https://sputnikarabic.ae/20240424/بوتين-الإرهاب-يظل-أحد-أخطر-التهديدات-في-القرن-الحادي-والعشرين--1088235814.html

بوتين: الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين

بوتين: الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين

سبوتنيك عربي

يعقد مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدولي الـ 12 لمسؤولي القضايا الأمنية رفيعي المستوى، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T06:59+0000

2024-04-24T06:59+0000

2024-04-24T07:33+0000

روسيا

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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته في افتتاح المؤتمر، أن الغرض من الهجمات الإرهابية التي تقف وراءها أجهزة استخبارات بعض الدول هو تقويض الأسس الدستورية وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة، مشددا على أن الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين.وقال بوتين في رسالة بالفيديو للمشاركين: "بالطبع، يظل الإرهاب الدولي أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين".وأضاف: "مما لا شك فيه أن أهم شرط لتعزيز سيادة الدول وأمنها هو الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية والدفاع عنها. وكما تُظهر التجربة التاريخية، فإن الدول التي تحافظ على الهوية الوطنية وتميز شعوبها وتكرم ذكرى أسلافها وتحترم في الوقت نفسه الثقافات والتقاليد الأخرى تتطور بشكل متسق ومستقل".وقال بوتين:"أود أن أؤكد مرة أخرى: روسيا مستعدة للتعاون الوثيق مع جميع الشركاء المهتمين في ضمان الأمن العالمي والإقليمي، في تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يلبي مصالح غالبية البلدان".وأشار بوتين إلى أن "أساليب المجرمين أصبحت أكثر تعقيدا وهمجية، وقد ظهر ذلك مرة أخرى من خلال الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع في 22 مارس في موسكو".ووفقا له، فإن أجهزة المخابرات الروسية ووكالات إنفاذ القانون تحدد هوية المشاركين في هذا الهجوم الإرهابي، بما في ذلك العملاء والجهات الراعية والمنظمين، مشددا على أنه "لا ينبغي أن يفلت أيا منهم من العقاب العادل".

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