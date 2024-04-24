https://sputnikarabic.ae/20240424/الكرملين-دفعات-الأسلحة-الغربية-لأوكرانيا-لن-تغير-الوضع-على-الجبهة---1088245024.html

الكرملين: دفعات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لن تغير الوضع على الجبهة

الكرملين: دفعات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لن تغير الوضع على الجبهة

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الوضع الميداني واضح للغاية ولا لبس فيه، فكل شحنات الأسلحة الجديدة إلى كييف لن تغير الديناميكيات على الجبهة. 24.04.2024, سبوتنيك عربي

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العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين: "الوضع في ساحة المعركة بليغ للغاية ولا لبس فيه، لكننا لا نمل من تكرار أن كل هذه الدفعات الجديدة والجديدة من الأسلحة، التي ربما تكون جاهزة بالفعل، لن تغير الديناميكيات على الجبهة".وأجاب بيسكوف عن سؤال حول الخطط المحتملة لشن ضربات للقوات المسلحة الروسية على طول طرق نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا: "هذا موضوع يقع أكثر من اختصاص قواتنا المسلحة التي تقوم بعملية عسكرية خاصة، لذلك ليس من اختصاصنا هنا أن نقول أي شيء حول هذا الموضوع".وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعًا؛ فهو سيزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240424/مستشار-سابق-في-البنتاغون-لا-يمكن-للقوات-الأوكرانية-مواصلة-القتال-بأفراد-منهكين-1088235455.html

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