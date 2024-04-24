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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240424/القوات-الروسية-تحول-مركبة-نقل-أوكرانية-إلى-مصفاة-فيديو-1088250778.html
القوات الروسية تحول مركبة نقل أوكرانية إلى "مصفاة"... فيديو
القوات الروسية تحول مركبة نقل أوكرانية إلى "مصفاة"... فيديو
سبوتنيك عربي
تفقدُ التشكيلات المسلحة لنظام كييف العديد من المركبات المدرعة كل يوم، بما في ذلك تلك المخصصة لنقل الأفراد. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T12:18+0000
2024-04-24T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتستخدم وحدات من الجيش الروسي الأسلحة الموجهة وغير الموجهة، وأنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة، وكذلك ذخيرة المدفعية ضد العدو.ووقع الانفجار بالقرب من المركبة. ونتيجة لذلك، تشوه الجزء الأمامي بشكل خطير. ويبدو السقف أكثر فظاعة، حيث أحدثت الشظايا عددًا كبيرًا من الثقوب. وفوق كل ذلك، اندلع حريق هائل على متن المركبة، مما أدى إلى عدم إبقاء أي فرصة لاستعادة المركبة، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".على الرغم من أن القيادة الأوكرانية تعطي الأولوية للتكنولوجيا الغربية، إلا أن الوحدات لا تزال تمتلك مركبات مصنعة في السنوات السوفيتية، والتي، على الرغم من حمايتها الضعيفة نسبيًا، تتفوق في القدرة والموثوقية على النماذج الواردة من دول الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20240424/الجيش-الروسي-يدمر-ورشة-لإنتاج-المسيرات-ومنشأة-لتخزين-الوقود-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1088250554.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحول مركبة نقل أوكرانية إلى "مصفاة"... فيديو

12:18 GMT 24.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تفقدُ التشكيلات المسلحة لنظام كييف العديد من المركبات المدرعة كل يوم، بما في ذلك تلك المخصصة لنقل الأفراد.
وتستخدم وحدات من الجيش الروسي الأسلحة الموجهة وغير الموجهة، وأنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة، وكذلك ذخيرة المدفعية ضد العدو.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر ورشة لإنتاج المسيرات ومنشأة لتخزين الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية
12:12 GMT
على ما يبدو، كانت قذيفة مدفع أو هاوتزر هي التي حولت "إم تي-إل بي" الأوكرانية إلى مصفاة حقيقية (لكثرة الفجوات). يتيح مقطع الفيديو الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، تقييم مدى خطورة هذا الضرر.
ووقع الانفجار بالقرب من المركبة. ونتيجة لذلك، تشوه الجزء الأمامي بشكل خطير. ويبدو السقف أكثر فظاعة، حيث أحدثت الشظايا عددًا كبيرًا من الثقوب. وفوق كل ذلك، اندلع حريق هائل على متن المركبة، مما أدى إلى عدم إبقاء أي فرصة لاستعادة المركبة، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".
على الرغم من أن القيادة الأوكرانية تعطي الأولوية للتكنولوجيا الغربية، إلا أن الوحدات لا تزال تمتلك مركبات مصنعة في السنوات السوفيتية، والتي، على الرغم من حمايتها الضعيفة نسبيًا، تتفوق في القدرة والموثوقية على النماذج الواردة من دول الناتو.
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Разрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... انتشال 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي 07:42 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
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