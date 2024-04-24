https://sputnikarabic.ae/20240424/الكويت-تقرر-وقف-تصاريح-العمل-للمصريين-1088261785.html
الكويت تقرر وقف تصاريح العمل للمصريين
الكويت تقرر وقف تصاريح العمل للمصريين
سبوتنيك عربي
قررت السلطات الكويتية وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين، حسبما أفادت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة في البلاد. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T17:49+0000
2024-04-24T17:49+0000
2024-04-24T17:49+0000
العالم العربي
الكويت
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607403_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_becb555f624ea0f21a0bbd95a2efea31.jpg
وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن "تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية، اعتبارا من أمس الثلاثاء، لوضع ضوابط جديدة لمنحها".وأضافت المصادر أن "من بين أبرز أسباب وقف تصاريح العمل هو الشكاوى، التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل، حيث أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية".وأشارت المصادر إلى أن هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية الكويتية، تعتزمان وضع ضوابط جديدة مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.يذكر أنه قبل نحو 3 أسابيع، قررت الجهات الحكومية الكويتية، عودة إصدار تصاريح العمل للمواطنين المصريين وذلك بعد توقف 16 شهرًا.وأفادت وسائل إعلام كويتية بأن الجهات الحكومية، التي سمح لها باستقدام العمالة المصرية، هي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت، وذلك للعمل كأطباء ومدرسين وممرضين وأئمة مساجد ومغسلي أموات وحفاري قبور.واشترطت هيئة القوى العاملة الكويتية للموافقة على منح التصريح، ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، وذلك لقطع الطريق أمام أية محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20240408/متصدرو-نتائج-انتخابات-مجلس-الأمة-الكويتي-يتحدثون-لـسبوتنيك-عن-رسائلهم-البرلمانية-للمرحلة-المقبلة-1087824885.html
https://sputnikarabic.ae/20240403/وزير-الإعلام-الكويتي-يفتتح-المركز-الإعلامي-لانتخابات-مجلس-الأمة-2024--صور-1087654945.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607403_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_750d95d3f0eed5d69105f9ed7e9e60e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت, الأخبار
العالم العربي, الكويت, الأخبار
الكويت تقرر وقف تصاريح العمل للمصريين
قررت السلطات الكويتية وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين، حسبما أفادت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة في البلاد.
وقالت صحيفة
"الجريدة" الكويتية، أن "تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية، اعتبارا من أمس الثلاثاء، لوضع ضوابط جديدة لمنحها".
وأضافت المصادر أن "من بين أبرز أسباب وقف تصاريح العمل هو الشكاوى، التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل، حيث أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية".
وأشارت المصادر إلى أن هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية الكويتية، تعتزمان وضع ضوابط جديدة مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.
يذكر أنه قبل نحو 3 أسابيع، قررت الجهات الحكومية الكويتية، عودة إصدار تصاريح العمل للمواطنين المصريين وذلك بعد توقف 16 شهرًا.
وأفادت وسائل إعلام كويتية بأن الجهات الحكومية، التي سمح لها باستقدام العمالة المصرية، هي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت، وذلك للعمل كأطباء ومدرسين وممرضين وأئمة مساجد ومغسلي أموات وحفاري قبور.
واشترطت هيئة القوى العاملة الكويتية للموافقة على منح التصريح، ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، وذلك لقطع الطريق أمام أية محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.