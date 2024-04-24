https://sputnikarabic.ae/20240424/حماس-ترد-على-مزاعم-رفض-الرئيس-السوري-نقل-مقرها-إلى-دمشق-1088259820.html

"حماس" ترد على مزاعم رفض الرئيس السوري نقل مقرها إلى دمشق

"حماس" ترد على مزاعم رفض الرئيس السوري نقل مقرها إلى دمشق

سبوتنيك عربي

نفت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، حول طلبها الانتقال إلى سوريا، ورفض الرئيس السوري بشار الأسد، لهذا الطلب. 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T15:48+0000

2024-04-24T15:48+0000

2024-04-24T15:48+0000

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وقالت الحركة في بيان: "مع تقديرنا لكل الدول العربية، التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشرته جريدة "اللواء" اللبنانية، يوم الثلاثاء 23 إبريل (نيسان) 2024، حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا".وأضاف البيان: "لم تطلب الحركة ذلك من الشقيقة سوريا، ولا من غيرها".وكانت جريدة "اللواء" اللبنانية، قد زعمت أمس الثلاثاء، بأن "الرئيس السوري بشار الأسد، رفض انتقال قيادة "حماس" إلى سوريا، بعدما قررت قطر إنهاء إقامة القياديين التابعين للحركة على أراضيها".وبحسب الجريدة، فقد أبلغ الأسد الوسطاء الإيرانيين رفضه القاطع لبحث هذا الموضوع، معتبرا أن حركة حماس كان لها دور فاعل في ما وصفه بنشر الفوضى وتشجيع الاقتتال بين السوريين.وأشارت مصادر الجريدة إلى أن "الأسد رفض مجيء أي شخصية قيادية في "حماس"، خاصة خالد مشعل، وإسماعيل هنية، إلى دمشق لبحث ترتيبات الانتقال، وأبلغ الجانب الإيراني أن وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في حرب غزة، يتم من خلال طهران، وليس بالتواصل المباشر مع "حماس".وكانت تقارير أمريكية، قد ذكرت منذ أيام عدة، أن "القيادة السياسية لحركة حماس تبحث إمكانية مغادرة قطر".وحسبما أفادت التقارير، فإن "حماس"، تواصلت خلال الأيام الماضية، مع دولتين على الأقل بالمنطقة، بينهما سلطنة عُمان، لبحث نقل مقر قيادتها السياسية.وأمس الثلاثاء، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، بأن "مقر حماس أنشئ بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف أخرى لضمان وجود قناة اتصال تُنجح أي وساطة تقودها قطر بين الطرفين، ونجح في إنجاز العديد من الوساطات، خلال السنوات الأخيرة".وأوضح أنه "طالما هذا المكتب يؤدي هذا الدور، بمعنى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة فلا مبرر لإنهاء وجوده".

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https://sputnikarabic.ae/20240420/إعلام-القيادة-السياسية-لـحماس-تعتزم-الانتقال-من-قطر-إلى-دولة-عربية-أخرى-1088134224.html

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طوفان الأقصى, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار