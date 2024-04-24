https://sputnikarabic.ae/20240424/القوات-الروسية-تحول-مركبة-نقل-أوكرانية-إلى-مصفاة-فيديو-1088250778.html
القوات الروسية تحول مركبة نقل أوكرانية إلى "مصفاة"... فيديو
القوات الروسية تحول مركبة نقل أوكرانية إلى "مصفاة"... فيديو
سبوتنيك عربي
تفقدُ التشكيلات المسلحة لنظام كييف العديد من المركبات المدرعة كل يوم، بما في ذلك تلك المخصصة لنقل الأفراد. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T12:18+0000
2024-04-24T12:18+0000
2024-04-24T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650755_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_06227cc08bd36b50001625d57d007cb9.jpg
وتستخدم وحدات من الجيش الروسي الأسلحة الموجهة وغير الموجهة، وأنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة، وكذلك ذخيرة المدفعية ضد العدو.ووقع الانفجار بالقرب من المركبة. ونتيجة لذلك، تشوه الجزء الأمامي بشكل خطير. ويبدو السقف أكثر فظاعة، حيث أحدثت الشظايا عددًا كبيرًا من الثقوب. وفوق كل ذلك، اندلع حريق هائل على متن المركبة، مما أدى إلى عدم إبقاء أي فرصة لاستعادة المركبة، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".على الرغم من أن القيادة الأوكرانية تعطي الأولوية للتكنولوجيا الغربية، إلا أن الوحدات لا تزال تمتلك مركبات مصنعة في السنوات السوفيتية، والتي، على الرغم من حمايتها الضعيفة نسبيًا، تتفوق في القدرة والموثوقية على النماذج الواردة من دول الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20240424/الجيش-الروسي-يدمر-ورشة-لإنتاج-المسيرات-ومنشأة-لتخزين-الوقود-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1088250554.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحول مركبة نقل أوكرانية إلى "مصفاة"... فيديو
تفقدُ التشكيلات المسلحة لنظام كييف العديد من المركبات المدرعة كل يوم، بما في ذلك تلك المخصصة لنقل الأفراد.
وتستخدم وحدات من الجيش الروسي الأسلحة الموجهة وغير الموجهة، وأنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة، وكذلك ذخيرة المدفعية ضد العدو.
على ما يبدو، كانت قذيفة مدفع أو هاوتزر هي التي حولت "إم تي-إل بي" الأوكرانية إلى مصفاة حقيقية (لكثرة الفجوات). يتيح مقطع الفيديو الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، تقييم مدى خطورة هذا الضرر.
ووقع الانفجار بالقرب من المركبة. ونتيجة لذلك، تشوه الجزء الأمامي بشكل خطير. ويبدو السقف أكثر فظاعة، حيث أحدثت الشظايا عددًا كبيرًا من الثقوب. وفوق كل ذلك، اندلع حريق هائل على متن المركبة، مما أدى إلى عدم إبقاء أي فرصة لاستعادة المركبة، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".
على الرغم من أن القيادة الأوكرانية تعطي الأولوية للتكنولوجيا الغربية، إلا أن الوحدات لا تزال تمتلك مركبات مصنعة في السنوات السوفيتية، والتي، على الرغم من حمايتها الضعيفة نسبيًا، تتفوق في القدرة والموثوقية على النماذج الواردة من دول الناتو.