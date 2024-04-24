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https://sputnikarabic.ae/20240424/جامايكا-تعلن-اعترافها-رسميا-بدولة-فلسطين-1088245945.html
جامايكا تعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين
جامايكا تعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة جامايكا، اليوم الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطين، لتكون بذلك الدولة الـ142 التي تعترف بها، بعد تزايد المطالبات الدولية بحل الدولتين مع استمرار الحرب... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T10:25+0000
2024-04-24T10:25+0000
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وقالت وزيرة خارجية جامايكا كامينا جونسون سميث، في بيان، إن الاعتراف بدولة فلسطين قُرر عقب مداولات في مجلس الوزراء.وأكدت مواصلة بلادها الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل ما وصفته "الصراع الطويل الأمد".وأضافت أن اعتراف جامايكا بدولة فلسطينية يعزز التوصل إلى حل سلمي يدعم كرامة الفلسطينيين وحقوقهم ويضمن أمن إسرائيل، وفق تعبيرها.وأعربت سميث عن مخاوف بلادها بشأن الحرب في غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، داعية إلى التوصل لحل من خلال الحوار الدبلوماسي بدلا من الأعمال العسكرية.كما جددت دعم جامايكا لوقف فوري لإطلاق النار، وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين، والانضمام إلى الحراك الدولي الذي يدعو إلى تطبيق فعلي لحل الدولتين.وطالبت الخارجية الفلسطينية دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.
https://sputnikarabic.ae/20240420/وزير-الخارجية-الصيني-الاعتراف-بدولة-فلسطين-خطوة-لتصحيح-ظلم-تاريخي-1088140254.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

جامايكا تعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين

10:25 GMT 24.04.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIعلم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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أعلنت دولة جامايكا، اليوم الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطين، لتكون بذلك الدولة الـ142 التي تعترف بها، بعد تزايد المطالبات الدولية بحل الدولتين مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت وزيرة خارجية جامايكا كامينا جونسون سميث، في بيان، إن الاعتراف بدولة فلسطين قُرر عقب مداولات في مجلس الوزراء.
وأكدت مواصلة بلادها الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل ما وصفته "الصراع الطويل الأمد".
وأضافت أن اعتراف جامايكا بدولة فلسطينية يعزز التوصل إلى حل سلمي يدعم كرامة الفلسطينيين وحقوقهم ويضمن أمن إسرائيل، وفق تعبيرها.
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
وزير الخارجية الصيني: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة لتصحيح ظلم تاريخي
20 أبريل, 13:32 GMT
وأعربت سميث عن مخاوف بلادها بشأن الحرب في غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، داعية إلى التوصل لحل من خلال الحوار الدبلوماسي بدلا من الأعمال العسكرية.
كما جددت دعم جامايكا لوقف فوري لإطلاق النار، وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين، والانضمام إلى الحراك الدولي الذي يدعو إلى تطبيق فعلي لحل الدولتين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.
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