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https://sputnikarabic.ae/20240424/حدوث-انفجار-رباعي-نادر-في-الشمس-1088242762.html
حدوث انفجار "رباعي" نادر في الشمس
حدوث انفجار "رباعي" نادر في الشمس
سبوتنيك عربي
أبلغ علماء الفلك عن ظاهرة نادرة تم تسجيلها على الشمس ليلة 23 أبريل/نيسان، حيث حدثت أربعة انفجارات في وقت واحد على سطح الشمس. ومن الممكن أن تتسبب الانبعاثات في... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T09:17+0000
2024-04-24T09:17+0000
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علوم
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كانت مصادر الانبعاثات عبارة عن ثلاث بقع شمسية وخيوط مغناطيسية، "حلقة" من البلازما. لقد انفجرت في غضون دقائق على مسافة مئات الآلاف من الكيلومترات من بعضها بعضا. وتم تصنيف قوتها الإجمالية على أنها M3.4.تسمى مثل هذه الأحداث "الانفجارات التعاطفية"، حيث تتوهج أزواج من البقع الشمسية في ذات الوقت، حتى لو كانت بعيدة بعضها عن بعض. في السابق، كان العلماء ينسبون ذلك إلى مجرد الصدفة. لكن دراسة أجريت عام 2002، أظهرت أن البقع الشمسية مترابطة بواسطة حلقات مغناطيسية في الإكليل الشمسي. وعندما يحدث انفجار في إحداها، يحدث تفاعل متسلسل في الأخرى. وقال العلماء إن التوهجات التي حدثت في 23 أبريل، تبيّن أنها كانت "رباعية معقدة" غطت المنطقة المواجهة للأرض بالكامل تقريبًا. في السابق، وقعت أحداث مماثلة في عام 2010، وفقًا لتقارير بوابة SpaceWeather.
https://sputnikarabic.ae/20240422/اكتشاف-454-كويكبا-جديدا-في-النظام-الشمسي-1088186983.html
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علوم
علوم

حدوث انفجار "رباعي" نادر في الشمس

09:17 GMT 24.04.2024
© Photo / unsplash/ NASAالشمس
الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Photo / unsplash/ NASA
تابعنا عبر
أبلغ علماء الفلك عن ظاهرة نادرة تم تسجيلها على الشمس ليلة 23 أبريل/نيسان، حيث حدثت أربعة انفجارات في وقت واحد على سطح الشمس. ومن الممكن أن تتسبب الانبعاثات في حدوث عاصفة مغناطيسية على الأرض في الأيام المقبلة.
كانت مصادر الانبعاثات عبارة عن ثلاث بقع شمسية وخيوط مغناطيسية، "حلقة" من البلازما. لقد انفجرت في غضون دقائق على مسافة مئات الآلاف من الكيلومترات من بعضها بعضا. وتم تصنيف قوتها الإجمالية على أنها M3.4.
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تسمى مثل هذه الأحداث "الانفجارات التعاطفية"، حيث تتوهج أزواج من البقع الشمسية في ذات الوقت، حتى لو كانت بعيدة بعضها عن بعض.
في السابق، كان العلماء ينسبون ذلك إلى مجرد الصدفة. لكن دراسة أجريت عام 2002، أظهرت أن البقع الشمسية مترابطة بواسطة حلقات مغناطيسية في الإكليل الشمسي. وعندما يحدث انفجار في إحداها، يحدث تفاعل متسلسل في الأخرى.
وقال العلماء إن التوهجات التي حدثت في 23 أبريل، تبيّن أنها كانت "رباعية معقدة" غطت المنطقة المواجهة للأرض بالكامل تقريبًا. في السابق، وقعت أحداث مماثلة في عام 2010، وفقًا لتقارير بوابة SpaceWeather.
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