https://sputnikarabic.ae/20240424/القوات-الأوكرانية-تزيد-من-استخدام-الذخائر-الكيميائية-1088237609.html

القوات الأوكرانية تزيد من استخدام الذخائر الكيميائية

القوات الأوكرانية تزيد من استخدام الذخائر الكيميائية

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير العسكري الروسي، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية زادت من وتيرة استخدام الذخيرة الكيميائية في قطاعي... 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T08:23+0000

2024-04-24T08:23+0000

2024-04-24T08:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتينك": "في قطاعي سفاتوفسكي وكريمينسكي، زاد العدو من وتيرة استخدام الذخائر الكيميائية".وأضاف ماروتشكو، نقلاً عن مصادره الخاصة: "في الهجمات الكيميائية، يستخدم المسلحون الفوسفور والكلوريد ومكونات النيتروجين، بالإضافة إلى رذاذ غير محدد له تأثير يتسبب بشلل للأعصاب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240424/مستشار-سابق-في-البنتاغون-لا-يمكن-للقوات-الأوكرانية-مواصلة-القتال-بأفراد-منهكين-1088235455.html

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