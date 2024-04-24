https://sputnikarabic.ae/20240424/روسيا-نريد-حظرا-شامل-على-نشر-أي-نوع-من-الأسلحة-في-الفضاء-وليس-فقط-أسلحة-الدمار-الشامل-1088266765.html

روسيا: نريد حظرا شامل على نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء وليس فقط أسلحة الدمار الشامل

روسيا: نريد حظرا شامل على نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء وليس فقط أسلحة الدمار الشامل

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا خلافا للولايات المتحدة تسعى لفرض حظر شامل على نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء وليس فقط... 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T23:42+0000

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2024-04-24T23:42+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "نريد حظرا على أي أسلحة في الفضاء، وليس فقط أسلحة الدمار الشامل".وتابع، مخاطبا نظيرته الأميركية، "وأنتم لا تريدون ذلك. وسأطرح عليكم سؤالا: لماذا؟".وأكد نيبينزيا: "نحن على استعداد لعقد اتفاقية دولية ملزمة قانونيا في أي لحظة، وهي يجب أن تتضمن الحظر الشامل على نشر أي أنواع من الأسلحة في الفضاء الكوني، وليس فقط أسلحة الدمار الشامل، التي يحظر نشرها أصلا بموجب المعاهدة حول الفضاء.. لكن المشكلة تتمثل في أن شركائنا الغربيين غير مستعدين لذلك، وهم بالذات يعملون بنشاط على استثمار الفضاء عسكريا."وأشار إلى أن الغرب في حقيقة الأمر "لا يعتزم التخلي عن عسكرة الفضاء".واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو"، الأربعاء، لمنع تمرير مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة واليابان، يدعو إلى عدم تطوير أسلحة نووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل لنشرها في الفضاء، بعدما أخفق مجلس الأمن في تبني تعديل اقترحته روسيا والصين على مشروع القرار.وأكدت روسيا مرارًا على أهمية التعاون في مجال الفضاء ومنع حدوث سباق تسلح فيه، وتشاطر الصين روسيا نظرتها بهذا الخصوص، حيث أكدتا وحدة النهج بين موسكو وبكين بشأن قضايا ضمان أمن الفضاء.وشددت وزارة الخارجية الروسية في مناسبات متعددة على "الحاجة إلى مزيد من التنسيق الوثيق في هذا المجال، على منصات متخصصة متعددة الأطراف".وكان وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تبنوا، في 20 حزيران/يونيو من العام الماضي، في مينسك، بيانًا حول منع سباق التسلح في الفضاء.وتحث روسيا على صياغة وثيقة متعددة الأطراف ملزمة قانونًا، تحظر نشر الأسلحة من أي نوع، أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، في الفضاء الخارجي.وطرحت روسيا، في العديد من المناسبات، مشاريع الاتفاقات ذات الصلة، حتى تنظر فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح.

https://sputnikarabic.ae/20240424/الخارجية-الروسية-سنقدم-مشروع-قرار-في-مجلس-الأمن-بشأن-منع-نشر-أسلحة-الدمار-الشامل-بالفضاء-1088266268.html

https://sputnikarabic.ae/20240424/روسيا-تستخدم-الفيتو-ضد-مشروع-قرار-أمريكي-ياباني-بشأن-منع-نشر-أسلحة-نووية-في-الفضاء-1088263592.html

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