https://sputnikarabic.ae/20240424/بوريل-مدن-غزة-دمرت-أكثر-من-مدن-ألمانيا-بالحرب-العالمية-الثانية-1088235932.html

بوريل: مدن غزة دمرت أكثر من مدن ألمانيا بالحرب العالمية الثانية

بوريل: مدن غزة دمرت أكثر من مدن ألمانيا بالحرب العالمية الثانية

سبوتنيك عربي

صرح مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الحرب الإسرائيلية على غزة عرّضت مدن القطاع إلى "دمار أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب... 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T07:09+0000

2024-04-24T07:09+0000

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وقال بوريل خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية: "لقد دمرت مدن غزة أكثر من المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية".وتابع: "قتل 249 من العاملين بالمجال الإنساني ونحو 100 صحفي في الهجمات الإسرائيلية على غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى". وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة ما يزيد على 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 77 ألف مصاب وعشرات الآلاف تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة في غزة.

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