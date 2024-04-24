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https://sputnikarabic.ae/20240424/شركات-تعرض-تقنيات-عالية-تحت-شعار-صنع-في-روسيا-في-الإمارات-1088237770.html
شركات تعرض تقنيات عالية تحت شعار "صنع في روسيا" في الإمارات
شركات تعرض تقنيات عالية تحت شعار "صنع في روسيا" في الإمارات
سبوتنيك عربي
تم افتتاح بعثة تجارية متعددة الصناعات تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا"، في دبي، بدعم من مركز التصدير الروسي، حسبما أفاد المركز 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T08:24+0000
2024-04-24T08:58+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وجاء في البيان: "بدعم من المركز، جاءت الشركات التي تقدم حلولاً في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة إلى ممثلين عن الصناعات الإبداعية، إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن شركاء".في المجموع، تقدم 29 شركة روسية منتجاتها وخدماتها تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا". سيتمكن الشركاء المحتملون من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط الأخرى من تقييم الحلول المحلية مثل، على سبيل المثال، برامج الشركات المالية، ومنصة التعرف على الوجه البيومترية، والمختبر العصبي، والتوائم الرقمية والأنظمة الآلية، ومنصة لتنظيم البريد الإلكتروني والمسابقات الرياضية والحلول المعلوماتية في مجال الإنتاج الصناعي والتدريب.يقوم رواد الأعمال الروس أيضًا بترويج الخدمات في مجال التصميم المعماري والمناظر الطبيعية والتصميم والعلامات التجارية للمناطق في البعثات التجارية. وقال ممثل مركز التصدير الروسي في الإمارات العربية المتحدة نجيبولو جبوري على هامش المهمة التجارية: "اليوم، أصبح دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي للتعاون بشكل عام مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واضحاً للعيان. وتستخدم الشركات الصناعية الروسية بنشاط السوق الإماراتي للتجارة مع الدول المجاورة منذ عدة سنوات. وفي هذا الصدد، يقوم كل من قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي وشركات الصناعة الإبداعية والتعليم والسياحة بالكثير من العمل، بما في ذلك استخدام آليات الدعم الحكومي، لإقامة تعاون قوي ومتبادل المنفعة مع الشركاء في الشرق الأوسط، ويوفر المركز أقصى قدر من الدعم للشركات الروسية المهتمة في إطار الخدمات المتوفرة في ترسانتنا".بدأت البعثة بجلسة موضوعية بعنوان "روسيا والإمارات العربية المتحدة: فرص وآفاق جديدة للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة والصناعة الإبداعية"، والتي فهم خلالها المشاركون في البعثة ميزات دخول سوق الإمارات العربية المتحدة.وحضر الجلسة الممثل التجاري لروسيا لدى الإمارات أندري تيريخين، وممثلون عن غرفة تجارة وصناعة دبي، ووزارة الاقتصاد الإماراتية، بالإضافة إلى خبراء من مجتمع الأعمال في الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20231121/الإمارات-مستعدون-للتعاون-الوثيق-مع-روسيا-في-إطار-بريكس-1083357658.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة

شركات تعرض تقنيات عالية تحت شعار "صنع في روسيا" في الإمارات

08:24 GMT 24.04.2024 (تم التحديث: 08:58 GMT 24.04.2024)
© Sputnik . Kirill Kallinikovمركز التصدير الروسي
مركز التصدير الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
تابعنا عبر
تم افتتاح بعثة تجارية متعددة الصناعات تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا"، في دبي، بدعم من مركز التصدير الروسي، حسبما أفاد المركز
وجاء في البيان: "بدعم من المركز، جاءت الشركات التي تقدم حلولاً في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة إلى ممثلين عن الصناعات الإبداعية، إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن شركاء".
في المجموع، تقدم 29 شركة روسية منتجاتها وخدماتها تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا". سيتمكن الشركاء المحتملون من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط الأخرى من تقييم الحلول المحلية مثل، على سبيل المثال، برامج الشركات المالية، ومنصة التعرف على الوجه البيومترية، والمختبر العصبي، والتوائم الرقمية والأنظمة الآلية، ومنصة لتنظيم البريد الإلكتروني والمسابقات الرياضية والحلول المعلوماتية في مجال الإنتاج الصناعي والتدريب.
يقوم رواد الأعمال الروس أيضًا بترويج الخدمات في مجال التصميم المعماري والمناظر الطبيعية والتصميم والعلامات التجارية للمناطق في البعثات التجارية.
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21 نوفمبر 2023, 18:12 GMT
وقال ممثل مركز التصدير الروسي في الإمارات العربية المتحدة نجيبولو جبوري على هامش المهمة التجارية: "اليوم، أصبح دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي للتعاون بشكل عام مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واضحاً للعيان. وتستخدم الشركات الصناعية الروسية بنشاط السوق الإماراتي للتجارة مع الدول المجاورة منذ عدة سنوات. وفي هذا الصدد، يقوم كل من قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي وشركات الصناعة الإبداعية والتعليم والسياحة بالكثير من العمل، بما في ذلك استخدام آليات الدعم الحكومي، لإقامة تعاون قوي ومتبادل المنفعة مع الشركاء في الشرق الأوسط، ويوفر المركز أقصى قدر من الدعم للشركات الروسية المهتمة في إطار الخدمات المتوفرة في ترسانتنا".
بدأت البعثة بجلسة موضوعية بعنوان "روسيا والإمارات العربية المتحدة: فرص وآفاق جديدة للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة والصناعة الإبداعية"، والتي فهم خلالها المشاركون في البعثة ميزات دخول سوق الإمارات العربية المتحدة.
وحضر الجلسة الممثل التجاري لروسيا لدى الإمارات أندري تيريخين، وممثلون عن غرفة تجارة وصناعة دبي، ووزارة الاقتصاد الإماراتية، بالإضافة إلى خبراء من مجتمع الأعمال في الدولة.
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