240424/الصفدي-يجب-منع-إسرائيل-من-مهاجمة-رفح-1088248675.html

الصفدي: يجب منع إسرائيل من مهاجمة رفح

الصفدي: يجب منع إسرائيل من مهاجمة رفح

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن خطر توسع الحرب الإسرائيلية على غزة لا يزال قائما، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء يبرر استمرار الحرب على القطاع المحاصر. 24.04.2024, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأيرلندي ميهال مارتن، حسبما ذكرت قناة "المملكة" اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن الجانبين بحثا تفاقم الكارثة التي تشهدها غزة بسبب استمرار الهجوم الإسرائيلي عليها.وشدد الصفدي على وجوب وقف الحرب الإسرائيلية فورا، منتقدا ما وصفه بـ"العجز الدولي" عن اتخاذ خطوات عملية رغم "الجرائم والقتل والخراب التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع".ولفت الصفدي إلى أن الكارثة الإنسانية في القطاع تتفاقم، مشيرا إلى أن السماح بدخول 300 شاحنة مساعدات لا يحل الأزمة، خاصة أن تقديرات الأمم المتحدة تقدر احتياجات القطاع بـ800 شاحنة يوميا، على الأقل.وقال الصفدي إن الكارثة التي يتعرض لها قطاع غزة وضعت نحو 2.3 مليون فلسطيني في مواجهة مجاعة حقيقية، مضيفا: "هذا الأمر لا يمكن التقليل منه خاصة مع تفاقم الأوضاع الصحية وتحول مئات الآلاف إلى العيش في ملاجئ لا تلبي أقل الاحتياجات الإنسانية".وحذر الصفدي من مهاجمة إسرائيل لرفح، وقال إن أيرلندا تتفق مع بلاده في وجوب عمل كل ما يمكن لمنع إسرائيل من تنفيذ هجوم بري في رفح، مؤكدا أن "حدوث ذلك سينتج عنه مجزرة جديدة تضاف إلى مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها في القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى لتتجاوز 34 ألفا و262 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 77 ألفا و229 جريحا، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.كما أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 79 قتيلا و86 مصابا.

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