https://sputnikarabic.ae/20240424/المفوضية-الأوروبية-بوتين-لن-يغير-خريطة-العالم-فحسب-بل-يغير-تاريخ-الاتحاد-الأوروبي-1088257522.html
المفوضية الأوروبية: بوتين لن يغير خريطة العالم فحسب بل يغير تاريخ الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية: بوتين لن يغير خريطة العالم فحسب بل يغير تاريخ الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن انتصار روسيا في أوكرانيا سيغير مسار التاريخ الأوروبي. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T14:41+0000
2024-04-24T14:41+0000
2024-04-24T14:41+0000
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وقالت خلال كلمة ألقتها في البرلمان الأوروبي: "انتصار بوتين لن يغير خريطة العالم فحسب، بل سيغير مسار تاريخ الاتحاد الأوروبي، ولن يمكن لاتحادنا أن يعود إلى ما كان عليه مرة أخرى".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".خبير: الناتو سيحكم على نفسه بالفشلوأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240417/المفوضية-الأوروبية-علينا-الاستعداد-للحرب-1088044744.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
المفوضية الأوروبية: بوتين لن يغير خريطة العالم فحسب بل يغير تاريخ الاتحاد الأوروبي
صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن انتصار روسيا في أوكرانيا سيغير مسار التاريخ الأوروبي.
وقالت خلال كلمة ألقتها في البرلمان الأوروبي: "انتصار بوتين لن يغير خريطة العالم فحسب، بل سيغير مسار تاريخ الاتحاد الأوروبي، ولن يمكن لاتحادنا أن يعود إلى ما كان عليه مرة أخرى".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.