https://sputnikarabic.ae/20240424/القوات-الأوكرانية-تزيد-من-استخدام-الذخائر-الكيميائية-1088237609.html
القوات الأوكرانية تزيد من استخدام الذخائر الكيميائية
القوات الأوكرانية تزيد من استخدام الذخائر الكيميائية
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير العسكري الروسي، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية زادت من وتيرة استخدام الذخيرة الكيميائية في قطاعي... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T08:23+0000
2024-04-24T08:23+0000
2024-04-24T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتينك": "في قطاعي سفاتوفسكي وكريمينسكي، زاد العدو من وتيرة استخدام الذخائر الكيميائية".وأضاف ماروتشكو، نقلاً عن مصادره الخاصة: "في الهجمات الكيميائية، يستخدم المسلحون الفوسفور والكلوريد ومكونات النيتروجين، بالإضافة إلى رذاذ غير محدد له تأثير يتسبب بشلل للأعصاب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240424/مستشار-سابق-في-البنتاغون-لا-يمكن-للقوات-الأوكرانية-مواصلة-القتال-بأفراد-منهكين-1088235455.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تزيد من استخدام الذخائر الكيميائية
أفاد الخبير العسكري الروسي، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية زادت من وتيرة استخدام الذخيرة الكيميائية في قطاعي سفاتوفسكي وكريمينسكي على الجبهة في دونباس.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتينك": "في قطاعي سفاتوفسكي وكريمينسكي، زاد العدو من وتيرة استخدام الذخائر الكيميائية".
ووفقا له، حدثت زيادة في إطلاق ذخيرة محلية الصنع تحتوي على مواد كيميائية مختلفة من طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق كريمينايا وليسيتشانسك.
وأضاف ماروتشكو، نقلاً عن مصادره الخاصة: "في الهجمات الكيميائية، يستخدم المسلحون الفوسفور والكلوريد ومكونات النيتروجين، بالإضافة إلى رذاذ غير محدد له تأثير يتسبب بشلل للأعصاب".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.