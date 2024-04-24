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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240424/القوات-الأوكرانية-تزيد-من-استخدام-الذخائر-الكيميائية-1088237609.html
القوات الأوكرانية تزيد من استخدام الذخائر الكيميائية
القوات الأوكرانية تزيد من استخدام الذخائر الكيميائية
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير العسكري الروسي، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية زادت من وتيرة استخدام الذخيرة الكيميائية في قطاعي... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T08:23+0000
2024-04-24T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتينك": "في قطاعي سفاتوفسكي وكريمينسكي، زاد العدو من وتيرة استخدام الذخائر الكيميائية".وأضاف ماروتشكو، نقلاً عن مصادره الخاصة: "في الهجمات الكيميائية، يستخدم المسلحون الفوسفور والكلوريد ومكونات النيتروجين، بالإضافة إلى رذاذ غير محدد له تأثير يتسبب بشلل للأعصاب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240424/مستشار-سابق-في-البنتاغون-لا-يمكن-للقوات-الأوكرانية-مواصلة-القتال-بأفراد-منهكين-1088235455.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تزيد من استخدام الذخائر الكيميائية

08:23 GMT 24.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفاد الخبير العسكري الروسي، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية زادت من وتيرة استخدام الذخيرة الكيميائية في قطاعي سفاتوفسكي وكريمينسكي على الجبهة في دونباس.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتينك": "في قطاعي سفاتوفسكي وكريمينسكي، زاد العدو من وتيرة استخدام الذخائر الكيميائية".

ووفقا له، حدثت زيادة في إطلاق ذخيرة محلية الصنع تحتوي على مواد كيميائية مختلفة من طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق كريمينايا وليسيتشانسك.

وأضاف ماروتشكو، نقلاً عن مصادره الخاصة: "في الهجمات الكيميائية، يستخدم المسلحون الفوسفور والكلوريد ومكونات النيتروجين، بالإضافة إلى رذاذ غير محدد له تأثير يتسبب بشلل للأعصاب".
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق في البنتاغون: لا يمكن للقوات الأوكرانية مواصلة القتال بأفراد منهكين
06:51 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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